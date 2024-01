Netanyahu rejette publiquement la pression américaine en faveur d’un État palestinien

il y a 40 minutes

Lors d’une conférence de presse, M. Netanyahu, provocateur, a promis de poursuivre l’offensive à Gaza “jusqu’à la victoire complète” : la destruction du Hamas et le retour des otages israéliens restants, ajoutant que cela pourrait prendre “plusieurs mois encore”.

Avec près de 25 000 Palestiniens tués à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, et 85 % de la population de la bande de Gaza déplacée, Israël subit une pression intense pour freiner son offensive et engager des négociations significatives sur une fin durable à la guerre.

Les alliés d’Israël, y compris les États-Unis – et nombre de ses ennemis – ont appelé à la renaissance de la « solution à deux États », longtemps en sommeil, dans laquelle un futur État palestinien coexisterait avec un État israélien.

“C’est une condition nécessaire, et elle entre en conflit avec l’idée de souveraineté (palestinienne). Que faire ? Je dis cette vérité à nos amis américains, et j’ai également mis fin à la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d’Israël”, ” il a dit.

Mais le rejet très public des efforts diplomatiques de Washington et sa détermination à maintenir le cap militaire actuel montrent que le fossé se creuse avec les alliés occidentaux d’Israël.

Depuis les attentats du 7 octobre – les pires de l’histoire d’Israël, au cours desquels des hommes armés du Hamas ont tué environ 1 300 Israéliens et pris quelque 240 otages – les États-Unis ont soutenu leur droit à se défendre.

Mais alors que le nombre de morts à Gaza s’alourdit et que les scènes d’horreur se multiplient, les gouvernements occidentaux ont appelé Israël à la retenue.

La Maison Blanche a tenté à plusieurs reprises d’influencer la politique militaire d’Israël : en préconisant davantage d’armes à guidage de précision plutôt que des frappes aériennes générales ; décourager une offensive terrestre; et appelant à une solution à deux États, avec un rôle pour l’Autorité palestinienne dans la bande de Gaza post-conflit.

Les commentaires du Premier ministre israélien plairont à sa base de soutien en diminution et aux ministres d’extrême droite qui soutiennent son gouvernement.

Mais ils consterneront ceux, dans le pays et à l’étranger, qui sont de plus en plus horrifiés par le coût humain de cette guerre. Des sondages récents montrent que la plupart des Israéliens souhaitent qu’il donne la priorité au rapatriement des otages restants plutôt qu’à l’objectif potentiellement impossible de détruire le Hamas.