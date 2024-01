Netanyahu rejette publiquement la pression américaine en faveur d’un État palestinien après la guerre à Gaza

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les tensions croissantes entre Israël et les États-Unis ont éclaté au grand jour, le Premier ministre Benjamin Netanyahu ayant rejeté avec colère toute tentative visant à établir un État palestinien à la fin du conflit à Gaza.

Malgré quelques soutiens tièdes en faveur d’une solution à deux États tout au long de sa carrière politique, M. Netanyahu a surtout cherché à faire obstacle à cette idée, mais il s’agit ici de sa réfutation la plus virulente de ce qu’est la politique étrangère de l’allié fidèle des États-Unis. Alors que M. Netanyahu subit une pression internationale croissante pour freiner les opérations militaires israéliennes à Gaza, les autorités sanitaires du territoire contrôlé par le Hamas ont fait près de 25 000 morts parmi les Palestiniens.

Le Premier ministre a déclaré jeudi à plusieurs reprises qu’Israël ne mettrait pas fin à son offensive à Gaza tant que l’objectif d’une « victoire absolue » sur le Hamas ne serait pas atteint. M. Netanyahu, dont le soutien politique intérieur a chuté depuis l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué environ 1 200 Israéliens et vu 240 autres personnes prises en otage, semble lier explicitement sa propre survie politique aux opérations à l’intérieur de Gaza.

Lors d’une conférence de presse télévisée à l’échelle nationale, M. Netanyahu a déclaré : « Nous ne nous contenterons pas d’une victoire absolue ».

Il a également déclaré qu’Israël devait exercer un contrôle de sécurité à l’ouest du fleuve Jourdain, ce qui inclurait le territoire de tout futur État palestinien. “C’est une condition nécessaire et cela entre en contradiction avec l’idée de [Palestinian] la souveraineté. Ce qu’il faut faire? Je dis cette vérité à nos amis américains, et j’ai également mis fin à la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d’Israël », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’offensive prendrait « encore plusieurs mois » et inclurait le retour des 130 otages israéliens restants. La guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza a déraciné de leurs foyers environ 85 pour cent des 2,3 millions d’habitants du territoire, les agences humanitaires mettant en garde contre le tribut croissant que les frappes aériennes, les opérations terrestres et le blocus font peser sur les habitants.

La déclaration de M. Netanyahu a déclenché une vive réaction de la part de Washington – le président Joe Biden ayant dépensé beaucoup de capital politique pour soutenir la guerre d’Israël.

“Nous voyons évidemment les choses différemment”, a déclaré John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, ajoutant que M. Biden “ne cesserait pas de travailler” en faveur d’une solution à deux États.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mercredi que la solution à deux États était le meilleur moyen de protéger Israël, d’unifier les pays arabes modérés et d’isoler l’ennemi juré d’Israël, l’Iran.

Sans une « voie vers un État palestinien », Israël ne pourra pas « obtenir une véritable sécurité », a-t-il déclaré lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Les membres radicaux du gouvernement de coalition de M. Netanyu se sont longtemps opposés à la solution à deux États, arguant qu’un État palestinien deviendrait une rampe de lancement pour des attaques contre Israël.

Les opposants de M. Netanyahu l’accusent de retarder toute discussion sur les scénarios d’après-guerre pour éviter des enquêtes imminentes sur les échecs gouvernementaux, maintenir sa coalition intacte et reporter les élections. Il y a également eu une frustration de plus en plus visible parmi les hauts responsables de Biden à l’égard du Premier ministre israélien.

M. Netanyahu semble certainement avoir lié sa propre survie politique aux événements de Gaza.

« Au lendemain de Netanyahu », a-t-il déclaré jeudi. « C’est le lendemain de la plupart des citoyens israéliens. Depuis 30 ans, je dis une chose simple : ce conflit ne porte pas sur l’absence d’État, mais sur l’existence d’un État.

« Chaque territoire dont nous nous retirons est la cible d’une terreur, d’une terreur terrible. Cela s’est produit au sud du Liban, dans la bande de Gaza et au [the occupied West Bank] quand nous l’avons fait, en partie », a-t-il ajouté.