Netanyahu réagit aux crachats de Juifs sur les pèlerins chrétiens — RT World News

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son gouvernement ne tolérerait pas « conduite désobligeante » contre des gens en raison de leur religion, après que des résidents juifs aient été filmés en train de cracher sur des pèlerins chrétiens.

« Israël est totalement engagé à sauvegarder le droit sacré de culte et de pèlerinage vers les lieux saints de toutes les confessions. » a écrit le Premier ministre sur X (anciennement Twitter). « Je condamne fermement toute tentative d’intimidation des fidèles et je m’engage à prendre des mesures immédiates et décisives contre cette tentative. »

Bien que Netanyahu n’ait mentionné aucun incident particulier, cette déclaration fait suite à la diffusion en ligne d’une vidéo montrant des Juifs ultra-orthodoxes, dont des enfants, crachant sur des chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem en début de semaine. L’épisode a eu lieu lors des célébrations de la fête juive de Souccot, ainsi que de la Fête des Tabernacles, un événement religieux annuel qui attire les pèlerins chrétiens en Israël.

קבוצה של צליינים יוצאת עם הצלב לרחוב שער האריות ונתקלת בקבוצה של מ תפללים יהודים עם 4 המינים ואז מתחילות היריקות. ספרתי לפחות 7 בכמה שניות. pic.twitter.com/YjqaknATLw — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) 2 octobre 2023

Alors que la vidéo a rapidement suscité la controverse, un militant orthodoxe et ancien porte-parole du parti d’extrême droite israélien Otzma Yehudit, Elisha Yered, a défendu la pratique de «cracher près des églises ou des monastères», l’appelant un « ancienne tradition juive ». Il a ajouté que « Nous avons oublié ce qu’est le christianisme » il fait ensuite référence à un certain nombre d’atrocités historiques perpétrées contre les Juifs.

Mercredi, la police israélienne a annoncé avoir arrêté cinq personnes soupçonnées d’avoir craché sur des chrétiens. « Malheureusement, nous sommes témoins de la poursuite des actes de haine honteux envers les chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem, principalement à travers les crachats des extrémistes. » » a déclaré le commandant de la police du district de Jérusalem, Doron Turgeman.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a également condamné les crachats sur les chrétiens, mais a affirmé qu’il s’agissait d’un acte criminel. « pas une affaire pénale. »

« Je pense que nous devons agir en conséquence par l’instruction et l’éducation. Tout ne justifie pas une arrestation. Ben Gvir, qui est également membre du parti religieux juif Otzma Yehudit, a déclaré.