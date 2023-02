Netanyahu présente sa vision d’une solution à deux États – sans souveraineté palestinienne

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans la newsletter d’aujourd’hui Pendant ce temps au Moyen-Orient, le regard de CNN trois fois par semaine sur les plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.



Jérusalem

CNN

—



48 heures de violence choquantes – sanglantes même selon les normes du conflit israélo-palestinien – suivies immédiatement d’une visite éclair heureusement chronométrée du secrétaire d’État américain Antony Blinken, ont braqué les yeux du monde sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cette semaine.

Il regarda en arrière sans ciller.

S’asseyant pour une interview exclusive avec Jake Tapper de CNN, il a clairement indiqué qu’il est extrêmement peu probable qu’Israël et les Palestiniens fassent des progrès mesurables vers une paix à long terme de si tôt.

Netanyahu a clairement indiqué que s’il est « ouvert » aux négociations avec les Palestiniens et qu’il est prêt à coopérer avec eux sur les questions de sécurité, peu de choses bougeront.

Netanyahu n’a jamais été un partisan inconditionnel d’une solution à deux États, se faufilant entre différentes définitions de ce que cela signifierait. Mais ces dernières années, il s’est mis d’accord sur l’idée qu’il serait ouvert à un État palestinien – tant qu’il n’a pas de pouvoir militaire ou de sécurité, un arrangement qui n’aurait pas d’équivalent parmi les États souverains modernes.

« Je suis certainement disposé à leur donner tous les pouvoirs dont ils ont besoin pour se gouverner, mais aucun des pouvoirs qui peuvent nous menacer », a déclaré mardi Netanyahu à Tapper à Jérusalem.

Il a fourni de nouveaux détails sur ses conversations avec le président Biden à ce sujet, expliquant qu’il avait dit une fois à Biden : “[A]Tout accord final entre Israël et les Palestiniens permettrait à Israël de contrôler la sécurité – la responsabilité primordiale en matière de sécurité dans la zone à l’ouest du Jourdain.

“J’ai dit, vous ne pouvez pas diviser qui contrôle l’espace aérien [between the Jordan River and the Mediterranean]. Il faut le traverser. Il faut deux minutes à un avion pour la traverser. Alors quoi, une minute Israël la contrôle et l’autre minute les Palestiniens ? Bien sûr, ce n’est pas réalisable.

“Il m’a dit, comme d’autres me l’ont dit – ‘vous savez, mais ce n’est pas la souveraineté parfaite.’

« Et j’ai dit, tu as raison. Mais – je ne sais pas comment vous appelleriez cela, mais cela leur donne la possibilité de contrôler leur vie, d’élire leurs responsables, de gérer leur économie, de gérer leurs institutions, d’avoir leur drapeau et d’avoir leur parlement, mais nous devons avoir un contrôle de sécurité primordial.

La plupart des Palestiniens considéreraient cet arrangement comme une continuation de l’occupation actuelle – et un point de départ inacceptable pour des négociations de paix.

Tapper a pressé Netanyahu d’accuser Israël de punir collectivement les Palestiniens à la suite de deux fusillades visant des Israéliens autour de Jérusalem qui ont fait sept morts et cinq blessés. Les mesures annoncées par le cabinet israélien en réponse comprenaient la délivrance de plus de permis d’armes à feu pour les civils, le renforcement de la sécurité des colonies juives en Cisjordanie et la promotion d’un projet de loi qui pourrait éventuellement révoquer la résidence israélienne des familles des personnes accusées de se livrer au terrorisme ou de le soutenir.

Netanyahu a affirmé qu’il ne « croit pas aux châtiments collectifs », bien que la plupart des organisations de défense des droits de l’homme appellent exactement cela des actions visant les familles des agresseurs.

« Il ne cible pas les membres de la famille. Il cible les membres de la famille qui ont été impliqués dans les actes terroristes ou qui les ont soutenus après que l’acte a été commis… Je pense que cela décourage les terroristes », a déclaré Netanyahu.

La législation visant à révoquer la résidence des familles des agresseurs sera probablement confrontée à des contestations judiciaires, ce que l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme HaMoked s’est déjà engagée à faire.

Netanyahu a clairement indiqué à Tapper : sa priorité est la normalisation avec les nations arabes avant la paix avec les Palestiniens.

Après le succès des accords d’Abraham, Netanyahu a déclaré à Tapper qu’il souhaitait étendre les pays dans ce qu’il appelle le “cercle de la paix”, son principal objectif étant l’Arabie saoudite.

Pendant des années, la paix avec les Palestiniens a été considérée comme une condition préalable à tout accord de normalisation entre les pays arabes et Israël. Mais Netanyahu a soutenu que les accords d’Abraham avaient changé la donne.

“Je pense que la façon dont nous allons réussir est de ne pas laisser la queue palestinienne remuer le corps du monde arabe”, a-t-il déclaré.

“Si nous faisons la paix avec l’Arabie saoudite – cela dépend des dirigeants saoudiens – et mettons effectivement fin au conflit arabo-israélien, je pense que nous reviendrons aux Palestiniens et obtiendrons une paix viable avec les Palestiniens”, a déclaré Netanyahu. m’a dit.

Mais avec des niveaux de violence croissants et inquiétants de toutes parts, un gouvernement israélien d’extrême droite en place sous Netanyahu et une Autorité palestinienne dirigée par un président de plus en plus impopulaire Mahmoud Abbas, cela pourrait être un plan de match trop optimiste.

Les États-Unis mettent en garde Israël sur ses politiques et exhortent les Palestiniens à améliorer la gouvernance et la responsabilité

Blinken a appelé mardi les Israéliens et les Palestiniens à désamorcer, à arrêter la violence et à réduire les tensions après une rencontre avec Abbas en Cisjordanie. Il a mis en garde contre les initiatives israéliennes, notamment « des choses comme l’expansion des colonies, la légalisation de [Israeli settler] avant-postes, démolitions et expulsions [of Palestinians from their homes]les perturbations du statut historique des lieux saints et bien sûr l’incitation et l’acquiescement à la violence.

Fond: La visite de Blinken intervient après que les Palestiniens et les Israéliens aient subi une importante effusion de sang la semaine dernière. Jeudi a été le jour le plus meurtrier pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée en près de deux ans, suivi d’une fusillade près d’une synagogue de Jérusalem vendredi soir, qu’Israël a considérée comme l’une de ses pires attaques terroristes de ces dernières années.

Pourquoi est-ce important: On craignait de plus en plus que la situation en Israël et en Cisjordanie ne devienne incontrôlable et la visite de Blinken devait apaiser les tensions. Blinken a demandé aux hauts responsables du département d’État de rester au Moyen-Orient pour aider à prendre les mesures qu’Israël et les Palestiniens lui ont suggérées “pour faire baisser la température”.

L’IHC d’Abu Dhabi va investir 381 millions de dollars dans Adani Enterprises à la suite d’un rapport dommageable sur les vendeurs à découvert

L’International Holding Company (IHC) d’Abu Dhabi a annoncé lundi qu’elle investirait 1,4 milliard de dirhams (381 millions de dollars) dans l’offre publique de suivi d’Adani Enterprises en Inde. L’investissement intervient après que la valeur marchande du conglomérat indien a chuté d’environ 70 milliards de dollars à la suite d’un rapport dommageable sur les vendeurs à découvert.

Fond: Il s’agit du premier investissement d’IHC de l’année et du deuxième accord d’investissement avec Adani Group après l’investissement de 7,3 milliards de dirhams (2 milliards de dollars) de l’année dernière dans les sociétés du groupe. L’un des plus grands conglomérats multinationaux de l’Inde, Adani et son propriétaire Gautam Adani – l’un des hommes les plus riches d’Asie – ont été pris dans le collimateur d’une société de recherche qui a accusé le conglomérat et Adani lui-même d’avoir réussi “la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”. Le rapport et la vente qu’il a déclenchée ont effacé quelque 70 milliards de dollars de valeur marchande dans les sociétés du groupe Adani. Adani a déclaré qu’il respectait toutes les lois locales et avait fait les divulgations réglementaires nécessaires.

Pourquoi est-ce important: L’accord d’investissement intervient alors qu’IHC vise à augmenter ses acquisitions mondiales de 70 % en 2023. La plus grande société cotée d’Abu Dhabi, la valeur marchande d’IHC a plus que doublé l’année dernière. Il est présidé par le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, l’influent conseiller à la sécurité nationale des EAU et frère du président des EAU.

L’Iran et la Russie relient les systèmes bancaires malgré les sanctions occidentales

L’Iran et la Russie ont connecté leurs systèmes de communication et de transfert interbancaires pour aider à stimuler les transactions commerciales et financières, a déclaré lundi à Reuters un haut responsable iranien, alors que Téhéran et Moscou s’irritent sous les sanctions occidentales. Le chef de la Banque centrale iranienne, Mohammad Farzin, a salué cette décision. “Le canal financier entre l’Iran et le monde est en cours de réparation”, a-t-il tweeté.

Fond: Depuis la réimposition en 2018 des sanctions américaines contre l’Iran après que Washington a abandonné l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales en 2015, la République islamique a été déconnectée du service de messagerie financière SWIFT basé en Belgique, qui est un point d’accès bancaire international clé. Des restrictions similaires ont été imposées à certaines banques russes depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou l’année dernière.

Pourquoi est-ce important: Depuis le début de la guerre en Ukraine, Téhéran et Moscou ont agi pour forger des liens bilatéraux étroits alors que les deux capitales tentent de nouer de nouveaux partenariats économiques et diplomatiques ailleurs. Avec l’aggravation de la misère économique, de nombreux Iraniens ressentent la douleur de l’inflation galopante et de la montée du chômage. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré lundi que l’establishment était confronté à “un problème tangible de bien-être et de moyens de subsistance” qui ne pourrait être résolu sans croissance économique.

Le taux de participation aux élections législatives tunisiennes dimanche, a indiqué Reuters citant la commission électorale du pays. Le président Kais Saied a imputé lundi le faible taux de participation à la haine parmi les électeurs du parlement, le qualifiant “d’institution de l’absurdité et d’un État dans l’État”. Ses détracteurs ont déclaré que la participation était la preuve du mépris du public pour son programme et sa prise de pouvoir, et les partis d’opposition ont appelé à sa démission.

Les passagers ont été déçus le week-end dernier après avoir passé plus de 13 heures dans les airs sur un vol qui n’a jamais atterri à sa destination prévue.

La compagnie aérienne Emirates a dû retourner à Dubaï en route vers Auckland, en Nouvelle-Zélande, vendredi lorsque l’aéroport de la ville de destination a fermé en raison d’inondations.

Le superjumbo Airbus A380 a fait demi-tour en atteignant l’ouest de l’Indonésie, à plus d’un tiers du chemin vers Auckland, a montré une carte du site de suivi des vols Flightradar24.

La plus grande ville de Nouvelle-Zélande a été inondée par des pluies record. Environ 240 millimètres de précipitations (9,8 pouces) – soit l’équivalent d’un été entier de pluie – sont tombés vendredi à Auckland, ce qui en fait le jour le plus humide de la ville jamais enregistré.

La pluie a provoqué des perturbations généralisées des déplacements au cours du week-end. Plus de 2 000 personnes ont passé la nuit vendredi dans les terminaux de l’aéroport en raison des inondations, a indiqué l’aéroport. Les vols intérieurs ont repris samedi mais le terminal international n’était opérationnel que dimanche.

Emirates a repris la route d’Auckland, sa plus longue à 14 200 kilomètres (8 800 miles), en décembre après une interruption de près de trois ans en raison de la pandémie de Covid-19. Le vol dure entre 16 et 17 heures et fait partie des routes commerciales sans escale les plus longues au monde.