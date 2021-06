Naftali Bennett est le nouveau Premier ministre d’Israël après que la coalition anti-Netanyahu a survécu à un vote de confiance ce matin. Ainsi se termine, pour l’instant, 12 ans sous Benjamin Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien du pays.

Le parti Likoud est maintenant dans l’opposition, un fait qui a suscité des célébrations parmi la cause commune partageant Code Pink, The Squad, lib dems, MSM, le terrorisme mondial, et bien sûr évidemment et le plus fort, le Hamas et l’Iran map » les partisans de la ligne dure.

Je parie que l’AP est en train de parcourir les annonces immobilières en fredonnant joyeusement.

« C’est un jour férié pour la presse mais un jour difficile pour des millions de citoyens d’Israël », a déclaré Netanyahu au Jerusalem Post la semaine dernière à propos de cette soi-disant coalition (voir plus ci-dessous, via Mark Levin). Ce n’est que ce mois-ci que ces anti-Netanyahu disparates forcent l’accord entre les opposants à Netanyahu » rel = » noopener » target = » _blank » > sont parvenus à leur accord pour le forcer à partir.

Mais ce n’est pas fini.

« S’il est destiné à nous d’être dans l’opposition, nous le ferons le dos droit jusqu’à ce que nous renversions ce gouvernement dangereux et que nous retournions diriger le pays à notre manière », a-t-il déclaré avec plus de force dans un discours dimanche, en référence à une coalition qui a été formée juste pour l’évincer et comprend la Liste arabe unie, le premier parti arabe à rejoindre un gouvernement au pouvoir en Israël.

Plus de faits saillants du discours. (Mettre à jour: Vidéo du discours complet ajoutée ci-dessous.)

Netanyahu : « J’ai un message pour ceux qui se réjouissent en Iran. L’opposition en Israël a un poids et une voix forte. Et j’ai un autre message pour eux : nous reviendrons ! (dit ceci en anglais).”

Netanyahu n’a pas de bons voeux ou de mots d’encouragement pour le nouveau gouvernement d’Israël. Au lieu de cela, il termine son dernier discours en tant que Premier ministre en promettant « de se battre chaque jour pour faire tomber ce dangereux gouvernement de gauche et cela arrivera bien plus tôt que vous ne le pensez ».

L’idiot du Lincoln Pedo Project, George Conway, a essayé de dunk là-dessus, mais s’est fait reconnaître pour son ignorance parlementaire.

Malgré l’ignorance et le triomphalisme des hommes de main prévisibles de la gauche américaine, la coalition est un méli-mélo qui fait face à de véritables problèmes et pourrait en fait s’effondrer en quelques semaines seulement.

Mais pourquoi se sont-ils réunis ? Comment est-ce arrivé?

Comme vous pouvez vous y attendre sur la plupart des problèmes, Mark Levin a la réponse.

Eh bien, dans ce cas, Netanyahu (son parti, le parti Likoud) a indiscutablement reçu près de SIX FOIS LE VOTE OFFICIEL du futur Premier ministre, Naftali Bennett. Qu’est ce que je veux dire? Naftali Bennett est l’homme qui devrait remplacer Bibi en tant que Premier ministre. Comment cela s’est-il passé ? Entre autres choses, il s’est présenté À DROITE de Netanyahu aux élections. Même encore, lui et son parti ont reçu moins de CINQ POUR CENT du vote populaire. Comment un homme politique qui s’inscrit à peine parmi les électeurs devient-il Premier ministre dans une démocratie ? À ma connaissance, cela ne s’est jamais produit, certainement pas en Israël. En effet, comment pourrait-il? Israël se targue d’être une DÉMOCRATIE malgré son système électoral dysfonctionnel.

Eh bien, Bennett a désespérément voulu être Premier ministre malgré le fait qu’il n’a littéralement pas le soutien populaire du peuple israélien, et ne l’a jamais fait. Même pas près. Il était autrefois un laquais du Likoud et chef d’état-major de Netanyahu. Mais il a allumé le Premier ministre et s’est depuis agité pour le remplacer. Mais, encore une fois, sans le soutien des électeurs, il n’avait aucune chance. Ou, du moins, c’est ce que TOUT LE MONDE avait pensé. Le parlement israélien — la Knesset — se compose de 120 membres. Bennett a décidé de se présenter dans son propre parti. Son parti a remporté un grand total de SIX sièges sur 120. En somme, il a été ÉCRASÉ aux urnes. Le peuple l’a rejeté massivement et lui. Mais Bennett avait une autre idée, sans aucun doute éclos avant les élections, s’il avait des résultats aussi désastreux que les sondages l’avaient suggéré.

Étant donné que les gouvernements israéliens sont construits sur des coalitions de plusieurs partis partageant les mêmes idées, et si les conditions le permettaient, il rejoindrait l’opposition Netanyahu, mais seulement s’il pouvait se positionner pour devenir le prochain Premier ministre. Cela signifierait abandonner tout ce qu’il a toujours dit qu’il défendait, et même les relativement peu de personnes qui avaient voté pour son parti. Mais qu’il en soit ainsi. Si c’est ce qu’il faut, c’est ce qui sera fait.

Il a quitté les soi-disant partis de droite et s’est joint aux partis de gauche – dont la plupart sont de petits et minuscules partis (y compris les Arabes), afin de vaincre le Premier ministre, de négocier pour devenir lui-même Premier ministre et de vendre ses électeurs et son pays pour un bref passage en tant que Premier ministre. Et lui et ses nouveaux camarades revendiquent cela comme un nouveau GOUVERNEMENT D’UNITÉ, ayant réussi à bricoler une majorité UNIQUE.

Ainsi, la question est « unité » autour de quoi ? La tyrannie de débarrasser Israël et le monde de l’un de ses plus grands dirigeants et de blesser grièvement son propre pays, qui fait face à de graves menaces de l’Iran, des terroristes palestiniens et d’une administration Biden/Parti démocrate hostile ? Ce n’est pas un gouvernement d’UNITÉ. C’est un gouvernement de has-beens, d’aspirants, de réprouvés et de mécontents.