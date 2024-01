Netanyahu rejette une nouvelle fois la souveraineté palestinienne alors que les États-Unis réclament une solution à deux États

CNN

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou Samedi, il a rejeté les appels à la souveraineté palestinienne à la suite de discussions avec le président américain Joe Biden sur la bande de Gaza d’après-guerre.

Netanyahou a dit Le besoin d’Israël d’exercer un contrôle sécuritaire sur tous les territoires situés à l’ouest de la Jordanie est incompatible avec l’existence d’un État palestinien.

« Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur tout le territoire à l’ouest de la Jordanie – et cela est contraire à un État palestinien », a déclaré Netanyahu dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Il n’a fourni aucun autre détail dans son message d’une ligne en hébreu. Le territoire à l’ouest de la Jordanie englobe Israël, ainsi que la Cisjordanie occupée et Gaza, dirigée par le Hamas, où Israël combat le groupe militant après les attaques du 7 octobre.

Ce message intervient au milieu d’un désaccord avec les États-Unis, le plus important allié d’Israël, sur ce à quoi ressemblera Gaza une fois le conflit terminé, et révèle la position complexe dans laquelle se trouve Netanyahu.

Le Premier ministre israélien fait face à des pressions concurrentes de la part de la communauté internationale pour permettre la création d’un État palestinien viable et, au niveau national, pour garantir la sécurité d’Israël, notamment de la part des membres d’extrême droite de sa coalition.

Jack Guez/AFP/Getty Images Des obusiers d’artillerie automoteurs roulent dans le sud d’Israël, le long de la frontière avec la bande de Gaza, le 19 janvier.

Pour ajouter à la pression, il est également confronté à des appels à des élections anticipées, alors que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv samedi. Les critiques ont accusé Netanyahu de prolonger la guerre pour rester au pouvoir. Ministre du cabinet de guerre Gadi Eizenkot dit qu’il espère que ce n’est pas le cas, mais affirme également que des élections devraient avoir lieu d’ici quelques mois.

Sa déclaration d’une ligne de samedi va à l’encontre de ce qu’il a dit au président Biden un jour plus tôt, suggère un reportage de CNN.

Netanyahu a déclaré vendredi à Biden lors d’un appel téléphonique privé qu’il n’excluait pas la possibilité d’un État palestinien sous quelque forme que ce soit, a déclaré une personne proche de la conversation. a dit à CNN.

Les responsables de l’administration Biden ont récemment engagé des discussions sur un futur État palestinien démilitarisé, une idée que le président américain trouve « intrigante », a déclaré la source.

Après cet appel téléphonique, le premier depuis des semaines, Biden a déclaré aux journalistes qu’il pensait que Netanyahu pourrait finalement être convaincu d’une sorte de solution à deux États.

« Il existe plusieurs types de solutions à deux États », a-t-il déclaré.

« Un certain nombre de pays membres de l’ONU ne disposent toujours pas de leur propre armée ; un certain nombre d’États ont des limites, et je pense donc qu’il existe des moyens par lesquels cela peut fonctionner », a ajouté Biden.

Mais le lendemain du discours de Biden, le bureau du Premier ministre israélien a déclaré dans un communiqué : « Dans sa conversation avec le président Biden, le Premier ministre Netanyahu a réitéré sa politique selon laquelle après la destruction du Hamas, Israël doit conserver le contrôle de sécurité sur Gaza pour garantir que Gaza ne sera plus détruite. constituent une menace pour Israël, une exigence qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne. »

Biden et Netanyahu restent publiquement en désaccord sur la question de savoir ce qui arrivera à Gaza une fois la guerre Israël-Hamas conclut, malgré les efforts américains intenses au cours des derniers mois pour engager les responsables en Israël et dans la région dans son ensemble sur un plan qui, espèrent-ils, pourra enfin résoudre ce conflit qui dure depuis des décennies.

Samuel Corum/Getty Images Le président Joe Biden répond aux questions des membres de la presse à la Maison Blanche le 18 janvier.

Biden et ses hauts responsables – dont le secrétaire d’État Antony Blinken, qui visité Israël et la région la semaine dernière – ont déclaré que la création d’un État palestinien offrant des garanties pour la sécurité d’Israël était le seul moyen d’apporter enfin la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié dimanche d’« inacceptable » l’opposition à une solution à deux États.

“Le refus d’accepter la solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens, ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien, sont inacceptables”, a-t-il déclaré dans un communiqué. poste sur X.

La question de savoir comment Gaza sera gouvernée après la guerre reste ouverte, mais Netanyahu s’oppose depuis longtemps à une solution à deux États.

Et bien que la position de Netanyahu soit controversée au niveau international, il fait face à des pressions de la part de membres plus à droite de son cabinet qui ont provoqué l’indignation avec leurs suggestions sur ce qui devrait arriver aux personnes vivant à Gaza.

Le ministre des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich a défendu l’idée d’un exode palestinien de Gaza. Lui et le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, ont suscité la colère en plaidant pour la réinstallation des réfugiés. Palestiniens en dehors de la bande de Gaza.