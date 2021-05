Netanyahu offre un an de rivalité au pouvoir, dans le cadre d’une offre de dernière minute pour le gouvernement

JERUSALEM – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu’il serait prêt à céder la direction pour un an à un rival de droite de longue date, Naftali Bennett, dans un ultime effort pour créer un nouveau gouvernement. M. Netanyahu, qui a passé les 12 dernières années au pouvoir et qui est actuellement jugé pour corruption, a annoncé l’offre juste avant la date limite pour former un gouvernement, à la suite de la quatrième élection non concluante d’Israël en deux ans. L’arrangement, qui fait partie d’un accord de rotation, serait très inhabituel puisque M. Bennett, qui a brièvement été ministre de la Défense dans un gouvernement précédent, dirige un petit parti pro-règlement, Yamina, qui ne détient que sept sièges sur 120. -siège Parlement. M. Netanyahu a écrit sur l’offre dans un post sur Facebook moins de 36 heures avant que son temps pour former un nouveau gouvernement s’épuise mardi à minuit. M. Bennett a semblé rejeter l’offre comme une tournure politique dans sa réponse initiale.

Les dernières élections de mars ont laissé M. Netanyahu affaibli et, jusqu’à présent, incapable de rassembler une coalition qui commanderait une majorité parlementaire. Le parti conservateur Likud de M. Netanyahu a remporté le plus de sièges de tous les partis aux élections, obtenant 30 sièges au Parlement de 120 sièges, mais avait été approuvé pour le poste de Premier ministre par seulement 52 législateurs du Likud, deux partis ultra-orthodoxes fidèles et loin -une alliance juste appelée sionisme religieux. Même avec Yamina de M. Bennett à bord, M. Netanyahu aurait encore deux sièges en moins des 61 nécessaires pour former un gouvernement majoritaire. Pourtant, le soutien du parti de M. Bennett pourrait être essentiel, et il a négocié à la fois avec le bloc dirigé par Netanyahu et avec un bloc d’opposition composé de partis de tous les horizons qui sont déterminés à renverser M. Netanyahu. Ce groupe n’avait pas non plus de chemin facile vers le pouvoir.

M. Netanyahu a déclaré que M. Bennett avait demandé à servir pendant un an dans un poste de premier ministre rotatif tout en négociant avec les deux parties, jouant l’un contre l’autre.

« Ce n’est pas exactement une demande de routine de la personne qui dirige un parti avec sept sièges », a déclaré M. Netanyahu à propos de la stipulation de M. Bennett. «Mais la considération qui me guide est ce qui est en jeu maintenant – le bien du pays: un gouvernement de droite et non un gouvernement de gauche.» M. Bennett a par la suite nié avoir fait la demande. Si M. Bennett devait accepter l’offre de M. Netanyahu, on ne sait pas combien de pouvoir M. Bennett exercerait réellement étant donné le déséquilibre entre leurs partis respectifs. M. Bennett a déclaré qu’il préférerait siéger dans un gouvernement de droite cohérent, mais a noté qu’il attendait que M. Netanyahu montre qu’il avait la majorité. Sa réponse immédiate à l’offre de M. Netanyahu a été dédaigneuse. « Je viens d’entendre la proposition de Netanyahu, et je dois dire que ce n’est pas clair pour moi », a déclaré M. Bennett. «Je n’ai pas demandé le poste de Premier ministre à Netanyahu, mais j’ai plutôt demandé un gouvernement. Et cela, à mon grand regret, il n’a pas. Pour former un gouvernement, M. Netanyahu a besoin du soutien direct ou passif de Raam, un petit parti islamiste dont l’acronyme hébreu signifie United Arab List, qui détient quatre sièges au Parlement. Mais la plupart des partisans du sionisme religieux ont jusqu’à présent exclu de s’appuyer sur le soutien du parti arabe, qui, selon eux, soutient le terrorisme. La seule autre option de M. Netanyahu est d’attirer des déserteurs du bloc de l’opposition. M. Netanyahu a dit que si M. Bennett et son parti Yamina unissaient leurs forces pour former un bloc solide de 59 sièges, d’autres viendraient.