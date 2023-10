Netanyahu met en place un gouvernement d’union israélien d’urgence et un cabinet de guerre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé la création d’un gouvernement d’urgence en temps de guerre, alors que la pression monte pour l’établissement de couloirs permettant à l’aide et aux médicaments d’entrer dans la bande de Gaza et de permettre aux civils d’en sortir.

Benny Gantz, haut responsable de l’opposition et ancien ministre de la Défense, a rejoint le gouvernement pendant toute la durée du conflit.

Netanyahu, Gantz et Yoav Gallant, le ministre de la Défense, forment un « cabinet de guerre » alors que les troupes israéliennes continuent de se développer dans le sud du pays en préparation d’une invasion terrestre attendue.

Dans un discours télévisé mercredi soir, Netanyahu a décrit les atrocités qui ont eu lieu lors de l’attaque du week-end perpétrée par des militants du Hamas, qui, selon lui, ont tiré sur des enfants dans la tête, brûlé des gens vifs, violé des femmes et décapité des soldats. « Chaque membre du Hamas est un homme mort », a-t-il déclaré. « Nous allons l’écraser et le détruire. »

Les partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu continueront de siéger au gouvernement. Le principal leader de l’opposition du pays, Yair Lapid, a été invité à rejoindre le nouveau cabinet mais n’a pas immédiatement répondu à l’offre.

« Toute la maison a tremblé » : les tirs de roquettes depuis Gaza continuent de frapper les villes côtières israéliennes – vidéo

À l’intérieur de Gaza, la seule centrale électrique de l’enclave est tombée en panne de carburant, aggravant la catastrophe imminente, notamment pour les hôpitaux. « Bientôt, tous les services vitaux à la survie de la population, y compris les hôpitaux, ne fonctionneront plus », a déclaré le centre Mezan pour les droits de l’homme à Gaza.

Mahmoud Matar, chirurgien à Gaza, a déclaré que les hôpitaux étaient « complètement submergés par le nombre de blessés et de morts ».

Il a déclaré à la BBC : « L’odeur de la mort est désormais omniprésente à Gaza. Il n’y a pas d’eau, il n’y aura pas d’électricité et nous avons une très mauvaise connexion réseau. Je cherche actuellement de l’eau à boire.

Joe Biden a décrit l’assaut contre Israël par le Hamas comme « le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste lors d’une table ronde des dirigeants juifs à Washington mercredi soir.

Le président américain a déclaré que l’attaque de samedi était « un pur mal » et une « campagne de pure cruauté contre le peuple juif ».

« Le silence est une complicité », a déclaré Biden. « Je refuse de me taire ». Il a déclaré qu’il avait de nouveau parlé aujourd’hui avec Netanyahu et que les États-Unis « augmentaient » leur aide militaire supplémentaire aux Forces de défense israéliennes.

« Cette attaque était une campagne de pure cruauté, pas seulement de haine, mais de pure cruauté, contre le peuple juif », a déclaré Biden, ajoutant : « Je n’aurais jamais vraiment pensé voir, je l’aurais confirmé, des photos de terroristes décapitant des enfants. »

L’agence humanitaire des Nations Unies OCHA a décrit un « déplacement massif » dans la bande de Gaza, avec plus de 263 000 personnes fuyant leurs foyers. Il a indiqué que ce nombre devrait encore augmenter.

Le bilan des morts qui a commencé lors du carnage de samedi, perpétré par des militants du Hamas et des frappes aériennes sur Gaza par les forces israéliennes, s’est encore alourdi.

Les Palestiniens inspectent les destructions consécutives aux frappes aériennes israéliennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, mercredi 11 octobre. Photographie : Ismael Mohamad/UPI/Shutterstock

Israël a déclaré que 1 200 personnes avaient été tuées et plus de 2 700 blessées alors que les corps étaient toujours en cours de récupération dans les villes et communautés proches de la frontière avec Gaza. Israël pense que le Hamas détient environ 150 otages israéliens à l’intérieur de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’environ 1 100 Palestiniens avaient été tués et 5 339 blessés lors de frappes aériennes sur l’enclave surpeuplée au cours des cinq derniers jours.

00:01:34 « N’ayez pas peur » : des bâtiments réduits en ruines à Gaza après des frappes aériennes meurtrières – vidéo

Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain, devait se rendre mercredi en Israël pour manifester sa solidarité avec son allié et discuter d’un soutien militaire.

Les États-Unis ont participé à des discussions sur un passage sûr permettant aux civils de Gaza de quitter la bande de Gaza vers un territoire sous blocus, actuellement soumis à d’intenses bombardements. Le poste frontière entre Gaza et l’Égypte est fermé depuis le début du conflit.

Dans des commentaires potentiellement extrêmement préjudiciables pour Netanyahu, un haut responsable républicain a déclaré qu’un avertissement concernant des violences potentielles avait été reçu trois jours avant l’attaque.

« Nous savons que l’Égypte a averti les Israéliens trois jours auparavant qu’un événement comme celui-ci pourrait se produire », a déclaré aux journalistes Michael McCaul, président de la puissante commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, après une séance d’information à huis clos pour les législateurs sur la crise.

« Je ne veux pas trop entrer dans les détails mais un avertissement a été donné. Je pense que la question était de savoir à quel niveau », a-t-il déclaré.

Des soldats israéliens dans un véhicule blindé de transport de troupes près de la frontière avec le Liban, mercredi 11 octobre. Photographie : Ariel Schalit/AP

L’attaque aurait pu être planifiée il y a déjà un an, a déclaré McCaul. « Nous ne savons pas vraiment comment nous avons raté cela. Nous ne savons pas vraiment comment Israël a manqué cela.»

Des sirènes ont retenti mercredi dans le sud et le nord d’Israël. L’armée israélienne a déclaré que des avions hostiles étaient entrés dans le pays depuis le Liban et a exhorté les citoyens à se mettre à l’abri. Certains rapports suggèrent que des drones ou des deltaplanes ont été déployés par des militants du Hezbollah.

Plus tôt, le Hezbollah avait tiré des missiles antichar sur une position militaire israélienne, affirmant avoir tué et blessé des soldats. L’armée israélienne a confirmé l’attaque mais n’a pas fait de commentaire sur d’éventuelles victimes. L’armée israélienne a bombardé la zone du sud du Liban où l’attaque a été lancée.

António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a déclaré qu’il fallait éviter un débordement du conflit en Israël et qu’il était préoccupé par les attaques signalées depuis le sud du Liban.

« J’appelle tous les partis, et ceux qui ont une influence sur ces partis, à éviter toute nouvelle escalade et tout débordement », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, British Airways et Virgin Atlantic sont devenues les dernières compagnies aériennes à annoncer qu’elles suspendaient tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv, invoquant des problèmes de sécurité.

L’annonce de BA est intervenue après que le commandant de bord d’un vol approchant de l’aéroport soit retourné vers Heathrow. Un porte-parole de l’autorité aéroportuaire israélienne a déclaré que des roquettes volaient autour de Tel Aviv à ce moment-là mais ne constituaient pas une menace immédiate pour le vol ou pour l’aéroport.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, visite la maison de David et Rachel Edri qui ont survécu à une prise d’otages de 20 heures lors de l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël. Photographie : Simon Dawson/No 10 Downing Street

James Cleverly, le ministre britannique des Affaires étrangères, a été contraint de se mettre à l’abri alors qu’il visitait Ofakim, une communauté du sud d’Israël. Astucieusement, il s’est rendu en Israël pour démontrer la « solidarité inébranlable » du Royaume-Uni.

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré mercredi matin que 300 000 réservistes avaient été envoyés vers le sud, près de Gaza, et se préparaient « à exécuter la mission qui nous a été confiée par le gouvernement israélien… pour s’assurer que le Hamas, à la fin de cette guerre, ne disposera d’aucune capacité militaire lui permettant de menacer ou de tuer des civils israéliens ».

00:00:56 James Cleverly se met à l’abri alors que les sirènes retentissent lors de sa visite dans le sud d’Israël – vidéo

Le Hamas a lancé son attaque surprise contre Israël samedi matin, tirant des milliers de roquettes et franchissant la barrière de sécurité de haute technologie autour de Gaza pour permettre à des centaines de militants d’entrer en Israël.

Des Israéliens, dont des personnes très âgées, des très jeunes et au moins 260 personnes présentes lors d’un festival de musique dans la région, ont été tués dans des scènes d’horreur qui ont choqué le monde.

Mercredi, il a été confirmé que parmi les morts figurait Jake Marlowe, un Britannique de 26 ans qui travaillait dans l’équipe de sécurité du festival. Ses parents ont dit qu’ils avaient le cœur brisé.

Avec Reuters, Associated Press et l’Agence France-Presse