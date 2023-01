Netanyahu limoge Aryeh Deri, allié clé de la coalition, après sa disqualification par la Haute Cour

Le limogeage est considéré comme une menace potentielle pour la stabilité de l’administration Netanyahu car Aryeh Deri, le ministre de la Santé et de l’Intérieur limogé, est à la tête du parti ultra-orthodoxe Shas, qui fait partie de la coalition d’extrême droite qui a permis à Netanyahu de se former. un gouvernement. Deri a été reconnu coupable de fraude fiscale l’année dernière. Tout en affirmant qu’il avait été pris pour cible en raison de son héritage marocain, il a signé un accord de plaidoyer et a reçu une peine avec sursis après avoir juré qu’il ne chercherait pas à servir au gouvernement.

Netanyahu avait nommé Deri ministre de l’Intérieur et de la Santé dans le cadre d’un accord de coalition complexe conclu en décembre. L’accord a permis à Netanyahu de retrouver sa place de Premier ministre et de mettre fin à quatre ans d’impasse électorale en échange de l’octroi de pouvoirs étendus sans précédent à des alliés d’extrême droite et ultrareligieux.

Netanyahu a annoncé la destitution de Deri lors d’une réunion hebdomadaire du cabinet et a déclaré que cela avait été fait avec “le cœur lourd et une grande tristesse”.

Netanyahu s’est engagé à limiter le contrôle des législateurs par le pouvoir judiciaire, qui est considéré comme l’un des derniers remparts démocratiques du pays. Le Premier ministre est embourbé dans son propre procès pour corruption qui traîne depuis des années et menace son statut de dirigeant le plus ancien d’Israël. Netanyahu a nié toutes les accusations portées contre lui et a affirmé être victime d’une chasse aux sorcières par les tribunaux et les médias du pays.