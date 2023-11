Netanyahu : l’Europe sera la prochaine à s’imposer si le Moyen-Orient tombe aux mains de l’Iran et de ses mandataires

Le continent européen est en danger si Israël échoue dans sa guerre contre l’Iran et ses mandataires, dont le Hamas, a averti lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors qu’il tentait de placer la guerre à Gaza dans le contexte mondial de la bataille pour la civilisation occidentale.

« Ce que nous voyons est une bataille plus large entre la civilisation et la barbarie », a déclaré Netanyahu devant un groupe de 80 envoyés étrangers alors qu’il poursuivait sa bataille diplomatique acharnée pour obtenir un soutien international à la campagne militaire de Tsahal à Gaza pour évincer le Hamas. Netanyahu a été sous la pression internationale pour permettre une certaine forme de pause humanitaire dans les combats pour permettre à une aide accrue d’atteindre Gaza via le passage égyptien de Rafah.

Le Hamas a affirmé que 10 000 Palestiniens ont été tués à Gaza en raison des violences liées à la guerre.

Aide aux civils de Gaza

Le président américain Joe Biden s’est entretenu lundi avec Netanyahu de « la possibilité de pauses tactiques pour offrir aux civils la possibilité de quitter en toute sécurité les zones de combats en cours, pour garantir que l’aide parvienne aux civils dans le besoin et pour permettre d’éventuelles libérations d’otages », a déclaré la Maison Blanche. déclaré.

Les deux hommes ont également « discuté de la nécessité d’augmenter considérablement les livraisons au cours de la semaine à venir, notamment en augmentant la capacité de contrôle et d’arrimage des camions entrant dans Gaza », ajoute le communiqué. Moins de 30 camions d’aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza lundi.

Manifestants pro-palestiniens à Londres, 2021. (crédit : REUTERS/HENRY NICHOLLS)

Israël considère la guerre à Gaza comme une guerre existentielle. Il a souligné à ses alliés que la bataille pour renverser le Hamas a été déclenchée le 7 octobre lorsque le groupe terroriste s’est infiltré dans le sud d’Israël, tuant plus de 1 400 personnes et en kidnappant plus de 240 autres.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré lundi que la protection des civils à Gaza « doit être primordiale », tout en réitérant son appel à un cessez-le-feu.

« Nous devons agir maintenant pour trouver une issue à cette impasse de destruction brutale, horrible et angoissante », a déclaré António Guterres aux journalistes. « Gaza est en train de devenir un cimetière pour les enfants. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour », a déclaré António Guterres.

Netanyahu s’est opposé à tout cessez-le-feu, y compris aux pauses humanitaires, à moins qu’elles ne soient liées à la libération des otages. Les États-Unis se sont également opposés à un cessez-le-feu total, mais recherchent de plus en plus un mécanisme permettant des pauses humanitaires.

Dans sa quête de soutien international, Netanyahu a comparé la bataille entre Israël et le Hamas à des batailles régionales et mondiales plus vastes, principalement contre l’Iran, qui soutient à la fois le Hamas à la frontière sud d’Israël et le Hezbollah le long de sa frontière nord.

La barbarie du Hamas contre Israël, a déclaré Netanyahu, « est menée par un axe de la terreur. L’axe de la terreur est dirigé par l’Iran. Il comprend le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et leurs autres sbires.

« Ils cherchent à ramener le Moyen-Orient et le monde à une époque sombre. Ils cherchent à torpiller, à faire dérailler tout progrès vers la paix », a déclaré Netanyahu.

« S’ils se montrent forts, s’ils ne sont pas vaincus, ils feront dérailler ce processus et mettront en péril l’ensemble du Moyen-Orient. Si le Moyen-Orient tombe dans l’axe de la terreur, l’Europe sera la prochaine et personne ne sera en sécurité », a déclaré Netanyahu.

« Ce n’est pas une bataille locale. Il s’agit d’une bataille mondiale. La nécessité primordiale est de vaincre cet axe », a-t-il souligné.

Israël mène une guerre pour chasser le Hamas de Gaza, ajoutant que « nous pensons que toutes les puissances civilisées devraient nous soutenir dans cet effort parce que cette bataille est votre bataille et notre victoire est votre victoire ».

Il s’agit d’un message que Netanyahu a adressé au Premier ministre bulgare Nikolaï Denkov, qui a effectué lundi un voyage de solidarité en Israël.

Lundi à Bruxelles, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré : « Le conflit israélo-palestinien n’est plus un conflit israélo-arabe. [one] mais un combat religieux et civilisationnel.

Il a ajouté qu’il était important d’éviter « à tout prix d’importer le conflit en Europe », notamment en ce qui concerne les crimes haineux contre les juifs et les musulmans.

Les États-Unis se sont montrés dès le début préoccupés par l’impact régional du conflit, en déplaçant deux groupes de transporteurs en Méditerranée orientale et en avertissant les acteurs régionaux, dont l’Iran, de ne pas s’impliquer dans la guerre. Les États-Unis ont également annoncé dimanche qu’ils déplaçaient un sous-marin nucléaire américain dans la région, alors que Tsahal combattait deux groupes mandataires iraniens, le Hamas à sa frontière sud et le Hezbollah à sa frontière nord.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu lundi un voyage régional au cours duquel il a mis en garde contre les retombées régionales de la guerre à Gaza à chaque étape, notamment en Israël, en Jordanie et en Irak. Lundi, en Turquie, il a déclaré : « Nous avons également eu des conversations très importantes tout au long de ce voyage avec les pays de la région sur le rôle que chacun peut jouer pour garantir que le conflit ne s’étende pas, ne se propage pas à d’autres pays. .»

L’armée israélienne a salué lundi le déploiement d’un sous-marin nucléaire lance-missiles américain dans la région, annoncé dimanche dans ce qui a été largement considéré comme une tentative de Washington d’empêcher la propagation de la guerre de Gaza à d’autres fronts.

“C’est toujours une bonne nouvelle de voir que les Américains investissent davantage de moyens”, a déclaré le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel. Richard Hecht a déclaré aux journalistes. « Nous considérons cela comme une sorte de facteur dissuasif et stabilisateur dans la région. »

Reuters a contribué à ce rapport