Netanyahu, « roi d’Israël », sort d’une scène qu’il dominait

Avant longtemps, il s’emparerait du bureau du Premier ministre, le perdrait, puis le reprendrait une décennie plus tard, devenant le dirigeant le plus ancien d’Israël et inspirant une telle admiration que ses partisans l’ont comparé au roi biblique David. Son agilité politique l’a sorti de tant de situations difficiles que même ses détracteurs l’ont traité de magicien.

Alors que la chance d’une paix durable avec les Palestiniens – l’accomplissement singulier qui pourrait donner aux Israéliens une stabilité à long terme et une acceptation mondiale – s’estompait sous sa surveillance, il a conclu des accords décisifs avec quatre pays arabes qui avaient longtemps évité Israël en solidarité avec les Palestiniens. Ces accords ont renversé des décennies de sagesse conventionnelle selon laquelle la paix avec les Palestiniens devait passer en premier, et constituent peut-être sa réalisation la plus importante.

Son insistance sur le fait que lui seul était capable de diriger le pays minuscule mais agité a été remise en cause par sa mauvaise gestion initiale de la pandémie de coronavirus, dans laquelle les décès et les infections ont grimpé en flèche et les disparités dans l’application des blocages ont mis en évidence son endettement envers les alliés ultra-orthodoxes.

Pourtant, il a réussi à transformer cet embarras en triomphe en négociant un accord pour un approvisionnement en vaccins qui a fait d’Israël un leader mondial de la vaccination et a redonné vie à une société traumatisée.

Alors qu’il abandonne le pouvoir pour la première fois depuis une douzaine d’années et près d’un quart de siècle jour pour jour après qu’il est devenu Premier ministre pour la première fois en 1996 – et jure avec défi de revenir pour un troisième acte – M. Netanyahu, 71 ans, quitte Israël dans de nombreux bien plus fort qu’il ne l’a trouvé. Le pays possède une industrie technologique enviée dans le monde entier, des capacités militaires redoutables, des capacités de renseignement et de lutte contre le terrorisme de pointe, des relations diplomatiques et commerciales en Asie, en Afrique et en Amérique latine qui semblaient inaccessibles il y a une décennie, et des liens rapides avec les terres arabes qui étaient insondables même il y a un an.

Les détracteurs de M. Netanyahu enviaient son génie politique, mais se sentaient aigris par son incapacité à utiliser ces dons avec plus de courage.

« Il est tellement capable qu’il aurait pu faire presque n’importe quoi », a déclaré Ben Caspit, chroniqueur israélien et double biographe de Netanyahu. « S’il avait apporté au public israélien un traité de paix, il l’aurait fait approuver à 80 %. Il aurait pu être le roi du centre. Mais il n’est pas assez courageux.

Cet échec, cependant, a été considéré comme un succès fou par ses admirateurs de droite, qui lui ont attribué le mérite d’avoir bloqué un État palestinien et, comme l’a dit son ancien ministre de l’Éducation et de l’Intérieur, Gideon Saar, de « nous avoir sauvés » depuis le milieu de l’année. processus de paix des années 90.