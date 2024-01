Netanyahu rejette les appels américains à commencer à œuvrer en faveur d’un État palestinien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a semblé exclure jeudi un processus de paix d’après-guerre qui conduirait à la création d’un État palestinien souverain, rejetant les appels des États-Unis et d’autres à commencer à travailler vers cet objectif.

“Dans tout accord dans un avenir proche – avec ou sans accord – Israël doit avoir un contrôle de sécurité sur tout le territoire à l’ouest du Jourdain”, a déclaré M. Netanyahu lors d’une conférence de presse, faisant référence à une zone comprenant un territoire occupé que les Palestiniens espèrent. deviendront un jour leur État indépendant. « Cela entre en contradiction avec l’idée de souveraineté. Que pouvez-vous faire?”

L’administration Biden et le gouvernement israélien sont fortement divergents sur la manière dont Gaza sera gouvernée une fois les combats terminés. Le président Biden et son plus haut diplomate, Antony J. Blinken, ont exhorté les responsables israéliens à progresser vers la création éventuelle d’un État palestinien. M. Biden a suggéré qu’une Autorité palestinienne « revitalisée », basée en Cisjordanie, gère un Gaza post-Hamas comme étape intermédiaire vers cet objectif.

Mais les responsables israéliens ont rejeté à plusieurs reprises ces appels, affirmant qu’ils étaient axés sur la guerre à Gaza. Jeudi, M. Netanyahu a déclaré aux journalistes qu’il avait rejeté les dernières exhortations.

« J’ai dit cette vérité à nos amis, les Américains, et j’ai également bloqué toute tentative d’imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d’Israël », a déclaré M. Netanyahu. « Le Premier ministre doit pouvoir dire non, même à nos meilleurs amis. »

Le président israélien, Isaac Herzog, a déclaré jeudi que l’attaque surprise du Hamas du 7 octobre – qui a fait 1 200 morts en Israël, selon des responsables israéliens – avait laissé la plupart des Israéliens plus préoccupés par leur sécurité immédiate que par la paix à long terme.

“Personne sensé n’est prêt à réfléchir maintenant à ce que seront les solutions des accords de paix parce que tout le monde veut savoir : ‘Peut-on nous promettre une véritable sécurité à l’avenir ?'”, a déclaré M. Herzog lors du Forum économique mondial de Davos, Suisse. « Chaque Israélien veut savoir qu’il ne sera pas attaqué de la même manière depuis le nord, le sud ou l’est. »

Matthew Miller, porte-parole du Département d’État, a réitéré la position de l’administration Biden lors d’une conférence de presse jeudi, affirmant qu’il n’y avait « aucun moyen » de reconstruire Gaza, d’assurer une sécurité durable ou de gouverner le territoire sans établir un État palestinien. Les États-Unis ont clairement fait connaître cette position aux hauts responsables israéliens lors de conversations directes « et désormais également dans une conversation publique », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré qu’il n’était « pas surpris » par les commentaires de M. Netanyahu, mais a souligné que le Canada était « profondément engagé » en faveur d’une solution à deux États.

« Nous pensons que la seule façon d’avancer pour la région, et en fait la seule façon d’avancer vers un Israël sûr et sécurisé, est d’avoir un État palestinien qui soit également sûr et sécurisé avec des frontières internationalement reconnues », a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse le 17 avril. Jeudi.

Dans ses commentaires, M. Netanyahu a promis de ne pas faire de compromis sur l’objectif d’Israël de « victoire totale » sur le Hamas et a exhorté l’opinion publique à se préparer à de longs mois de combats.

Interrogé sur les efforts d’Israël pour contrer l’Iran, il a contesté l’hypothèse selon laquelle Israël combattait uniquement les mandataires de l’Iran et non le pays lui-même. « Qui vous a dit que nous n’attaquions pas l’Iran ? il a dit. « Nous attaquons ! »

Ian Austen rapports contribués.