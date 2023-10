Netanyahu qualifie le Hamas de « nouveau nazi » et appelle le monde à s’unir et à vaincre le groupe terroriste

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s’exprimant aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz lors d’une conférence de presse mardi, a décrit le Hamas comme « le nouveau nazi » et a appelé le monde à s’unir et à éradiquer l’organisation terroriste de la même manière qu’il a vaincu les nazis.

Les forces dirigées par le Hamas ont traversé la frontière entre Israël et Gaza le 7 octobre, massacrant 1 400 hommes, femmes, enfants et personnes âgées israéliens dans ce qui est devenu l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.

« La sauvagerie dont nous avons été témoins perpétrée par les meurtriers du Hamas en provenance de Gaza constitue les pires crimes commis contre les Juifs depuis l’Holocauste », a déclaré Netanyahu lors de la conférence de presse.

Netanyahu a parlé du terrorisme mené par le Hamas, qui comprenait le viol et le meurtre de femmes, la décapitation de personnes, la fusillade d’enfants avec les mains liées, l’enlèvement de familles, les meurtriers pénétrant dans les greniers pour tuer des bébés, et le « déchirement de grands-mères et de survivants de l’Holocauste dans captivité. »

Les fosses de la mort, a déclaré Netanyahu, rappellent aux Israéliens Babi Yar, ajoutant que les jeeps entouraient un trou dans le sol où les jeunes étaient enfermés avant d’être abattus à la mitrailleuse.

« C’est la sauvagerie dont nous nous souvenons seulement des crimes nazis pendant l’Holocauste », a-t-il déclaré. « Le Hamas est le nouveau nazi. Le Hamas est l’EI, dans certains cas pire que l’EI. Et tout comme le monde s’est uni pour vaincre les nazis, tout comme le monde s’est uni pour vaincre l’EI, le monde doit rester uni derrière Israël pour vaincre le Hamas. Cela fait partie d’un axe du mal formé par l’Iran, le Hezbollah et le Hamas.

« Leur objectif déclaré est d’éradiquer l’État d’Israël, l’objectif déclaré du Hamas est de tuer autant de Juifs que possible, et la seule différence est qu’ils nous auraient tués et assassinés jusqu’au dernier s’ils l’avaient pu. Ils Je n’en ai tout simplement pas la capacité », a ajouté Netanyahu.

Scholz est l’un des nombreux dirigeants mondiaux se rendant en Israël après avoir été attaqué par le Hamas.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a rendu visite à Netanyahu la semaine dernière, et le président Biden devrait se rendre en Israël mercredi pour montrer son soutien.

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a appelé lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, offrant apparemment son aide pour prévenir une catastrophe humanitaire, tout en partageant également des informations sur les récents appels avec les dirigeants régionaux.

Poutine aussi dit à Netanyahu sur les conversations qu’il a eues avec le président syrien Bashar al-Assad, le président iranien Ebrahim Raisi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

« Une opinion unanime a été exprimée sur la nécessité d’un cessez-le-feu rapide et de l’établissement d’une trêve humanitaire afin de fournir d’urgence une assistance à tous ceux qui en ont besoin », a déclaré le Kremlin à propos de ces conversations. « Il y avait également de sérieuses inquiétudes quant à la probabilité que le conflit dégénère en une guerre régionale. »