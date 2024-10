Netanyahu ordonne à l’ONU d’évacuer les casques bleus du Liban — RT World News

Les forces de la FINUL seront en danger si elles ne se retirent pas, a prévenu le Premier ministre israélien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de retirer les soldats de la FINUL du sud du Liban, ajoutant qu’en y restant, ils « fournir un bouclier humain aux terroristes du Hezbollah ».

Dans un message vidéo en hébreu publié dimanche sur les réseaux sociaux, Netanyahu a déclaré à Guterres « Il est temps pour vous de retirer la FINUL des bastions du Hezbollah et des zones de combat. »

« L’armée israélienne a demandé cela à plusieurs reprises et s’est heurtée à des refus répétés, tous visant à fournir un bouclier humain aux terroristes du Hezbollah. » il a continué.

La FINUL, ou Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a été créée en 1978 pour superviser le retrait des forces israéliennes en dessous de la « ligne bleue », qui sépare le Liban d’Israël et du plateau du Golan occupé. Basée dans la ville de Naqoura, la FINUL est actuellement composée d’environ 10 000 soldats provenant d’une cinquantaine de pays, chargés de surveiller la démilitarisation du sud du Liban entre la ligne bleue et le fleuve Litani.















Israël maintient que la FINUL n’a rien fait pour empêcher le Hezbollah de s’implanter dans cette région, tout en empêchant ses propres forces de répondre à la menace. Au cours des semaines qui ont suivi le franchissement de la ligne bleue et l’entrée des Forces de défense israéliennes (FDI) dans le sud du Liban, la FINUL a affirmé que les forces israéliennes avaient frappé à plusieurs reprises ses bases et ses avant-postes.

Quatre soldats de la paix sri-lankais et indonésiens ont été blessés jeudi et vendredi lorsque des chars israéliens ont tiré sur leurs tours de guet, a indiqué la FINUL. Un autre a été touché par des tirs à Naqoura plus tard vendredi, bien que la FINUL ait déclaré ne pas pouvoir identifier l’origine de l’incendie. Les bulldozers de Tsahal ont démoli les murs et les bunkers de la FINUL, tandis qu’un contingent de casques bleus irlandais s’est retrouvé entouré par les chars israéliens plus tôt cette semaine lorsqu’ils ont refusé la demande de Tsahal de quitter leur avant-poste.

Passant à l’anglais, Netanyahu a dit à Guterres de « Mettez les forces de la FINUL hors de danger. Cela devrait être fait maintenant, immédiatement.

« Votre refus d’évacuer les soldats de la Finul en fait des otages du Hezbollah », il a continué, avertissant que «Cela les met en danger ainsi que la vie de nos soldats.»















La FINUL a refusé de se retirer de ses positions et, dans une déclaration commune samedi, 40 pays contribuant à la mission ont appelé Israël à enquêter sur les attaques contre les soldats de maintien de la paix. Un jour plus tôt, les dirigeants de la France, de l’Italie et de l’Espagne ont exprimé « outrage » lors des attaques et a accusé Israël de violer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui stipule que ses forces ne peuvent pas opérer dans le sud du Liban.

Netanyahu a déclaré qu’Israël « regrette » blessant les soldats de la paix, mais a ajouté que « simple et évident » Le moyen d’empêcher de nouvelles effusions de sang est « Sortez-les simplement de la zone dangereuse. »

Israël a intensifié sa campagne militaire contre le Hezbollah le mois dernier, pilonnant Beyrouth avec une vague de frappes aériennes, dont une qui a tué le chef du groupe, Hassan Nasrallah. Une invasion terrestre a suivi et le bilan des morts au Liban s’élève actuellement à plus de 2 100, selon le ministère de la Santé du pays. L’armée israélienne a reconnu la mort d’une vingtaine de ses soldats au Liban, même si le Hezbollah insiste sur le fait que l’ampleur réelle des pertes israéliennes est bien plus élevée.