Netanyahu promet de transformer Gaza en « ruines »

Le Premier ministre israélien a exhorté les civils à quitter Gaza, avertissant que la guerre avec le Hamas « prendra du temps » et sera « difficile »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à « se venger de cette journée noire » et transformer tous les sites utilisés par le groupe militant palestinien Hamas en « ruines » au lendemain d’une attaque massive du groupe militant contre le sud d’Israël.

Dans une nouvelle allocution télévisée samedi soir, le Premier ministre israélien a appelé Gaza « la ville du mal » exhortant les civils à quitter immédiatement l’enclave palestinienne surpeuplée, qui abrite environ 2 millions de personnes.

« Tous les endroits où le Hamas se cache et opère, nous les transformerons en ruines. » » a déclaré Netanyahu. « Sortez de là maintenant. »

« Ce qui s’est produit aujourd’hui n’a jamais été vu auparavant en Israël, et je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. L’ensemble du gouvernement soutient cette décision. Tsahal utilisera immédiatement toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. a-t-il ajouté, avertissant qu’Israël se dirige vers un « difficile » guerre qui est sur le point de « prendre du temps. »

En savoir plus Le Hamas revendique un « grand nombre » de prisonniers israéliens

La nouvelle escalade entre le Hamas et Israël a commencé tôt samedi, lorsque le groupe militant a lancé une attaque majeure depuis Gaza. Le Hamas a attaqué plusieurs sites dans le sud d’Israël, envahissant les installations militaires et franchissant la frontière à différents endroits. Au cours des attaques, les militants ont détruit et capturé divers matériels militaires israéliens, et ont tué et fait prisonniers plusieurs soldats et civils israéliens, suggèrent des images circulant en ligne.

Les hostilités se sont poursuivies tout au long de la journée, le Hamas lançant plusieurs barrages massifs de roquettes plus profondément en territoire israélien. Israël a mené plusieurs frappes aériennes sur Gaza, détruisant plusieurs immeubles de grande hauteur prétendument utilisés par le Hamas. Netanyahu a carrément décrit l’escalade comme une « guerre, » annonçant le rappel de réservistes pour renforcer davantage les rangs de l’armée du pays.