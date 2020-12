Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est porté volontaire pour être le premier Israélien à recevoir le vaccin contre le coronavirus de Pfizer, affirmant qu’il servirait d ‘«exemple» alors que le pays se prépare à une distribution de masse et à un système de «passeport» vax.

Netanyahu a fait cette annonce lors d’une conférence de presse avec le ministre de la Santé Yuli Edelstein mercredi, où il a déclaré qu’il serait le premier du pays à prendre le coup. Il a également noté que les autorités sanitaires travailleraient pour déployer des dizaines de milliers de doses par jour et commencer la « passeport » prévoir de «Encouragez les vaccinations.»

«Après la discussion que nous avons eue ici avec les dirigeants du ministère de la Santé, je peux annoncer que l’État d’Israël est prêt à fournir 60 000 vaccins par jour aux citoyens israéliens». dit le Premier ministre. Appeler «Chaque Israélien» pour prendre la photo, il a ajouté qu’il le ferait «Être un exemple et être la première personne à se faire vacciner» dans le pays.

J’ai demandé … d’élaborer un plan de passeport vert par lequel quiconque reçoit un vaccin pourra montrer une carte ou une application qui lui permettra d’entrer dans les événements, les centres commerciaux, les installations et toutes sortes de services.

PM Netanyahu: "À la veille de # Chanoukka, nous avons apporté une grande lumière à l’État d’Israël. Les premiers vaccins Pfizer sont arrivés dans le pays aujourd’hui et un autre envoi, beaucoup plus important, arrivera demain. Je travaille là-dessus avec le ministre de la Santé et son équipe depuis des mois." – PM d’Israël (@IsraeliPM) 9 décembre 2020

Les annonces sont intervenues quelques heures après la première série de doses pour une vaccination développée conjointement par les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech sont arrivées en Israël plus tôt mercredi, bientôt suivies d’un « beaucoup plus gros » expédition, a déclaré Netanyahu.

Alors que le Royaume-Uni est devenu le premier pays à donner son feu vert au vaccin Pfizer la semaine dernière, bientôt suivi par le Canada, les responsables de la santé britanniques ont déclaré mercredi que ceux qui avaient un «Antécédents significatifs de réactions allergiques» doit éviter le vaccin «À titre préventif.» La Food and Drug Administration des États-Unis, quant à elle, a été plus hésitante à approuver le nouveau jab, mais un responsable de la FDA a récemment déclaré que l’autorisation pourrait intervenir dans la semaine après une réunion d’agence prévue jeudi.

Israël a signé un accord d’une valeur de 237 millions de dollars avec le géant pharmaceutique le mois dernier pour fournir au pays 8 millions de doses de vaccin, une fois qu’il a obtenu l’approbation des régulateurs. En vertu du contrat, Pfizer devait recevoir un paiement initial de 35 millions de dollars, le solde restant étant payé après l’expédition des doses.

Jurer d’apporter «La fin de la peste» avec l’inoculation, Netanyahu a appelé les Israéliens à suivre «Masques, éloignement, hygiène et prévention des rassemblements», ajouter ça «À la veille de ‘Hanoucca, nous avons apporté une grande lumière à l’État d’Israël.» Avec une population d’un peu moins de 9 millions d’habitants, Israël a enregistré environ 350000 infections à coronavirus et près de 3000 décès depuis le début de l’épidémie à la fin de l’année dernière, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

