Netanyahu met en garde contre une longue guerre

Le Premier ministre israélien a déclaré que ses forces étaient prêtes à engager un combat prolongé contre les militants du Hamas.

L’armée israélienne se prépare à une « longue guerre » et combattra jusqu’à ce qu’il obtienne une victoire complète sur ses ennemis, a annoncé lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d’un discours prononcé à l’ouverture de la session d’hiver du parlement national.

Netanyahu a déclaré qu’Israël se battait désormais pour son existence même et s’est dit convaincu que son pays finirait par remporter une victoire totale sur le Hamas, le groupe de résistance palestinien qui a lancé une attaque surprise sur les territoires israéliens près de Gaza la semaine dernière, tuant et blessant des centaines de personnes.

« Nous vivons une période de lutte décisive contre ceux qui tentent de nous détruire. Notre objectif est la victoire, une victoire complète sur le Hamas, en éliminant une fois pour toutes sa puissance et la menace qu’il représente pour Israël. » » a déclaré Netanyahu.

Lors de son discours, le Premier ministre a insisté sur le fait qu’Israël était également prêt à riposter contre le groupe militant libanais Hezbollah s’il tentait de s’immiscer dans le conflit israélo-palestinien.

« J’ai aussi un message pour le Hezbollah : ne nous testez pas dans le nord, ne répétez pas l’erreur que vous avez commise autrefois, car désormais le prix que vous devrez payer sera beaucoup plus élevé », » a déclaré Netanyahu, ajoutant que le Hezbollah et le Hamas étaient tous deux « une partie de l’axe du mal » qui, selon lui, était dirigée par l’Iran.

Netanyahu a également déclaré que le Hamas était la même chose que l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et représentait un « nouvelle version du nazisme ». Il a fait appel au « le monde civilisé tout entier » à rejoindre Israël dans ce combat, et a suggéré que « Tout comme le monde entier s’est uni pour vaincre les nazis et l’EI, il doit désormais s’unir pour vaincre le Hamas. »

La Russie, quant à elle, a averti que le Moyen-Orient était actuellement au bord d’un conflit majeur et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Tout en reconnaissant le droit d’Israël à l’autodéfense, le président Vladimir Poutine a néanmoins condamné les tactiques de représailles du pays, qui, selon lui, équivalaient à une punition collective des Palestiniens.

Poutine a déclaré que la seule façon de résoudre le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies passe par les négociations et la création d’un État palestinien indépendant. Il a noté que Moscou était prête à jouer le rôle de médiateur lors de futurs pourparlers entre les deux parties.