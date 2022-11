Netanyahu, qui a fait campagne avec l’extrême droite, s’apprête à former un nouveau gouvernement

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – Benjamin Netanyahu a reçu un mandat dimanche pour lancer son retour politique et commencer à assembler un gouvernement qui devrait être le plus à droite de l’histoire d’Israël et qui suscite déjà des inquiétudes de la part de Washington. La décision, annoncée par le président israélien Isaac Herzog, donne à Netanyahu quatre semaines pour bricoler une coalition. L’ancien Premier ministre israélien et ses partenaires religieux et d’extrême droite disposent d’une majorité parlementaire claire de 64 sièges après les élections du 1er novembre, la cinquième depuis 2019.

“Nos nombreux défis nécessitent de la considération et de l’unité nationale”, a déclaré Netanyahu dans une déclaration conjointe avec Herzog à la résidence du président à Jérusalem.

Les analystes disent que Netanyahu, qui a fait campagne sur la promesse de revenir à un gouvernement de « pleine droite » avec le soutien du bloc du sionisme religieux d’extrême droite, devra trouver un équilibre pour maintenir la position internationale d’Israël. Le soutien des alliés d’Israël, en particulier des États-Unis, sera essentiel alors que le pays affronte de plus en plus l’Iran, son principal ennemi régional, qui a un pied à la fois en Ukraine et en Syrie.

« Netanyahu doit minimiser l’impact de l’extrême droite sur sa politique et conserver une relation efficace avec Joe Biden, son ami depuis de nombreuses années », a déclaré Eran Lerman, qui a été conseiller adjoint à la sécurité nationale sous Netanyahu de 2015 à 2019. Il est parfaitement conscient qu’il doit fonctionner dans l’environnement international, ce qui pourrait devenir plus compliqué avec la présence iranienne.

Les membres de l’administration Biden, dans une démarche sans précédent, ont signalé qu’ils ne s’engageraient pas avec l’un des partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu, Itamar Ben Gvir, selon des informations parues dans les médias israéliens.

“Le monde entier est inquiet”, a déclaré Herzog sur un micro chaud lors d’une réunion avec le parti ultra-orthodoxe Shas la semaine dernière, faisant référence à l’inclusion de Ben Gvir dans le gouvernement.

Depuis qu’il a remporté une victoire décisive, les plans de Netanyahu pour inaugurer rapidement un nouveau gouvernement ont été contrecarrés par les exigences du sionisme religieux, le bloc d’extrême droite qui a monté en flèche au pouvoir et est maintenant le deuxième plus grand de la coalition attendue et le troisième plus grand du Knesset.

Ben Gvir, un homme politique autrefois marginal qui a plaidé pour l’expulsion des citoyens « déloyaux » et passé des décennies à défendre les colons israéliens accusés d’attaquer les Palestiniens, a demandé à diriger le ministère de la Sécurité publique. Le bureau lui donnerait le contrôle de la police, des prisons et des forces de l’ordre à et autour de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, un point chaud de plusieurs décennies dans le conflit israélo-palestinien. Les affrontements sur le site ont été parmi les catalyseurs d’une guerre en mai 2021 entre Israël et le Hamas, le groupe islamiste au pouvoir à Gaza.

Bezalel Smotrich, le chef du sionisme religieux qui a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir planifié une attaque terroriste et, aujourd’hui, défend l’annexion israélienne de la Cisjordanie – la terre que les Palestiniens envisagent comme faisant partie de leur État – veut le ministère de la Défense. Cette nomination serait synonyme de “catastrophe majeure”, a déclaré Amos Gilad, un ancien haut responsable du ministère de la Défense, lors d’une conférence de presse à Beer Sheva samedi.

Les négociations de la coalition ont coïncidé avec la commémoration par Israël de l’assassinat en 1995 d’Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien qui a été abattu par un colon israélien d’extrême droite qui l’a accusé de « trahison » pour avoir recherché la paix avec les Palestiniens.

L’événement charnière, qui a depuis gelé les négociations de paix israélo-palestiniennes, est toujours largement contesté en Israël. De nombreux colons d’extrême droite, dont Smotrich pas plus tard que la semaine dernière, ont promu des théories du complot selon lesquelles le Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël, était en fait responsable du meurtre.

En 1995, Ben Gvir est apparu à la télévision israélienne et a menacé Rabin, trois semaines avant son assassinat. La semaine dernière, il a assisté à un service commémoratif pour le rabbin Meir Kahane, un politicien américano-israélien dont le parti Kach a été disqualifié de la politique israélienne et désigné par les États-Unis comme une organisation terroriste pour être anti-arabe et anti-démocratique.

“Célébrer l’héritage d’une organisation terroriste est odieux”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price lors d’une conférence de presse jeudi, ajoutant qu’il ne ferait aucun commentaire sur le gouvernement israélien avant sa formation.

“Nous restons préoccupés par l’héritage de Kahane Chai et l’utilisation continue de la rhétorique parmi les extrémistes de droite violents”, a déclaré Price, en utilisant le nom du parti politique de Kahane après son propre assassinat en 1990.

Assaf Sharon, professeur de philosophie à l’université de Tel-Aviv et ancien colon de Cisjordanie, a déclaré que Netanyahu, qui était le politicien le plus ancien d’Israël et qui est maintenant chargé de freiner ses partenaires d’extrême droite, leur permettra probablement des victoires symboliques, comme la légitimation des avant-postes israéliens en Cisjordanie, tout en bloquant des changements politiques plus importants, comme l’annexion de cette zone.