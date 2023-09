Netanyahu met en garde contre une potentielle « éruption de guerres provoquées par l’IA » qui pourrait entraîner des conséquences « inimaginables »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que le monde était à l’aube d’une révolution de l’intelligence artificielle qui pourrait propulser les nations vers une époque de prospérité ou conduire à une destruction totale alimentée par des guerres dévastatrices de haute technologie.

« La révolution de l’IA progresse à une vitesse fulgurante », a déclaré Netanyahu lors de son discours à l’Assemblée générale de l’ONU la semaine dernière. « Il a fallu des siècles à l’humanité pour s’adapter à la révolution agricole. Il a fallu des décennies pour s’adapter à la révolution industrielle. Il ne nous reste peut-être que quelques années pour nous adapter à la révolution de l’IA. »

Il y a encore quelques années, on ne parlait guère d’intelligence artificielle à l’ONU. Mais après la sortie du chatbot très populaire de ChatGPT, capable d’imiter la conversation humaine et d’autres plates-formes basées sur l’IA, l’IA est devenue un sujet brûlant parmi les dirigeants mondiaux.

Le discours de Netanyahu s’est concentré sur la construction d’un « nouveau Moyen-Orient » pacifique et a cité les relations entre Israël et l’Arabie saoudite comme preuve de cette intention. Il a consacré la seconde moitié de son discours à l’avenir de l’IA et aux « périls » que pose la technologie.

« Les périls sont grands, et ils sont devant nous : la perturbation de la démocratie, la manipulation des esprits, la décimation des emplois, la prolifération de la criminalité et le piratage de tous les systèmes qui facilitent la vie moderne », a-t-il déclaré.

« Pourtant, ce qui est encore plus inquiétant est l’éruption potentielle de guerres déclenchées par l’IA, qui pourraient atteindre une ampleur inimaginable », a déclaré Netanyahu. « Derrière cela se profile peut-être une menace encore plus grande, autrefois relevant de la science-fiction, à savoir que des machines autodidactes pourraient éventuellement contrôler les humains, et non l’inverse. »

Les remarques de Netanyahu à l’ONU font écho aux préoccupations d’autres dirigeants et experts mondiaux qui ont averti que l’IA pourrait être utilisée par de mauvais acteurs ou des adversaires mondiaux pendant une guerre, ce qui pourrait entraîner davantage de morts. Plus tôt cette année, Fox News Digital a demandé à ChatGPT de fournir des exemples d’« IA effrayantes », et même le chatbot a cité des armes alimentées par l’IA utilisées pendant la guerre.

« Un exemple d' »IA effrayante » est un système d’arme autonome avancé capable d’identifier et d’attaquer des cibles de manière indépendante sans intervention humaine », a répondu le chatbot. « Ces systèmes, souvent appelés » robots tueurs « ou » armes autonomes mortelles « , soulèvent des préoccupations éthiques et un risque d’utilisation abusive ou de conséquences imprévues. »

Des chercheurs du Centre technologique à but non lucratif pour la sécurité de l’IA ont publié une étude plus tôt cette année détaillant quatre façons dont l’IA pourrait conduire à des catastrophes mondiales, y compris une course à l’IA entre les nations qui pourrait se traduire par « des guerres plus destructrices, la possibilité d’une utilisation accidentelle ou d’une perte de contrôle et la perspective que des acteurs malveillants cooptent ces technologies à leurs propres fins. »

« Bien que les robots marcheurs et tireurs n’aient pas encore remplacé les soldats sur le champ de bataille, les technologies convergent de manière à rendre cela possible dans un avenir proche », ont expliqué les chercheurs.

Netanyahu a appelé les autres pays à répondre à ces inquiétudes concernant un avenir où « des machines autodidactes pourraient éventuellement contrôler les humains » et à garantir « que la promesse d’une utopie de l’IA ne se transforme pas en une dystopie de l’IA ».

D’un autre côté, le Premier ministre israélien a appelé les gens à « imaginer » divers scénarios d’un monde plus prospère et plus efficace en utilisant l’IA dans les tâches quotidiennes.

« Imaginez des robots aidant à prendre soin des personnes âgées », a déclaré Netanyahu, plaisantant en disant que son discours ressemblait à « une chanson de John Lennon ». « Imaginez la fin des embouteillages avec des véhicules autonomes au sol, sous terre et dans les airs. Imaginez une éducation personnalisée qui cultive le plein potentiel de chacun tout au long de sa vie. »

Après sa visite aux États-Unis, où il a prononcé son discours à l’ONU et rencontré le leader technologique Elon Musk et le président Biden, Netanyahu a déclaré qu’il prévoyait de faire d’Israël le « pays n°3 au monde » pour l’IA.

« Depuis plusieurs mois maintenant, j’élabore un plan national », a déclaré Netanyahu mercredi, selon le Jerusalem Post. « Bientôt, je nommerai un chef de projet sur le sujet, et je soumettrai également le plan national au gouvernement et au public.

« L’intelligence artificielle est un domaine bien plus puissant que le cyber, infiniment plus fort que le cyber, et nous nous sommes fixés pour objectif de faire de l’État d’Israël le troisième pays au monde dans ce domaine, un objectif très ambitieux », a-t-il déclaré. ajoutée.