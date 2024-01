Netanyahu piégé par les demandes contradictoires du cabinet de guerre et des faucons – POLITICO

TEL AVIV — Alors qu’il tente de s’accrocher au pouvoir, Benjamin Netanyahu est secoué par des demandes contradictoires sur l’orientation de la guerre à Gaza. Son cabinet de guerre appelle de plus en plus à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu avec le Hamas – pour garantir le retour des otages israéliens – tandis que les législateurs de son propre parti, le Likoud, poussent dans la direction opposée et insistent pour que les opérations militaires restent implacables.

Incapable de résoudre la quadrature du cercle, le dirigeant israélien semble avoir choisi de reporter les décisions sur l’orientation de la guerre, mais il est peu probable qu’elles puissent être retardées beaucoup plus longtemps. Une vague de fond commence à se former en faveur de la suspension des opérations militaires et de la conclusion d’un cessez-le-feu avec le Hamas afin de libérer plus d’une centaine d’Israéliens toujours détenus à Gaza.

L’inquiétude monte quant au traitement réservé aux captifs et aux conditions qu’ils endurent. Des milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue ce week-end pour demander que la priorité soit accordée aux otages plutôt qu’à la campagne militaire. Et dans une interview télévisée jeudi, un ministre du cabinet de guerre, Gadi Eisenkot, ancien et très populaire chef d’état-major des Forces de défense israéliennes (FDI), a averti que la seule façon de sauver les otages à court terme était de conclure un accord, même si cela a un prix élevé.

Eizenkot, dont le fils de 25 ans et le neveu de 19 ans sont morts en combattant à Gaza en décembre, a également semblé critiquer la gestion de la guerre par Netanyahu avec le Hamas, suggérant que les dirigeants israéliens ne disent pas la vérité au public israélien sur le conflit. et cette discussion sur la destruction du Hamas est exagérée. Une victoire complète sur le groupe militant est irréaliste, a-t-il déclaré.

« Quiconque parle de défaite absolue [of Hamas in Gaza] et qu’il n’ait plus la volonté ni la capacité [to harm Israel], ne dit pas la vérité. C’est pourquoi nous ne devrions pas raconter d’histoires », a déclaré Eizenkot.

Eisenkot a également déclaré que des élections devraient avoir lieu prochainement pour restaurer la confiance du public dans le gouvernement israélien après l’attaque dévastatrice du 7 octobre contre le sud d’Israël par le Hamas. Eizenkot est considéré par certains comme un futur candidat au Premier ministre, favorisé par certains même par rapport à Benny Gantz, ancien ministre de la Défense. Les deux hommes sont dirigeants du Parti centriste de l’unité nationale et ont convenu de rejoindre le cabinet de guerre de Netanyahu après le 7 octobre en signe de solidarité nationale.

L’interview d’Eizenkot a été particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle a été diffusée quelques heures après que Netanyahu ait rejeté lors d’une conférence de presse l’idée d’organiser des élections en pleine guerre. Netanyahu a déclaré qu’il pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2025. Il a promis de « provoquer une victoire complète » sur le Hamas.

L’indécision de Netanyahu exaspère également ses propres législateurs : ils s’inquiètent du manque d’objectifs définis au-delà du slogan de « détruire le Hamas », et craignent que le Premier ministre ne cède aux pressions en faveur d’un cessez-le-feu. Et ils se plaignent d’un ralentissement des opérations militaires, qui a vu Tsahal abandonner les opérations terrestres et les frappes aériennes à grande échelle pour mener des missions plus ciblées.

Transition tactique

De hauts responsables militaires israéliens ont confirmé pour la première fois le 8 janvier la transition tactique, le porte-parole militaire Daniel Hagari affirmant que Tsahal réduirait le nombre de ses troupes dans l’enclave palestinienne et y mènerait « des raids ponctuels au lieu de maintenir des manœuvres à grande échelle ».

Décrite comme la phase 3 de la campagne militaire, les responsables lors des briefings ont présenté la transition comme nécessaire pour donner aux réservistes un peu de repos pour le long terme dans une guerre qui, selon eux, prendra des mois, et pour que d’autres reprennent leur travail pour aider l’économie en difficulté du pays. Les responsables ont également déclaré que certaines troupes devaient être redéployées vers la frontière nord d’Israël, où les attaques du Hezbollah ont incité Israël à menacer d’une campagne terrestre au Liban.

Mais les raisons invoquées pour justifier cet ajustement sont contestées par certains députés du Likud, notamment par Danny Danon, ancien envoyé américain à l’ONU. Lui et d’autres considèrent ce changement plus que tout comme un effort visant à apaiser l’administration Biden et les gouvernements européens inquiets du sort des civils. bilan des morts à Gaza. Et on parle de plus en plus d’une éventuelle contestation future de la direction du parti contre Netanyahu.

« Nous entendons beaucoup de déclarations, tant de la part du Premier ministre que [Defense Minister] Yoav Gallant parle presque tous les jours de la façon dont nous allons éradiquer et détruire le Hamas. Mais quand on regarde ce qui se passe actuellement, je ne suis pas sûr que cela aille dans cette direction », a déclaré Danon à POLITICO dans une interview exclusive. “S’il ne gagne pas la guerre, alors je suis sûr qu’il y aura un autre leader de droite qui interviendra parce que ce sera le moment”, a-t-il ajouté.

Danon a défié Netanyahu à deux reprises pour la direction du parti, en 2007 et 2014, mais laisse de côté la question de savoir s’il briguera à nouveau la direction du parti, affirmant simplement que le Likud est de plus en plus inquiet. « Je parle avec beaucoup de gens et je les entends. Ils exigent la victoire », a-t-il déclaré. « Il est testé. Netanyahu a fait beaucoup pour Israël au fil des années, mais on se souviendra de lui par la façon dont il a mis fin à la guerre. »

Danon a déclaré que la seule conclusion acceptable à la guerre était « soit le Hamas se rend, soit il est détruit ». C’est la pression militaire qui a conduit à la libération de certains otages en décembre, a-t-il expliqué. “Ce qui s’est passé maintenant, c’est que nous avons changé la façon dont nous menons l’opération en raison de la pression venant des États-Unis”, a-t-il ajouté.

Alors que les sondages d’opinion suggèrent que le Likud a perdu un tiers de son soutien électoral depuis le 7 octobre, Danon a suggéré que la victoire pourrait restaurer la fortune du parti tout en étant nécessaire à la sécurité d’Israël. « Nous devons frapper le Hamas si fort qu’il ne pourra plus nous affronter », a-t-il déclaré, ajoutant que les premiers ministres, y compris Netanyahu, se sont trop souvent arrêtés de court auparavant et ont annoncé qu’Israël était désormais sécurisé et que ses ennemis étaient désormais arrêtés. dissuadés seulement pour que les attaques reprennent. « Vous ne pouvez plus jouer à ce jeu-là », a-t-il déclaré.

Malaise du parti

Alors que les membres du Likoud deviennent de plus en plus agités, Netanyahu s’efforce de plus en plus d’apaiser les dissensions internes au parti. « Pour le moment, tout tourne autour du Likoud », a déclaré un haut responsable israélien, qui a obtenu l’anonymat pour parler d’une question sensible. Le responsable a reconnu que parler d’une rébellion du parti pourrait être prématuré et que les critiques du Likud devraient calculer qu’une tentative d’évincer Netanyahu pourrait finalement déclencher des élections anticipées qui verraient le Likud perdre gravement. Néanmoins, le dirigeant israélien est agité par le malaise qui règne dans les rangs d’un parti qu’il a façonné au fil des années à son image, en le rassemblant avec des loyalistes et en promouvant ceux qui partagent ses vues.

La désapprobation du Likud explique en partie la forte résistance de Netanyahu la semaine dernière à la lecture par Washington d’une conversation téléphonique entre le dirigeant israélien et le président américain Joe Biden – la première depuis décembre. Les responsables israéliens ont contesté samedi les remarques de Biden après l’appel au cours duquel il a déclaré qu’un une solution à deux États est peut-être encore possible même si Netanyahu est au pouvoir. Biden a déclaré aux journalistes que certains « types » de solution à deux États pourraient être acceptables pour le Premier ministre israélien, même si Netanyahu a souvent exclu l’idée d’établir un État palestinien aux côtés d’Israël.

Le bureau de Netanyahu a réitéré sa ferme opposition dans une déclaration envoyée à POLITICO suite à la prise de position de Biden. « Dans sa conversation avec le président Biden, le Premier ministre Netanyahu a réitéré sa politique selon laquelle, après la destruction du Hamas, Israël doit conserver le contrôle de sécurité sur Gaza pour garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël, une exigence qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne. » a déclaré son bureau.

Une solution à deux États est un anathème pour la droite du parti Likoud.