Netanyahu rejette l’État palestinien que Biden préconise

Les services de communication reviennent progressivement à Gaza, selon une société de télécommunications Catherine Itoh La dernière panne de communication à Gaza se dissipe lentement, a annoncé aujourd’hui le fournisseur de télécommunications de l’enclave assiégée. Paltel a fait état d’un “retour progressif des services de communication dans diverses zones de la bande de Gaza” après que leurs équipes techniques ont réparé des dysfonctionnements majeurs au cours des derniers jours causés par le conflit en cours, selon le message de l’entreprise sur X. Les services de télécommunications dans la bande de Gaza sont « coupés » depuis le 12 janvier. selon Paltel. Il s’agit de la septième et plus longue panne depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Un bébé de 10 mois sauvé des décombres d’une frappe aérienne de Tsahal est décédé Catherine Itoh Tala Rouqa, un bébé de 10 mois sauvé le 28 décembre des décombres créés par une frappe aérienne de Tsahal, est décédé près de trois semaines plus tard. Son père en deuil, Ahmed Rouqa, est le seul membre survivant de la famille. Rouqa a déclaré jeudi à NBC News que le bébé montrait des signes de guérison des blessures qu’elle avait reçues lors de la frappe et qu’elle ne savait pas exactement ce qui avait causé sa mort. « Elle a subi des fractures et des blessures aux jambes. Et elle prenait des médicaments”, a-t-il déclaré. “Le coup a eu des complications. Louange à Allah, elle a rejoint ses frères et sœurs. Louez Allah pour tout. » “Pour l’instant, je suis choqué”, a déclaré Rouqa. “Comment est-elle morte ? Je pensais qu’elle allait mieux et qu’il y avait des traitements… mais au cours des dernières 48 heures, elle a eu des complications et elle est décédée.” Montre plus “J’avais une lueur d’espoir”, a déclaré Rouqa. “J’espérais qu’elle resterait avec moi dans cette vie. En souvenir de sa mère et de ses frères et sœurs, de ses tantes et de ses oncles. Mais grâce à Allah, elle est morte. Elle est avec Dieu, c’est mieux que tout.” Son père, navré par le décès de sa fille, a déclaré qu’il espérait qu’aucune autre famille n’aurait à subir une telle perte. “J’ai perdu ce que j’ai de plus précieux. Je ne veux pas que d’autres perdent leurs enfants, se perdent eux-mêmes, car la guerre est une destruction”, a déclaré Rouqa. “Nous sommes les victimes à tous points de vue. Le peuple, nous sommes les victimes.”

Des drones israéliens attaquent un hôpital dans le sud de Gaza, selon le Croissant-Rouge palestinien Reuters Le Croissant-Rouge palestinien a accusé vendredi Israël d’avoir tiré sur un hôpital de Khan Younis, alors qu’une avancée majeure dans la principale ville du sud de la bande de Gaza menaçait les quelques établissements de santé encore ouverts. Le Croissant-Rouge a déclaré que des personnes déplacées avaient été blessées « en raison des tirs intenses des drones israéliens visant les citoyens de l’hôpital Al-Amal » ainsi que de la base de l’agence de secours. L’armée a déclaré qu’elle vérifiait le rapport. A proximité, dans la même ville, des chars israéliens s’approchaient également du plus grand hôpital fonctionnel de Gaza, Nasser, où les gens ont rapporté avoir entendu des tirs d’obus venant de l’ouest. Les habitants ont également signalé de violents combats armés dans le sud. Israël a lancé cette semaine une nouvelle avancée majeure à Khan Younis pour capturer la ville, qui, selon lui, est désormais la principale base des combattants du Hamas qui ont attaqué les villes israéliennes le 7 octobre, précipitant une guerre qui a dévasté la bande de Gaza.

L’ONU affirme que l’armée israélienne refuse de plus en plus l’accès humanitaire au nord de Gaza Catherine Itoh L’armée israélienne refuse de plus en plus l’aide humanitaire au nord de Gaza, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. L’ONU rapporte que seules sept des 29 missions humanitaires prévues dans la première quinzaine de janvier ont été entièrement ou partiellement réalisées en raison du refus d’accès de l’armée israélienne. Deux autres missions coordonnées par Israël ont échoué en raison de routes inaccessibles ou de retards excessifs aux points de contrôle. Le taux de restriction de 69 % dans le nord de Gaza représente une forte augmentation par rapport aux trois mois précédents, où seulement 14 % des missions humanitaires prévues s’étaient vu refuser l’accès. La majeure partie de l’aide humanitaire refusée ce mois-ci concernait la distribution de carburant et de médicaments aux réservoirs d’eau et aux établissements de santé. Sans cette aide, les risques sanitaires et environnementaux augmentent, tout en mettant encore plus à rude épreuve le fonctionnement des hôpitaux.

Les propos de Netanyahu sur la solution à deux États « changeront de façon assez spectaculaire » après la guerre, selon le sénateur Ben Cardin Andréa Mitchell Netanyahu exclut la création d’un État palestinien après la fin de la guerre entre Israël et le Hamas, malgré les appels des États-Unis à commencer à travailler dans ce sens. Andrea Mitchell est rejointe par le président de la commission des relations étrangères, le sénateur Ben Cardin, démocrate du Maryland, pour discuter de l’avenir d’après-guerre d’un État palestinien. « Une fois la menace du Hamas éliminée, l’attitude et je pense que le langage va changer de façon assez radicale. Il n’y a pas d’autre option pour la paix dans la région que deux États vivant côte à côte en paix », a déclaré Cardin à Mitchell. « Je reconnais donc ce que dit le Premier ministre aujourd’hui. Lorsque la guerre sera terminée, lorsque la menace du Hamas aura été éliminée, nous nous attendons à ce qu’il y ait une attitude différente, notamment dans le désir d’obtenir une normalisation avec les pays de la région. »

L’appel de Biden à Netanyahu était déjà prévu et ne portait pas sur le rejet par le Premier ministre de la solution à deux États, selon la Maison Blanche Monique Alba Biden s’est entretenu avec Netanyahu dans le cadre d’une « communication régulière » entre les deux dirigeants pour discuter des dernières opérations israéliennes à Gaza, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à NBC News. Ils ont également discuté de l’augmentation du flux d’aide humanitaire vers Gaza et des efforts visant à libérer les otages, a indiqué le responsable. La Maison Blanche affirme que cet appel n’était pas une réponse spécifique aux commentaires de Netanyahu hier rejetant une solution à deux États et qu’il était en préparation auparavant, selon ce responsable.

Le Pakistan cherche à apaiser les tensions avec l’Iran après les échanges d’attaques des pays voisins Catherine Itoh Mushtaq Yusufzai Le Pakistan a cherché à désamorcer les tensions avec l’Iran et à rétablir des relations diplomatiques avec son voisin, en publiant aujourd’hui des déclarations du Premier ministre et du cabinet de sécurité nationale réaffirmant le lien entre les « deux pays frères ». Le Premier ministre par intérim Anwaar-ul-Haq Kakar, s’adressant au Cabinet, a déclaré que le Pakistan “recherchait des relations amicales et coopératives avec tous les pays, en particulier ses voisins”, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. Le Cabinet a déclaré dans un communiqué que l’Iran était un « pays musulman voisin et frère » et que « les canaux de communication entre les deux pays devraient être utilisés mutuellement pour répondre aux préoccupations de sécurité de chacun dans l’intérêt plus large de la paix et de la stabilité régionales ». Ces annonces interviennent quelques jours après que l’Iran a lancé des attaques de missiles sur un petit village du Baloutchistan qui ont fait deux morts et trois autres blessés. Le Pakistan a lancé des contre-attaques en réponse, ciblant les cachettes des terroristes au Sistan.

Le géant français du transport maritime CMA CGM évitera la mer Rouge et le canal de Suez après des attaques contre des navires commerciaux Lori Rampani Suite aux récentes attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge par des militants houthis basés au Yémen, le géant français du transport maritime, le groupe CMA CGM, a annoncé aujourd’hui qu’il réacheminait ses navires. La compagnie affirme qu’elle adopte des mesures d’urgence sur plusieurs services traversant le canal de Suez afin d’assurer la sécurité de ses navires et de ses équipages naviguant dans la zone. Les services seront détournés du canal de Suez et commenceront à transiter par le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, a indiqué CMA CGM.

Des enfants de Gaza réclament de la nourriture dans une soupe populaire de fortune Yasmine Salam Actualités NBC Des foules d’enfants palestiniens ont été vues hier tenant de vieilles casseroles et récipients de cuisine aux portes d’une soupe populaire de fortune dans la ville de Rafah, dans le sud du pays. Dans une vidéo tournée sur le terrain par une équipe de NBC News, plusieurs dizaines de Palestiniens – certains enveloppés dans des vestes et d’autres pieds nus – attendent pendant que des ouvriers préparent de grands chaudrons de soupe avec des coquilles de pâtes à distribuer. Tandis que les ouvriers commençaient à rationner la soupe dans différents bols, des enfants se sont précipités aux portes au milieu de cris et d’acclamations enfantines. Sur la vidéo, on entend un homme derrière la ruée des jeunes enfants plaider en arabe. Il agite sa marmite, demande une portion et dit : “S’il te plaît, mon frère. Je suis avec 25 personnes. Je viens tous les jours. Cela fait trois mois que nous sommes déplacés, pas d’électricité, pas d’eau, pas même un biscuit.” Les Nations Unies et les groupes humanitaires ont averti qu’une grande partie de la population de Gaza court un risque de famine et de famine.