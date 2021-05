Netanyahu ne parvient pas à former un nouveau gouvernement israélien, prolongeant l’impasse

Le président israélien, Reuven Rivlin, peut maintenant donner à un camp rival et éclectique de partis anti-Netanyahu une chance de former un gouvernement, qui pourrait évincer M. Netanyahu du pouvoir après 12 années consécutives au pouvoir.

JÉRUSALEM – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a pas réussi à former un nouveau gouvernement avant la date limite de mardi à minuit, mettant son avenir politique en péril alors qu’il est jugé pour corruption et prolongeant une impasse politique qui n’a fait qu’empirer après quatre élections en deux ans.

Mais avec son échec à construire une coalition majoritaire, M. Netanyahu a peut-être perdu sa meilleure chance d’obtenir une sorte d’immunité juridique contre les poursuites pénales. Accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance, il a nié les actes répréhensibles et insiste pour que les poursuites contre lui s’effondrent devant le tribunal.

L’échec de la création d’un nouveau gouvernement pourrait également prolonger une impasse politique qui a laissé Israël sans budget d’État pendant deux années consécutives au milieu d’une pandémie, et a retardé les nominations à plusieurs postes administratifs et judiciaires clés.

Le plus grand parti contestant le Likud, et le finaliste de l’élection, est Yesh Atid, un groupe centriste qui a remporté 17 sièges. Mais son chef, Yair Lapid, ancien ministre des Finances, n’a pas non plus la voie facile pour former un gouvernement.

Le bloc qui s’oppose à M. Netanyahu est composé de nombreux autres petits partis aux agendas conflictuels. Les petits partis de droite du bloc considèrent M. Lapid comme trop de gauche pour diriger le gouvernement.

Au lieu de cela, les discussions au sein du bloc de M. Lapid se sont centrées sur la possibilité que M. Lapid partage le pouvoir avec un autre candidat, tel que M. Bennett, le chef de Yamina, un parti de droite qui n’a remporté que sept sièges. En vertu d’un tel accord, M. Bennett pourrait diriger le pays pendant un an, avant de confier le premier ministère à M. Lapid.

Le parti de M. Lapid a défendu les Israéliens de la classe moyenne contribuables et a appelé à limiter l’autonomie accordée à la communauté ultra-orthodoxe d’Israël – dont beaucoup sont exemptés du service militaire et étudient les textes religieux au lieu d’entrer sur le marché du travail. Cela a fait de lui un ennemi des partis ultra-orthodoxes qui maintiennent depuis longtemps M. Netanyahu au pouvoir.

M. Lapid s’est engagé pendant la campagne électorale à mettre son ego de côté et à concéder le poste de Premier ministre si c’était ce qu’il fallait pour renverser M. Netanyahu, le plus ancien Premier ministre d’Israël.