Netanyahu redouble de critiques envers le Qatar : je ne retire pas un seul mot

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a redoublé ses critiques sévères à l’égard de Doha avant une réunion prévue du directeur de la Central Intelligence Agency américaine, William Burns, avec des responsables qatariens, égyptiens et israéliens en Europe sur la possibilité d’un deuxième accord d’otages.

« Je ne retire pas un seul mot de ce que j’ai dit », s’est exclamé Netanyahu lors d’une conférence de presse samedi avec des journalistes à Tel Aviv.

« Je n’abandonnerai pas la moindre possibilité de faire pression sur le Hamas ou sur quiconque peut faire pression sur lui », a-t-il déclaré.

Netanyahu s’est exprimé sur la Douzième chaîne la semaine dernière et a publié un enregistrement divulgué dans lequel il faisait référence au Qatar, qui, avec l’Égypte, tente de négocier un accord pour libérer les 136 otages restants détenus à Gaza. Le Qatar a depuis déclaré que de tels commentaires avaient nui aux négociations en vue d’un accord.

Samedi soir, Netanyahu a déclaré que « le Qatar héberge les dirigeants du Hamas et finance l’organisation. Il a une influence sur le Hamas.»

Netanyahu a également souligné l’accord conclu au début du mois avec l’aide de la France, selon lequel des médicaments devaient être livrés par les otages, mais aucune preuve n’a été apportée. Il a promis que les médicaments parviendraient aux personnes enlevées.»

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’exprime le 27 janvier 2024 (crédit : TOMER APPELBAUM HAARETZ/POOL)

« Le Qatar s’est présenté comme médiateur, il doit donc le prouver en s’assurant que les médicaments parviennent aux otages et en obtenant leur libération », a déclaré Netanyahu.

Netanyahu nie la crise qui couve avec l’Egypte

Netanyahu a repoussé les informations faisant état d’une crise imminente avec l’Égypte, qui a publié une déclaration d’avertissement selon laquelle l’alliance entre les deux pays, en place depuis 1979, est en danger.

“Les relations avec l’Égypte sont continues et normales. Bien sûr, chacun de nous a ses propres intérêts et il est nécessaire de dire certaines choses. Ils veillent à leurs intérêts et je prends soin des nôtres”, a-t-il déclaré.

À Washington, le président américain Joe Biden s’est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, au sujet d’un accord d’otages en cours. La conversation a eu lieu à la suite de la visite de l’envoyé spécial américain Brett McGurk dans la région pour discuter d’un accord.

À Tel Aviv, Netanyahu a rejeté l’accusation d’un journaliste selon laquelle il s’aliénait les médiateurs et a défendu ses efforts pour obtenir la libération des otages, au milieu de critiques croissantes, notamment de la part des familles des captifs.

Netanyahu a déclaré qu’il travaillait à tout moment pour obtenir la libération des personnes kidnappées lors de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre.

Lui et sa famille, a noté Netanyahu, avaient l’habitude d’agir au nom des otages israéliens. Il a expliqué qu’il avait été blessé en 1972 alors qu’il participait à une mission visant à sauver les 90 passagers à bord du vol Sabina 571 détourné. En 1976, le frère de Netanyahu, Yonatan, a été tué en sauvant un Israélien détourné d’Entbee en Ouganda.

« Personne n’a donc besoin de m’encourager à faire pression pour la libération de l’otage. « J’y travaille tout le temps », a-t-il déclaré.

Mais il a eu des mots durs à l’égard de la campagne de protestation menée par les familles des otages pour exiger un accord immédiat, avertissant que leurs activités ne faisaient que faire le jeu du Hamas.

“Je comprends qu’il est impossible de contrôler ses émotions” dans cette situation, mais cela “n’aide pas” et ne fait que “renforcer les exigences du Hamas et retarder les résultats que nous souhaitons tous”.

La campagne des familles pour la libération des otages a déclaré que si elles n’œuvraient pas publiquement pour la libération de leur proche, elles finiraient comme le pilote israélien Ron Arad, capturé en 1986 et détenu pendant deux ans avant de disparaître. et son sort reste inconnu jusqu’à ce jour. Il a également été conseillé à sa famille de garder le silence afin que le prix n’augmente pas et le résultat a été qu’il a été oublié, selon la campagne.

Le “Premier ministre doit se rappeler qu’il est un élu dont le rôle est de corriger les erreurs” commises le 7 octobre “et non de gronder ceux dont les membres de la famille ont été kidnappés”, indique la campagne.

Si ses enfants étaient « désormais détenus par le Hamas dans les tunnels de Gaza aux mains de meurtriers méprisables, M. Netanyahu et son épouse seraient avec nous dans l’enceinte des familles kidnappées luttant pour leur vie », indique la campagne.