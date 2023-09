Netanyahu parle à Elon Musk en Californie de l’antisémitisme sur X | Actualités des médias sociaux

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu entame un voyage aux États-Unis en Californie pour discuter de technologie et d’intelligence artificielle avec l’homme d’affaires milliardaire Elon Musk.

Le dirigeant israélien a publié lundi sur la plateforme de médias sociaux X de Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, qu’il prévoyait de discuter avec le PDG de Tesla « de la manière dont nous pouvons exploiter les opportunités et atténuer les risques de l’IA pour le bien de la civilisation ».

La visite très médiatisée de Netanyahu dans la région de la baie de San Francisco intervient à un moment où Musk est accusé de tolérer des messages antisémites sur sa plateforme de médias sociaux, tandis que Netanyahu est confronté à une opposition politique dans son pays et à l’étranger. Les manifestants se sont rassemblés tôt lundi devant l’usine de Fremont, en Californie, où Tesla fabrique ses voitures.

La diffusion vidéo en direct a débuté peu avant 9h30 avec Netanyahu et le PDG de Tesla. Le compte X officiel de Netanyahu a publié qu’il avait une « conversation en tête-à-tête » avec Musk. Le nombre de téléspectateurs oscillait entre 700 et 800 personnes.

Les deux hommes ont commencé par une blague sur les deepfakes et se sont rapidement lancés dans une discussion sur l’intelligence artificielle comme à la fois une bénédiction et une malédiction pour l’humanité.

Netanyahu a déclaré qu’une question importante concernant une IA plus avancée est la suivante : « Comment amener le régime international à contrôler cette chose ? »

Il a déclaré que cela commencerait par amener les États partageant les mêmes idées à convenir d’un code d’éthique et d’un code de conduite pour favoriser les avantages et « freiner les malédictions », mais il a ajouté qu’il serait toujours nécessaire de « surveiller la planète » contre les acteurs voyous.

La conversation libre, qui comprenait des blagues des deux hommes, s’est rapidement tournée vers la liberté d’expression et l’antisémitisme, Netanyahu disant à Musk qu’il espérait que, dans les limites du premier amendement, il puisse trouver un moyen de réprimer l’antisémitisme et d’autres. formes de haine sur sa plateforme de médias sociaux.

« Je vous encourage et vous exhorte à trouver l’équilibre. C’est une question difficile », a déclaré Netanyahu.

Musk a répondu qu’il était « en quelque sorte contre tout ce qui favorise la haine et les conflits », a rapporté le Washington Post. Il a ajouté qu’il était « en faveur de ce qui fait avancer la civilisation et qui nous amène finalement à devenir une civilisation spatiale », et que « nous ne pouvons pas faire cela s’il y a beaucoup de luttes intestines, de haine et de négativité. Je suis donc évidemment contre l’antisémitisme.»

Musk a déclaré qu’avec 100 à 200 millions de publications sur X par jour, « certaines d’entre elles vont être mauvaises ». Il a ensuite réitéré la politique de la plateforme consistant à ne pas promouvoir ou amplifier les discours de haine.

Sous Musk, l’ancien Twitter a modifié ses règles afin que les publications répréhensibles ne soient généralement pas supprimées, mais que leur visibilité soit limitée, de sorte que les gens doivent les rechercher s’ils veulent les voir. Musk appelle cela « la liberté d’expression, pas la liberté de portée ».

Discours de haine « amplifié »

Musk est accusé de tolérer des messages antisémites sur sa plateforme de médias sociaux. La Ligue Anti-Diffamation, une importante organisation juive de défense des droits civiques, a accusé Musk d’avoir permis à l’antisémitisme et aux discours de haine de se propager sur X. Son directeur, Jonathan Greenblatt, a déclaré que Musk avait « amplifié » les messages des néo-nazis et des suprémacistes blancs. qui veulent interdire la ligue en s’engageant avec eux récemment sur X.

Dans un article du 4 septembre, Musk a affirmé que la ligue « essayait de tuer cette plateforme en nous accusant à tort, elle et moi, d’être antisémites ». Dans d’autres messages, il a déclaré que la ligue était responsable d’une baisse de 60 pour cent des revenus de X.

Le groupe a rencontré ce mois-ci la directrice générale de X, Linda Yaccarino. Musk et Yaccarino ont récemment publié des messages affirmant qu’ils s’opposent à l’antisémitisme.

La rencontre de Netanyahu avec Musk fait suite à neuf mois de manifestations d’Israéliens contre le projet de leur Premier ministre de réformer le système judiciaire du pays. Ces protestations se sont propagées à l’étranger, avec des groupes d’expatriés israéliens organisant des manifestations lors des visites de Netanyahu et d’autres membres de son cabinet.

Netanyahu affirme que le plan de refonte judiciaire est nécessaire pour limiter les pouvoirs des juges non élus, que lui et ses alliés qualifient de libéraux et trop interventionnistes. Les critiques affirment que son plan est une prise de pouvoir qui détruira le système de freins et contrepoids du pays et le poussera vers un régime autocratique.

Des personnalités de premier plan de la communauté influente de la haute technologie en Israël ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations. Ils affirment que l’affaiblissement du système judiciaire nuira au climat des affaires du pays et fera fuir les investissements étrangers. La monnaie israélienne, le shekel, a plongé cette année, signe d’un affaiblissement des investissements étrangers.