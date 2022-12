Netanyahu réprimande un allié d’extrême droite pour ses propos anti-LGBTQ

JÉRUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien désigné, Benjamin Netanyahu, a adressé dimanche une rare réprimande à ses nouveaux alliés de la coalition pour avoir déclaré qu’ils feraient avancer des lois autorisant la discrimination contre les personnes LGBTQ, promettant que son prochain gouvernement ne porterait aucun préjudice à leurs droits.

Netanyahu est sur le point de former le gouvernement le plus ultranationaliste et religieux de l’histoire d’Israël entre son mouvement Likud et plusieurs partis ouvertement anti-LGBTQ. Cela a fait craindre au sein de la communauté LGBTQ israélienne que le nouveau gouvernement, qui devrait entrer en fonction la semaine prochaine, annule les gains réalisés pour les droits LGBTQ en Israël ces dernières années.

Orit Struck, membre religieuse sioniste de la Knesset, le parlement israélien, a déclaré que son parti souhaitait une modification de la loi anti-discrimination du pays qui permettrait notamment aux gens d’éviter les actes contraires à leurs croyances religieuses, y compris la discrimination à l’encontre des personnes LGBTQ dans les hôpitaux.

Struck a déclaré dimanche dans une interview à la radio publique Kan que “tant qu’il y aura suffisamment d’autres médecins pour prodiguer des soins”, les prestataires de soins de santé religieux devraient pouvoir refuser de traiter les patients LGBTQ.

Simcha Rotman, un autre membre du parti, a déclaré que les propriétaires d’entreprises privées, tels que les hôteliers, devraient être autorisés à refuser de servir les LGBTQ “si cela nuit à leurs sentiments religieux”.

Netanyahu a déclaré que les remarques de Struck “sont inacceptables pour moi et pour les membres du Likud”, et que l’accord de coalition “n’autorise pas la discrimination contre les LGBTQ ni ne porte atteinte à leur droit de recevoir des services comme tous les autres citoyens israéliens”.

Le gouvernement sortant a pris plusieurs petites mesures pour faire progresser les droits des LGBTQ, notamment en annulant l’interdiction des dons de sang par les homosexuels, en rationalisant l’accès à la chirurgie de changement de sexe et en prenant clairement position contre la « thérapie de conversion », la pratique scientifiquement discréditée consistant à utiliser la thérapie pour « convertir ». « Les personnes LGBTQ à l’hétérosexualité ou aux attentes de genre traditionnelles.

Le nouveau gouvernement comprend deux partis ultra-orthodoxes qui interdisent aux femmes de participer, et le sionisme religieux, un mouvement parapluie dont les dirigeants sont ouvertement homophobes.

Les membres de la communauté LGBTQ servent ouvertement dans l’armée et le parlement israéliens, et de nombreux artistes et artistes populaires ainsi que plusieurs anciens ministres du gouvernement sont ouvertement homosexuels. Mais les dirigeants de la communauté LGBTQ disent qu’Israël a encore un long chemin à parcourir pour promouvoir l’égalité.

Netanyahu et ses partis religieux et nationalistes ont remporté la majorité des sièges à la Knesset lors des élections du 1er novembre. La semaine dernière, il a déclaré avoir réussi à former une nouvelle coalition. Le gouvernement, cependant, n’a pas encore prêté serment et Netanyahu et ses partenaires sont toujours en train de finaliser leurs accords de partage du pouvoir.

Netanyahu a servi pendant 12 ans en tant que Premier ministre d’Israël avant d’être évincé du pouvoir l’année dernière.

