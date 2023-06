JÉRUSALEM – Des terroristes palestiniens ont tué quatre Israéliens dans la ville d’Eli dans la région de Binyamin en Cisjordanie, également connue par les Israéliens sous le nom de Judée et Samarie.

Une déclaration donnée à Fox News Digital par le porte-parole de Tsahal a confirmé que quatre Israéliens ont été tués dans l’attaque.

« Plus tôt dans la journée, une voiture est arrivée du village d’Urif, et 2 terroristes affiliés au Hamas ont ouvert le feu dans un restaurant près d’Eli, tuant 3 civils. » La déclaration a poursuivi : « Plus tard, les terroristes ont ouvert le feu dans la station-service près du restaurant et ont assassiné un autre civil – là, un terroriste a été neutralisé par un civil israélien, et un autre a fui les lieux dans une voiture volée.

« Le chef d’état-major de Tsahal, LTG Hertzi Halevi, a procédé à une évaluation de la situation sur les lieux et a ordonné une augmentation de l’activité et des arrestations dans la région, ainsi que le renforcement et le renforcement de la défense dans la région. »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a condamné l’attaque dans un communiqué mardi : « Aujourd’hui, à côté de la communauté d’Eli, une attaque terroriste choquante et odieuse a été perpétrée. Du plus profond de mon cœur, j’adresse mes condoléances aux familles de ceux qui ont été assassinés, que Dieu les venge, et au nom de tout le peuple, j’adresse mes meilleurs vœux de prompt rétablissement aux blessés. »

Netanyahu a donné un avertissement aux groupes terroristes opérant contre Israël. « Nos forces travaillent maintenant sur le terrain pour régler leurs comptes avec les assassins. Ces derniers mois, nous avons déjà prouvé que nous réglons nos comptes avec tous les assassins, sans exception. Ceux qui nous ont attaqués sont soit dans la tombe ou en prison, et il en sera ainsi ici. Je voudrais rappeler à tous ceux qui cherchent à nous nuire : toutes les options sont ouvertes. Nous continuerons à combattre le terrorisme de toutes nos forces et nous le vaincrons.

À la suite de l’attaque, Liz Goral, ambulancier du Magen David Adom (MDA), a déclaré : « L’une des victimes qui a été grièvement blessée par balle à la station-service nous a été amenée à l’entrée de la communauté. Il était pleinement conscient et souffrait. rapidement au MICU et l’a évacué vers l’hôpital Beilinson tout en lui fournissant un traitement vital, y compris un garrot et une pharmacothérapie pour stabiliser son état.

Un deuxième ambulancier du MDA, David Dalfan, a ajouté : « Nous avons vu l’une des victimes blessée par balle près de la station-service. Il était pleinement conscient et communiquait avec nous. l’hémorragie, et l’a évacué dans un MDA MICU vers l’hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem, dans un état modéré et stable. »

Le deuxième suspect a été arrêté et tué, selon un communiqué des forces de sécurité israéliennes. « Les forces du Shin Bet et les Forces de défense israéliennes ont poursuivi le suspect qui a fui les lieux. Au cours des opérations de renseignement et opérationnelles du Shin Bet, le véhicule Toyota avec lequel il a fui les lieux a été localisé et à l’intérieur se trouvait une arme. qu’il aurait utilisé lors de l’attaque. Au cours de la tentative d’arrestation, le suspect a tenté de s’échapper du véhicule, a été abattu et neutralisé par les forces. Aucun blessé parmi nos forces.

L’organisation terroriste désignée par les États-Unis et l’UE, le Hamas, qui règne sur l’enclave palestinienne de la bande de Gaza, a salué l’attaque terroriste de mardi. Un porte-parole du Hamas a déclaré que la réponse palestinienne à « Jénine et Al-Asqa n’était pas en retard ».

L’attaque de mardi fait suite à une attaque contre les forces de Tsahal dans la ville cisjordanienne de Jénine dimanche. Des Palestiniens armés ont fait exploser une bombe de 40 kg sous une route à Jénine, dans le but de faire exploser des véhicules de Tsahal, incitant l’armée israélienne à utiliser des hélicoptères de combat pour lancer des frappes – la première utilisation d’hélicoptères militaires depuis 2002.

L’agence de presse israélienne TPS a rapporté que depuis le début de 2023, Tsahal a déclaré que 25 Israéliens ont été assassinés dans des attaques terroristes.

TPS a également rapporté que des photos sur les réseaux sociaux, mardi, montraient des Palestiniens de Jénine distribuant des bonbons pour honorer le meurtre d’Israéliens.