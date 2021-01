Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans l’espoir d’éviter un affrontement immédiat avec le président Biden au sujet de l’Iran, donnera une chance au dialogue, disent les responsables israéliens.

Pourquoi est-ce important: Biden a l’intention d’essayer de reprendre l’accord nucléaire de 2015, auquel Netanyahu s’oppose avec véhémence. Les deux sont sur une trajectoire de collision, et les souvenirs sont frais de la crise dans les relations américano-israéliennes lorsque Netanyahu faisait campagne publiquement contre les tentatives de Barack Obama de parvenir à un accord – y compris dans un discours au Congrès.

Entre les lignes: Un haut responsable israélien qui est bien informé de la pensée de Netanyahu établit une distinction claire entre les deux cas. Obama est allé dans le dos d’Israël pour tenir des discussions secrètes avec les Iraniens, a déclaré le responsable, tandis que l’équipe de Biden a gagné de la bonne volonté en disant dès le premier jour qu’elle avait l’intention de consulter Israël avant de prendre des décisions sur l’Iran.

Le haut responsable a ajouté que l’histoire personnelle chaleureuse de Netanyahu avec Biden pendant quatre décennies pourrait être utilisée comme un amortisseur pour aider à surmonter les difficultés et les malentendus.

Deux autres responsables israéliens ont déclaré que Netanyahu hésitait à se battre avec Biden depuis le début pour une autre raison: contrairement à Obama en 2015, il a des majorités démocrates dans les deux chambres du Congrès, ce qui rendra plus difficile la pression.

Ce qu’ils disent: Un haut responsable israélien proche de Netanyahu a déclaré que si le Premier ministre veut commencer par une position de coopération et de consultation envers l’administration Biden, il a l’intention de rester ferme dans son opposition à un retour américain à l’accord.

À noter: Mardi, le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes, le général Aviv Kohavi, s’est aligné sur Netanyahu, se prononçant publiquement contre tout retour américain à l’accord précédent ou même «un accord avec des changements cosmétiques».

Kohavi a déclaré qu’il avait ordonné à Tsahal de préparer plusieurs nouveaux plans pour frapper les installations nucléaires iraniennes si les dirigeants israéliens décidaient d’utiliser cette option.

C’est un changement majeur dans la position du plus haut responsable de la sécurité d’Israël. En 2015, le chef de l’armée israélienne de l’époque, Gadi Eizenkot, ne s’est pas opposé à l’accord et Kohavi lui-même, alors chef du renseignement militaire, pensait qu’il avait des avantages stratégiques pour Israël.

L’administration Obama a utilisé de tels arguments de l’establishment de la défense israélien pour contrer la campagne de Netanyahu. Maintenant, Netanyahu a le chef de l’armée de son côté.

Et alors que les anciens chefs d’état-major de Tsahal Gabi Ashkenazi et Benny Gantz étaient opposés lorsque Netanyahu a envisagé de frapper l’Iran entre 2009 et 2012, Kohavi est désormais officiellement en faveur.

L’autre côté: Aujourd’hui ministre des Affaires étrangères, Ashkenazi a appelé mardi à une approche beaucoup plus prudente.

Il a déclaré qu’Israël devait s’entretenir calmement avec l’administration Biden sur l’Iran et éviter le genre de campagne médiatique conflictuelle qu’il a lancée en 2015.

Ashkenazi a fait valoir que l’approche passée n’a fait qu’éloigner Israël et ne peut être répétée si Israël veut rester pertinent dans le processus.

Conduire l’actualité: Samedi, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu pour la première fois avec son homologue israélien, Meir Ben-Shabbat.

Et après: Les responsables israéliens m’ont dit qu’ils s’attendaient à ce que les pourparlers avec l’administration Biden sur l’Iran commencent dans un avenir très proche, très probablement dans le cadre de vidéoconférences sécurisées en raison des restrictions COVID.

Oui mais: La volonté de Netanyahu de s’engager avec Biden et d’éviter la confrontation pourrait changer rapidement s’il pense que c’est inefficace – ou s’il décide que la confrontation pourrait l’aider lors des élections du 23 mars.

