Netanyahu recule devant le plan de cessez-le-feu alors que les ministres d’extrême droite se révoltent

Benjamin Netanyahu s’est éloigné d’un plan soutenu par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre avec le Hamas, alors que le Premier ministre israélien cherchait un espace pour réprimer une révolte au sein de sa coalition au pouvoir tout en gardant la Maison Blanche à son côté.

Le cabinet de guerre israélien s’est réuni dimanche soir pour des discussions cruciales sur un éventuel accord, mais des responsables proches de Netanyahu ont clairement indiqué que tout accord visant à arrêter définitivement les combats à Gaza serait inacceptable.

Alors que les partenaires de la coalition, pro et anti-accord, menaçaient de quitter le gouvernement, le bureau de Netanyahu a publié ce week-end deux déclarations soigneusement formulées, soulignant qu’Israël poursuivrait sa campagne militaire jusqu’à ce que le Hamas soit détruit, que tous les otages israéliens soient libérés et que Gaza ne soit plus occupée. représentait une menace.

La position de Netanyahu contraste fortement avec celle du président américain Joe Biden, qui, dans un discours prononcé vendredi, a contesté les trois objectifs de guerre, tout en approuvant personnellement les termes d’un accord de cessez-le-feu par étapes qu’il a ostensiblement décrit comme « une proposition israélienne ».

Biden a déclaré que l’objectif souvent répété de Netanyahu d’une « victoire totale » était une « notion non identifiée », car il a soutenu que l’offensive israélienne avait déjà empêché le Hamas de lancer une autre attaque du type du 7 octobre. Poursuivre une « guerre indéfinie » ne ramènerait pas les otages chez eux, a ajouté le président, tout en exhortant les dirigeants israéliens – et le Hamas – à saisir l’opportunité de parvenir à un accord.

«Le contenu du discours de Biden a été une grande surprise [to the Israeli government]», a déclaré une personne proche des délibérations. Israël sous Netanyahu n’accepterait pas de mettre fin à la guerre et continuerait à se battre jusqu’à ce que tous ses objectifs de guerre soient atteints, ont-ils ajouté.

Ophir Falk, conseiller principal en politique étrangère de Netanyahu, a reconnu qu’Israël avait précédemment accepté la proposition rendue publique dans le « discours politique » de Biden, mais a ajouté que ce n’était « pas une bonne affaire » comme indiqué.

« Il y a beaucoup de détails à régler », a-t-il déclaré au Sunday Times, soulignant que les objectifs d’Israël restaient inchangés.

À la fois comme message à Washington et comme avertissement à Netanyahu, deux hauts ministres d’extrême droite ont publié samedi soir leurs propres déclarations menaçant de renverser le gouvernement israélien si l’accord était adopté.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré que la proposition de Biden était « imprudente » © Abir Sultan/EPA/Shutterstock

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont tous deux qualifié la proposition de Biden d’« imprudente » et de « reddition totale » au Hamas. Ils ont exhorté le Premier ministre à continuer de se battre, sous peine de perdre son soutien crucial.

La situation politique difficile de Netanyahu est aggravée par la perte attendue de l’aile modérée de sa coalition au pouvoir au cours de la semaine à venir.

Benny Gantz, ministre centriste du cabinet de guerre, avait lancé un ultimatum le 8 juin à Netanyahu exigeant qu’il change de cap sur la guerre, affirmant que les considérations politiques compromettaient la prise de décision stratégique.

Samedi, Gantz, un ancien chef de l’armée, a déclaré que le retour des otages « est une obligation morale suprême » et un objectif qui devrait avoir « une priorité claire sur le calendrier » des objectifs de guerre.

Les Israéliens appellent à un accord d’otages avec le Hamas et protestent samedi contre Benjamin Netanyahu et son gouvernement © Amir Lévy/Getty Images

À moins d’un réel progrès dans les négociations de cessez-le-feu avec le Hamas, la plupart des analystes israéliens s’attendent à ce que Gantz et son parti quittent la coalition dans les prochains jours – un facteur qui aurait été pris en compte dans le timing du discours de Biden.

Sa marge de manœuvre se rétrécissant dans son pays et à l’étranger, Netanyahu devrait gagner du temps, en espérant que d’autres développements – y compris la réponse du Hamas – pourraient lui épargner une décision qui menacerait son gouvernement d’extrême droite.

Jusqu’à présent, le groupe militant a déclaré qu’il « considérait positivement » le discours de Biden, mais qu’il restait fidèle à son exigence que tout accord soit basé sur un « cessez-le-feu permanent » et – surtout – qu’Israël « annonce clairement son engagement en faveur d’un tel accord ». .»

Les États-Unis, ainsi que l’Égypte et le Qatar, ont publié samedi une déclaration commune inhabituelle appelant le Hamas et Israël à finaliser les termes de l’accord comme l’avaient souligné Biden.

Les trois États tentent depuis des mois de négocier un accord qui mettrait fin aux combats à Gaza, mais les pourparlers sont constamment au point mort sur la question fondamentale de savoir si un cessez-le-feu serait permanent.

Les trois pays ont déclaré que la proposition « apportera un soulagement immédiat à la fois à la population de Gaza qui souffre depuis longtemps ainsi qu’aux otages qui souffrent depuis longtemps et à leurs familles. Cet accord offre une feuille de route pour un cessez-le-feu permanent et une fin à la crise.»