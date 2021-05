Netanyahu promet «un tout nouveau niveau de force» si le Hamas rompt le cessez-le-feu – The Right Scoop

Avec le cessez-le-feu inutile maintenant en vigueur, Netanyahu a tracé une ligne dans le sable aujourd’hui, promettant « un tout nouveau niveau de force » d’Israël si le Hamas tire une autre roquette sur Israël:

NY POST – Israël déclenchera «un tout nouveau niveau de force» si les terroristes du Hamas rompent leur accord de cessez-le-feu avec de nouvelles attaques à la roquette depuis la bande de Gaza, a averti vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Netanyahu a déclaré que la récente série de combats «a changé l’équation non seulement en ce qui concerne l’opération mais aussi en ce qui concerne l’avenir», selon le Times of Israel. «Si le Hamas pense que nous tolérerons une bruine de roquettes, il se trompe», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec des chefs militaires à Tel Aviv. «Nous répondrons avec un tout nouveau niveau de force à chaque instance d’agression contre les communautés de l’enveloppe de Gaza ou n’importe où ailleurs en Israël.» Netanyahu a également affirmé qu’Israël avait fait «des choses audacieuses et innovantes» au cours de sa campagne militaire de 11 jours, baptisée Opération Gardien des murs, a rapporté le Jerusalem Post. «Le public ne sait pas tout, le Hamas ne sait pas tout, mais toutes nos réalisations seront révélées au fil du temps», a-t-il déclaré. Le chef de l’Agence de sécurité israélienne, connue sous le nom de «Shin Bet», a ajouté que la récente série de combats pourrait «changer la réalité». «Le Hamas avant cette opération n’est pas comme le Hamas le lendemain», a ajouté le directeur du Shin Bet Nadav Argaman.

Netanyahu a également remercié Joe Biden pour son soutien et sa promesse d’aider Israël à reconstituer ses missiles Iron Dome:

Il a également noté que sans le Dôme de fer, Israël aurait dû envahir tôt pour arrêter les roquettes.

Dans le même ordre d’idées, le Hamas a remercié publiquement l’Iran d’avoir fourni toutes ses roquettes:

Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, remercie l’Iran d’avoir offert des armes, des fonds et des connaissances techniques au Hamas à Gaza https://t.co/AP1GZO8Vf1 – David A. Daoud (@DavidADaoud) 21 mai 2021

Ils ne le cachent même plus. Vous penseriez maintenant qu’Israël aurait trouvé comment empêcher ces roquettes d’entrer dans Gaza. Nous parlons de milliers et de milliers de roquettes et de lanceurs. Mais clairement, ils ne peuvent pas ou ne l’ont pas encore fait.