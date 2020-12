Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reçu une dose du vaccin contre le coronavirus de Pfizer lors d’un événement retransmis en direct, dans l’espoir de montrer l’exemple alors que les sondages montraient un niveau élevé de méfiance envers la campagne de vaccination parmi les Israéliens.

La cérémonie d’injection a eu lieu samedi au centre médical Sheba près de Tel-Aviv, Netanyahu ayant tenu sa promesse antérieure et devenant la première personne du pays à se faire vacciner contre Covid-19.

Il a eu une photo de l’immunisation développée conjointement par le géant pharmaceutique américain Pfizer et l’allemand BioNTech. Israël, qui prévoit de lancer la vaccination du grand public la semaine prochaine, a jusqu’à présent reçu 300000 doses de l’inoculation, mais s’attend à être en possession de 3,8 millions de doses à la fin décembre.

« Une petite injection pour un homme et un pas de géant pour notre santé à tous, » a déclaré le Premier ministre, reformulant les mots emblématiques, prononcés par le premier homme à marcher sur la Lune, l’astronaute américain Neil Armstrong. Le dirigeant israélien a dit qu’il ressentait « terrifiant » après le jab.

En lançant la campagne de vaccination, Israël «quittait l’obscurité du coronavirus» et partait pour un voyage vers «une grande lumière», a déclaré Netanyahu, qui a fait face à de vives critiques et à des manifestations à grande échelle pour sa gestion de l’épidémie de Covid-19. cité par le Times of Israel.

«Si tout le monde coopère, respecte les règles et va se faire vacciner, nous nous en sortirons et nous pourrions bien être le premier pays au monde à en sortir. [the pandemic]. Faisons le ensemble. »

Netanyahu a déclaré qu’en devenant le premier destinataire du vaccin contre le coronavirus dans le pays, il voulait s’installer « Un exemple personnel pour que tous les Israéliens aillent se faire vacciner. »

Il reste à voir si les Israéliens tiendront compte des conseils et suivront le costume en masse. Un nouveau sondage publié vendredi suggère que la grande majorité des Israéliens sont las de se faire vacciner tout de suite.

L’enquête, publiée par Ynet News, a montré que moins de 25% des Israéliens étaient prêts à recevoir immédiatement des vaccins contre le coronavirus. Un sondage mené mardi par l’Université de Haïfa a mis le nombre de ceux qui souhaitent être au premier plan à environ 20%.

Pourtant, environ les deux tiers de la population totale israélienne, soit 64%, ont déclaré qu’ils prévoyaient de recevoir le coup, bien qu’à long terme, selon le sondage Ynet. Cependant, cela ne correspond pas à la vision de Netanyahu pour tous les Israéliens, sans exception, d’être vaccinés, et un sondage Hayom la semaine dernière a montré qu’un tiers (37%) des Israéliens sont prêts à refuser la vaccination.

