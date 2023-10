Netanyahu rencontre des soldats israéliens sur la ligne de front : « Nous sommes tous prêts » pour la « prochaine étape »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre des soldats israéliens sur la ligne de front avant les invasions terrestres attendues.

Le Premier ministre a publié une vidéo de lui-même parlant avec des membres des Forces de défense israéliennes, faisant allusion aux combats à venir.

« Avec nos combattants dans la bande de Gaza, en première ligne. Nous sommes tous prêts », a écrit Netanyahu sur les réseaux sociaux.

ISRAEL PM NETANYAHU VOURE QUE TOUS LES COMBATTANTS DU HAMAS SERONT « DÉTRUITS », FÉLICITE BIDEN POUR VOTRE SOUTIEN « Sincère »

Dans une vidéo partagée dans le message, Netanyahu demande aux troupes : « Êtes-vous prêts pour la prochaine étape ?

« La prochaine étape arrive », dit-il, sans préciser quelle sera la prochaine étape du conflit entre Israël et le Hamas.

Israël a appelé quelque 360 ​​000 soldats et rassemblé des forces à la frontière avec Gaza en prévision d’une attaque terrestre prévue pour anéantir les capacités du Hamas.

Le groupe terroriste a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, ravageant les communautés du sud d’Israël et tuant jusqu’à 1 300 Israéliens lors de la pire attaque de l’histoire du pays.

NETANYAHU ET L’OPPOSITION D’ISRAÉL SERONT ACCEPTÉS DE FORMER UN GOUVERNEMENT D’UNITÉ D’URGENCE APRÈS L’ATTAQUE DU HAMAS

Israël avait donné à l’ensemble des 1,1 million d’habitants de la moitié nord de la bande de Gaza, qui comprend la plus grande colonie de l’enclave, Ville de Gaza jusqu’à samedi matin pour se diriger vers le sud.

À l’approche de cette date limite, il a déclaré qu’il garantirait la sécurité des Palestiniens fuyant sur deux routes principales jusqu’à 16 heures, heure locale. Ce délai a expiré sans aucune annonce immédiate de part et d’autre d’un quelconque changement dans la situation.

Netanyahu a prononcé mercredi un discours depuis Tel Aviv, affirmant que « tous les combattants du Hamas… seront détruits », et a félicité le président Biden pour son soutien « sincère ».

« Comme c’est horrible, comme c’est douloureux », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a déclaré que tout le monde en Israël connaît quelqu’un qui a perdu la vie lors des attaques de samedi.

Netanyahu, l’ancien Premier ministre Yair Lapid et l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz ont formé un gouvernement d’unité d’urgence quelques jours après le attaque la plus meurtrière sur les Juifs depuis que l’Holocauste a été perpétré par les terroristes du Hamas.

Au moins 3 200 personnes ont été tuées dans la guerre des deux côtés, dont au moins 1 300 civils et soldats israéliens et 27 Américains. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 2 215 Palestiniens ont été tués et plus de 8 700 blessés