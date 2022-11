Netanyahu met en garde contre une forme “pernicieuse” d’antisémitisme plus populaire aujourd’hui

Le Premier ministre israélien élu Benjamin Netanyahu craint que l’antisémitisme ne se soit transformé en une haine plus subtile qui a permis aux gens de le normaliser plus facilement.

“Je dirais que l’antisémitisme a pris aujourd’hui une nouvelle forme pernicieuse, car ce n’est pas à la mode de dire que vous êtes antisémite”, a déclaré Netanyahu lors d’un entretien avec The Blaze. “Vous dites, ‘Eh bien, je suis anti-sioniste’ – Vous ne dites même pas, ‘Je suis anti-Israël’, vous dites, ‘Je suis anti-sioniste.'”

“Eh bien, je ne suis pas contre les Juifs, je ne pense tout simplement pas qu’ils devraient avoir leur propre État”, a-t-il précisé. “C’est comme si je ne suis pas anti-américain, je ne pense tout simplement pas que vous devriez être américain.”

Netanyahu a obtenu une troisième candidature au poste de Premier ministre d’Israël après que sa coalition ait obtenu la majorité aux élections de novembre. Son retour au pouvoir intervient à un moment où l’antisémitisme est en hausse à travers le monde : les incidents antisémites signalés aux États-Unis ont atteint un « niveau record » en 2021, avec une moyenne de sept incidents par jour, selon l’Anti- Ligue de diffamation (ADL).

En 2019, une étude a révélé que 25% des Européens ont des convictions antisémites, ce que le PDG d’ADL, Jonathan Greenblatt, a qualifié de “profondément préoccupant”. Il a averti que “beaucoup de travail reste à faire pour éduquer de larges pans de la population dans nombre de ces pays à rejeter le sectarisme”.

La discussion sur l’antisémitisme est revenue aux gros titres après que Ye, alias Kanye West, a menacé de faire “Death con 3 on JEWISH PEOPLE”, puis a affirmé qu’il ne pouvait pas être antisémite parce que “les Noirs sont en fait des Juifs” et a laissé entendre que les Juifs “ont joué avec moi et essayé de blackballer quiconque s’oppose à votre programme.”

Le gardien des Nets, Kyrie Irving, a ensuite publié un lien vers une vidéo intitulée “Hebrew to Negroes: Wake Up Black America”, qui est basée sur un livre contenant de la désinformation antisémite.

Netanyahu, dans une précédente interview avec Fox News Digital, a déclaré que l’antisémitisme est la “haine la plus ancienne”, remontant à “des milliers d’années”.

“Chaque génération produit sa nouvelle marque d’antisémitisme, parfois associée à l’ancienne”, avait expliqué Netanyahu. « Les Juifs sont accusés par les communistes d’être des capitalistes, par les capitalistes d’être des communistes… C’est vieux comme le monde.

“Mais ce qui a changé, c’est cet antisémitisme. Il va et vient”, a-t-il ajouté. “Ce qui a changé, c’est la capacité du peuple juif à se défendre contre l’antisémitisme, et surtout contre l’antisémitisme violent.”

Dans son entretien avec Beck, Netanyahu est allé plus loin et a déclaré que les gens « blâment catégoriquement les Juifs, ce qui est absurde ».

“Vous ne feriez pas cela avec n’importe quel groupe. Les antisémites ne sont que des anti-juifs… Il se trouve que c’est une définition de la négation complète du peuple juif, en soi”, a-t-il précisé. “C’est ça.”

Les statistiques de l’ADL indiquent que le taux d’incidents d’antisémitisme de l’année dernière a augmenté de 34 % par rapport à l’année précédente. Le groupe suit ces incidents depuis 1979.

Les incidents d’agressions antisémites ont connu la plus forte augmentation – grimpant en flèche de 167 %, passant de 33 en 2020 à 88 en 2021, selon l’audit.

Stephanie Pagones et Brie Stimson de Fox News ont contribué à ce rapport.