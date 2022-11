Netanyahu reçoit des dommages-intérêts après qu’un prédécesseur l’ait traité de “malade mental”

Mais, selon le juge Amit Yariv, malgré toutes les heures de témoignage, M. Olmert n’a établi ou produit aucun diagnostic médical professionnel pour étayer ses affirmations et a dépassé les limites d’exprimer une opinion de bonne foi qui serait protégés par les principes de la liberté d’expression. Le juge a jugé que M. Olmert avait diffamé M. Netanyahu ; l’épouse de M. Netanyahu, Sara ; et leur fils aîné, Yair, dans une interview télévisée que M. Olmert a donnée à peu près au moment d’une élection amère et peu concluante au printemps 2021.

La décision de lundi a mis fin à un drame sinistre et parfois ressemblant à un cirque au cours duquel M. Olmert a fait témoigner des témoins sur des événements inquiétants au sein de la famille Netanyahu, notamment des accusations de troubles tels que les troubles de l’alimentation, les comportements obsessionnels compulsifs, le narcissisme. et la paranoïa.

«Il est bon de savoir que, même dans le monde fou et délirant auquel nous nous sommes habitués, la tolérance avec laquelle des mensonges grossiers et blessants peuvent être répandus sur le Premier ministre, sa femme et sa famille, des limites claires et absolues ont été ensemble, mettant fin au mensonge diabolique d’Olmert », a ajouté M. Cohen.

Les Netanyahu avaient réclamé environ 250 000 dollars de dommages et intérêts mais ont obtenu 18 000 dollars au total.

L’avocat de M. Olmert, Amir Tytunovich, a tenté de transformer la défaite en victoire.

“Le résultat final est qu’en servant la poursuite, les déclarations dures de M. Olmert ont été largement diffusées et portées à l’attention de l’ensemble du public”, a déclaré M. Tytunovich dans un communiqué.

“La famille Netanyahu, qui s’est tournée vers le tribunal dans l’espoir de recevoir un ‘certificat de santé mentale’, s’en est sortie sans celui-ci”, a-t-il ajouté.