Netanyahu remporte les élections israéliennes

Le Premier ministre de longue date évincé en 2021 est revenu avec une majorité décisive à la Knesset

Benjamin Netanyahu sera le prochain Premier ministre d’Israël, selon le décompte des voix publié jeudi par la commission électorale centrale du pays. L’actuel Premier ministre Yair Lapid a appelé son rival à concéder l’élection et à promettre une transition ordonnée, ont rapporté les médias israéliens.

Les résultats préliminaires montrent que la coalition de Netanyahu détient 64 des 120 sièges à la Knesset, la coalition de Lapid n’en rassemblant que 51. Le chef du Likud a surpassé son sondage pré-électoral, qui ne le montrait qu’à 60 sièges. Les résultats officiellement ratifiés seront publiés la semaine prochaine.

“L’Etat d’Israël est au-dessus de toute considération politique” Lapid a déclaré jeudi. “Je souhaite bonne chance à Netanyahu pour le bien du peuple d’Israël et de l’Etat d’Israël.” L’administration a été chargée de préparer un transfert de pouvoir ordonné, a-t-il ajouté.

Netanyahu est le plus ancien Premier ministre d’Israël avec plus de 15 ans au pouvoir. Sa séquence de 12 ans au pouvoir a pris fin en mai 2021, lorsque son ancien assistant Naftali Bennett s’est associé à Lapid pour former une faible majorité. Les élections de mardi étaient les cinquièmes en Israël en quatre ans, en raison d’impasses répétées à la Knesset.

En plus de la mauvaise performance du parti Yesh-Atid de Lapid et de Yamina de Bennett, le parti de gauche Meretz n’a pas atteint le seuil électoral pour la première fois depuis sa création en 1992. Le Meretz n’avait besoin que de 3 800 bulletins pour faire la coupe, selon Canal 12. Le chef du parti Zehava Galon a annoncé le résultat “une catastrophe pour le Meretz, une catastrophe pour le pays et aussi une catastrophe personnelle.”

Le chef travailliste Merav Michaeli, qui a refusé de fusionner sa liste avec le Meretz, s’est engagé à “Lutter de l’opposition contre une coalition qui a plus d’actes d’accusation que de représentantes.”

Hadash-Ta’al, une coalition de communistes et d’Arabes israéliens, a remporté cinq sièges à la Knesset. Leur députée Aida Touma-Sliman a qualifié les résultats d’alarmants.

« Nous sommes confrontés à une réalité politique qui devrait faire peur à tout le monde », dit-elle à Ynet. “C’est une réalité dans laquelle nous avons une droite, et pas seulement la droite “classique” habituelle que nous connaissons, mais une droite prête à utiliser la violence, l’incitation sauvage et le racisme profond.”

Pendant ce temps, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a salué la victoire de Netanyahu en tweetant “Mazel Tov!” – signifiant « félicitations » – au nouveau Premier ministre. « Les temps difficiles exigent des dirigeants forts. Content de te revoir!” dit Orban.