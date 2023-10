Netanyahu peut-il survivre à l’attaque du Hamas contre Israël ? | Des avis

L’attaque du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël revêt sans aucun doute des proportions historiques et restera gravée dans les mémoires des générations à venir. Le bilan israélien des morts s’élève à 1 200 personnes et le nombre de personnes kidnappées et détenues à Gaza est estimé à plus de 100.

Les Israéliens se rendent compte que le succès du Hamas est intimement lié aux échecs colossaux du gouvernement. Et cela a bien sûr soulevé la question clé de savoir si Netanyahu et son gouvernement messianique peuvent survivre aux retombées de cette attaque brutale.

Les accusations commencent à se multiplier, même s’il faudra peut-être des mois, voire des années, avant que nous comprenions pleinement ce qui s’est passé.

La stratégie de Netanyahu a toujours été de laisser une marge de manœuvre au Hamas afin d’affaiblir l’Autorité palestinienne à Ramallah et la société palestinienne en général.

« Ceux qui veulent contrecarrer la création d’un État palestinien devraient soutenir le renforcement du Hamas et le transfert d’argent au Hamas. » il a déclaré lors d’une réunion du parti Likud en mars 2019. « Cela fait partie de notre stratégie, faire la différence entre les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens de Judée et Samarie. »

Suite à l’attaque du Hamas, ce cadre stratégique a été de plus en plus critiqué.

On parle également beaucoup d’un « échec du renseignement », où le Hamas a déjoué la célèbre unité israélienne 8200, les services secrets généraux – également connus sous le nom de Shabak – et plusieurs autres agences chargées de la surveillance.

Ces unités de renseignement semblent avoir opéré selon un paradigme colonial erroné, qui présente le Hamas comme faible et manquant de sens stratégique, les conduisant à ignorer les signes d’avertissement assez évidents, tels que les manœuvres militaires que le Hamas a menées sur la plage de Gaza dans le passé. quelques mois. La meilleure expression pour décrire cet échec est peut-être l’orgueil colonial.

Ensuite, il y a « l’échec de la préparation ». Cela aussi est le résultat de l’orgueil colonial. Plus concrètement, il apparaît désormais que l’armée a éloigné ses bataillons de la frontière avec Gaza pour sécuriser les colons juifs en Cisjordanie.

Dès septembre, quelque 22 bataillons étaient répartis dans toute la région tandis qu’il n’en restait que deux près de Gaza. À Hébron, par exemple, 600 à 800 soldats protègent régulièrement environ 800 colons, tandis que trois bataillons accompagnent la « prière » juive au Tombeau de Joseph à Naplouse et au Tombeau de Rachel à Bethléem.

Le week-end dernier, un bataillon entier censé sécuriser la frontière de Gaza a été envoyé pour protéger les colons juifs qui allaient prier à Huwara, la ville palestinienne où les colons ont perpétré un pogrom. Comme un commentateur Mets-lele même bataillon ne peut pas sécuriser simultanément la région sud et un pogrom en Cisjordanie.

Le manque de préparation s’est également reflété dans les heures et les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas, les unités militaires mettant des heures avant de pouvoir atteindre les civils assiégés. Les familles des personnes kidnappées se sentent complètement abandonnées par le gouvernement, tandis qu’une personne vivant non loin de la frontière de Gaza exprimé un sentiment de plus en plus partagé par les Israéliens : « Dans cette guerre, quelque chose s’est fissuré. Le contrat entre nous et l’État était clair : nous gardons la frontière et l’État nous garde. Nous avons fait notre part avec courage[…] l’État d’Israël n’a pas rempli sa part.

Le gouvernement de droite et ses partisans ont déjà établi une défense. « Maintenant, disent-ils, ce n’est pas le moment de pointer du doigt ; maintenant nous devons nous unir pour vaincre les ennemis communs. La plupart des sionistes libéraux ont également adopté cette position, critiquant avec véhémence quiconque ose sortir du rang.

Un large gouvernement d’unité se profile à l’horizon, avec l’ancien chef de cabinet et chef de l’alliance politique d’opposition Kakhol lavan, Benny Ganz, indiquant publiquement qu’il est prêt à entrer dans le gouvernement de Netanyahu jusqu’à ce que les combats s’apaisent.

Yair Lapid, le chef d’un autre parti d’opposition, Yesh Atid (Il y a un avenir), a posé des conditions strictes dans lesquelles il serait prêt à entrer dans un tel gouvernement. Certains disent que Lapid hésite désormais. Netanyahu sait très bien qu’élargir le gouvernement contribuera à stabiliser son règne.

Dans le même temps, il ne fait aucun doute qu’un manuel de défense pour le « lendemain » est en cours d’élaboration. Netanyahu et ses ministres accuseront les différentes agences de renseignement, les pilotes et les unités militaires d’élite qui ont été associés à ceux qui protestaient contre la refonte judiciaire de son gouvernement.

Ils blâmeront le Hamas, le Hezbollah, l’Iran et les Palestiniens. Ils accuseront les juges de la Cour suprême, les médias, le chef d’état-major de l’armée et leur propre ministre de la Défense. Ils blâmeront les citoyens palestiniens d’Israël, les gauchistes antisionistes et le personnel universitaire des universités israéliennes. Ils blâmeront également les sionistes libéraux qui mènent le mouvement de protestation.

Netanyahu et son entourage de caniches jetteront leur venin et déformeront le récit, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer leur siège au pouvoir. Il est cependant trop tôt pour savoir s’ils y parviendront.

À mesure que les preuves des morts et des destructions généralisées seront révélées, la colère du public israélien ne fera qu’augmenter. Trente-six heures après le début des attaques du Hamas, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir est finalement apparu sur la scène politique pour appeler à la destruction complète du Hamas tout en essayant de détourner l’attention des échecs gouvernementaux pourtant évidents.

« L’État d’Israël vit l’un des événements les plus difficiles de son histoire. Ce n’est pas le moment des questions, des tests et des enquêtes », a-t-il déclaré.

Un reportage sur sa déclaration dans le journal Walla a suscité plus de 1 400 commentaires de colère, dont beaucoup exprimaient l’indignation et le désir d’envoyer Ben-Gvir en prison ou de l’échanger contre les otages pris par le Hamas.

Mais ne nous y trompons pas : malgré le large gouffre entre le camp d’extrême droite progouvernemental et les camps sionistes libéraux, il existe également des domaines de large consensus. Les sionistes libéraux et leurs homologues messianiques estiment que Netanyahu a été trop timide dans ses relations avec le Hamas.

Malgré les critiques, le tollé et la fureur croissants, il semble également y avoir un accord selon lequel, à la suite d’une attaque aérienne massive, l’infanterie israélienne devra entrer dans Gaza pour « rétablir la dissuasion » et se débarrasser une fois pour toutes du Hamas.

Beaucoup sont également d’accord avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui a récemment révélé qu’il avait ordonné « un siège complet de la bande de Gaza ». Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et nous agirons en conséquence.

Le désir de représailles violentes est le ciment qui unit la société israélienne à l’heure actuelle, même si ce n’est que provisoirement. Mais cela pourrait aussi être l’ingrédient clé dont Netanyahu a besoin pour rester au pouvoir dans les années à venir.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.