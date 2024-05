Netanyahu n’acceptera pas un accord d’otages à moins que les sondages ne soient favorables à lui, disent les familles israéliennes

TEL AVIV — Le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’acceptera pas de mettre fin à la guerre à Gaza en échange de la libération des otages à moins que les sondages d’opinion ne montrent que cela est politiquement avantageux pour lui, a déclaré un haut responsable de la sécurité israélienne aux familles des personnes retenues en captivité, une personne en ont déclaré vendredi la réunion à huis clos et un groupe de défense.

Les propos du conseiller à la sécurité nationale de Netanyahu, Tzachi Hanegbi, rendus publics pour la première fois par la Douzième chaîne israélienne, ont provoqué une onde de choc dans la communauté des familles d’otages près de huit mois après l’enlèvement de leurs proches par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre.

« Le gouvernement israélien a pris la décision consciente et délibérée de sacrifier les otages », a déclaré vendredi le Forum des familles d’otages dans un communiqué. « Les otages, ainsi que l’État d’Israël tout entier, ont été faits prisonniers par ceux qui ont choisi leurs intérêts politiques plutôt que leur devoir national et gouvernemental. »

Hanegbi a rencontré des proches des otages au ministère de la Défense à Tel Aviv jeudi après-midi. Parmi les participants se trouvait Gil Dickman, dont la cousine de 40 ans, Carmel Gat, fait partie des 125 otages toujours détenus à Gaza.

Hanegbi « nous a dit : ‘Nous comprenons que la seule façon de ramener tous les otages est de parvenir à un accord qui mettra fin à la guerre.’ Et selon lui, le gouvernement israélien ne va pas mettre fin à la guerre pour l’instant », a déclaré Dickman à NBC News vendredi dans une interview.

« Il a dit que la seule façon d’inciter Netanyahu à agir ainsi est de lui faire comprendre que cela serait politiquement bénéfique pour lui, que s’il voit des sondages qui disent que l’opinion publique israélienne souhaite voir les otages chez eux plus que la poursuite des opérations, la guerre, alors il conclura un accord qui ramènera tous les otages chez eux », a-t-il ajouté. « Nous avons été choqués par cela. »

Dans un communiqué publié par le bureau du Premier ministre, Hanegbi a déclaré qu’il ne commenterait pas publiquement ce qui avait été dit lors d’une réunion à huis clos. « C’est la bonne manière d’avoir un dialogue ouvert entre l’échelon politique et les familles en deuil. Je ne m’écarterai pas de cette tradition même après la réunion d’aujourd’hui. Israël est obligé de provoquer la libération de toutes les personnes enlevées, et nous le ferons », a-t-il déclaré.

Les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont restées dans l’impasse depuis des mois sur un certain nombre de questions, notamment celle de la fin de la guerre.

Le Hamas a réitéré sa position dans un communiqué jeudi, affirmant qu’il ne libérerait les otages qu’en échange de la fin du conflit et du retrait des forces israéliennes de Gaza.

Netanyahu a toujours déclaré qu’il n’accepterait pas de mettre fin à la guerre dans le cadre d’un accord d’otages – encadrant sa décision en termes de sécurité nationale en affirmant qu’Israël est obligé de détruire le Hamas et d’empêcher la possibilité d’une répétition de l’attaque terroriste du 7 octobre. Mais les commentaires de Hanegbi suggèrent que la position de Netanyahu est également guidée par des considérations politiques.

Des gens brandissent des pancartes appelant à la libération des otages à Jérusalem jeudi. Léo Correa / AP

Dickman a déclaré que Hanegbi avait déclaré aux familles des otages qu’il pensait qu’il était possible que la première étape d’un accord puisse être conclue, ce qui verrait la libération de certains otages en échange d’un accord de cessez-le-feu de plusieurs semaines.

Mais, a-t-il ajouté, Hanegbi a également averti qu’une fois l’offensive en cours dans la ville de Rafah, la plus au sud de Gaza, terminée, Israël perdrait la capacité de faire pression sur le Hamas et que l’attention du public se détournerait de l’enclave et des otages pour se tourner vers un conflit potentiel avec Hezbollah au sud du Liban.

«Et alors j’ai dit à [Hanegbi]: ‘Cela signifie que nous sommes perdus.’ Et il a répondu : Oui, c’est exact’ », a déclaré Dickman.

L’armée israélienne a confirmé pour la première fois vendredi que ses forces opéraient contre le Hamas dans le centre de Rafah, quelques jours après avoir été largement critiquée pour une frappe aérienne qui a déclenché un incendie majeur qui a tué des dizaines de Palestiniens.

L’armée israélienne a également annoncé avoir achevé une opération à Jabalia, dans le nord de Gaza, où les corps de sept otages ont été retrouvés ces dernières semaines.

Les Palestiniens constatent jeudi les dégâts dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Omar Al-Qattaa / AFP – Getty Images

Les sondages d’opinion israéliens dressent un tableau mitigé de la volonté du public de mettre fin à la guerre à Gaza en échange des otages, les résultats des enquêtes variant selon la façon dont la question est formulée.

Un sondage réalisé début mai pour le groupe de réflexion de l’Institut israélien de la démocratie a révélé que 56 % des Juifs israéliens pensaient que la libération des otages devrait être la priorité absolue d’Israël, tandis que 37 % estimaient que la priorité absolue devrait être de lancer une offensive à Rafah.

Mais un autre sondage réalisé la semaine dernière par le journal Maariv a révélé que 37 % des Israéliens pensaient qu’Israël devrait accepter la demande du Hamas de mettre fin à la guerre en échange des otages, tandis que 43 % pensaient qu’Israël devrait poursuivre une action militaire intensive à Rafah.

La cote de popularité de Netanyahu, qui a chuté après l’attaque du 7 octobre, semble également s’améliorer dans un sondage très médiatisé réalisé par la Douzième chaîne, qui révèle qu’il a dépassé son plus proche rival, le leader centriste Benny Gantz, sur la question de savoir qui est le plus apte à devenir Premier ministre pour la première fois depuis le début de la guerre.

L’unité nationale de Gantz fait pression pour des élections anticipées. Cette décision fait suite à un ultimatum que Gantz, membre du cabinet de guerre de Netanyahu, a lancé au début du mois, exigeant que le Premier ministre accepte un plan au jour le jour pour la guerre à Gaza d’ici le 8 juin.

Les sondages montrent que l’Unité nationale continue de diriger le Likoud de droite de Netanyahu, mais avec une marge plus faible qu’auparavant.