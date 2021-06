Netanyahu perd son bureau, laissant la place à Naftali Bennett

Ils dirigent une alliance de huit partis allant de gauche à droite, de laïque à religieux, qui ne s’accorde que sur le désir d’évincer M. Netanyahu, le dirigeant le plus ancien de l’histoire du pays, et de mettre fin à la longue impasse politique d’Israël.

Dans un discours prononcé avant le vote de confiance, M. Bennett a salué sa coalition improbable comme un antidote essentiel à une impasse insoluble.

« Nous avons arrêté le train avant l’abîme », a déclaré M. Bennett. « Le temps est venu pour différents dirigeants, de toutes les parties du peuple, d’arrêter, d’arrêter cette folie. »

Avant et après l’annonce du nouveau gouvernement fragile le 2 juin, M. Netanyahu et ses alliés de droite ont travaillé dur pour le briser avant qu’il ne puisse prendre ses fonctions. Ils ont exercé une pression intense sur les législateurs de l’opposition de droite, les exhortant à se détacher de leurs dirigeants et à refuser de soutenir une coalition qui comprend des centristes, des gauchistes et même un petit parti islamiste arabe.

Ce fut un tournant pour la politique en Israël, où M. Netanyahu, 71 ans, avait été Premier ministre pendant 15 ans au total, dont les 12 dernières années sans interruption. Mais étant donné les antécédents de M. Netanyahu en tant qu’opérateur politique astucieux qui a défié de nombreuses prédictions antérieures de sa disparition politique, peu d’Israéliens oublient sa carrière.

Même hors du gouvernement et en cours de procès pour corruption, il reste une force formidable qui tentera probablement de semer la discorde entre les partis de la coalition. Il reste le chef de l’opposition parlementaire et un tacticien méfiant, avec un nombre important de partisans et de puissants alliés.