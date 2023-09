Netanyahu : les Érythréens impliqués dans les affrontements à Tel Aviv devraient être expulsés

TEL AVIV, Israël –

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu’il souhaitait que les migrants érythréens impliqués dans de violents affrontements à Tel-Aviv soient expulsés immédiatement et a ordonné un plan visant à expulser tous les migrants africains du pays.

Ces remarques interviennent au lendemain de manifestations sanglantes organisées par des groupes rivaux d’Érythréens dans le sud de Tel Aviv, qui ont fait des dizaines de blessés. Les Érythréens, partisans et opposants du gouvernement érythréen, ont affronté du bois de construction, des morceaux de métal et des pierres, brisant des vitrines et des voitures de police. La police israélienne en tenue anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles réelles tandis que des policiers à cheval tentaient de contrôler les manifestants.

Les violences de samedi ont remis sur le devant de la scène la question des migrants, qui divise depuis longtemps Israël. Sa résurgence survient alors qu’Israël est déchiré par le projet de réforme judiciaire de Netanyahu, et ses partisans citent la question des migrants comme une raison pour laquelle les tribunaux devraient être maîtrisés, affirmant qu’ils ont fait obstacle à l’expulsion des migrants.

« Nous voulons des mesures sévères contre les émeutiers, y compris l’expulsion immédiate de ceux qui y ont participé », a déclaré Netanyahu lors d’une réunion ministérielle spéciale convoquée pour faire face aux conséquences des violences.

Il a demandé que les ministres lui présentent des plans « pour l’élimination de tous les autres infiltrés illégaux », et a noté dans ses remarques que la Cour suprême a annulé certaines mesures destinées à contraindre les migrants à partir.

En vertu du droit international, Israël ne peut pas renvoyer de force des migrants vers un pays où leur vie ou leur liberté pourraient être en danger.

Avant une visite officielle à Chypre, Netanyahu a déclaré que l’équipe ministérielle cherchait à expulser 1 000 partisans du gouvernement érythréen impliqués dans les violences de samedi.

« Ils n’ont aucun droit au statut de réfugié. Ils soutiennent ce régime », a déclaré Netanyahu. « S’ils soutiennent autant le régime, ils feraient bien de retourner dans leur pays d’origine. »

Environ 25 000 migrants africains vivent en Israël, principalement originaires du Soudan et de l’Érythrée, qui déclarent avoir fui le conflit ou la répression. Israël reconnaît très peu de demandeurs d’asile, les considérant majoritairement comme des migrants économiques, et affirme n’avoir aucune obligation légale de les garder.

Le pays a utilisé diverses tactiques pour les forcer à partir, notamment en envoyant certains dans une prison isolée, en retenant une partie de leur salaire jusqu’à ce qu’ils acceptent de quitter le pays ou en offrant des paiements en espèces à ceux qui acceptent de s’installer dans un autre pays, quelque part en Afrique. . Les critiques accusent le gouvernement de tenter de contraindre les migrants à partir.

Les partisans des migrants affirment qu’Israël, un pays fondé sur les cendres de l’Holocauste et bâti par des réfugiés juifs, devrait accueillir les demandeurs d’asile. Les opposants affirment que les migrants ont apporté la criminalité dans les quartiers pauvres du sud de Tel Aviv où ils se sont installés.

Dimanche, le ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s’est rendu sur les lieux des troubles, exprimant son soutien à la police et appelant à ce que ceux qui ont enfreint la loi soient placés en détention jusqu’à leur expulsion. « Ils n’ont pas besoin d’être ici. Ce n’est pas leur place », a-t-il déclaré.

Certaines personnes ont chahuté Ben-Gvir alors qu’il marchait avec une escorte policière, lui disant de « rentrer chez lui ».

Les affrontements de samedi ont eu lieu alors que les partisans du gouvernement érythréen marquaient le 30e anniversaire de l’accession au pouvoir du dirigeant actuel, un événement organisé près de l’ambassade érythréenne dans le sud de Tel Aviv. L’Érythrée a l’un des pires bilans en matière de droits humains au monde et les migrants en Israël et ailleurs disent craindre la mort s’ils devaient revenir.

Les critiques voient le projet de réforme judiciaire de Netanyahu comme une prise de pouvoir destinée à affaiblir les tribunaux et à limiter le contrôle judiciaire sur les décisions et la législation du gouvernement. Les partisans affirment que cela vise à redonner le pouvoir aux législateurs élus et à freiner ce qu’ils considèrent comme un système judiciaire interventionniste et de tendance libérale.

Des manifestations similaires impliquant des groupes rivaux érythréens ont également eu lieu dans d’autres pays.

Samedi, Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège, a été le théâtre d’affrontements entre partisans et opposants du gouvernement érythréen lors d’un rassemblement commémorant la fête de l’indépendance du pays. Les autorités norvégiennes ont déclaré que les opposants au gouvernement avaient jeté des bouteilles et des pierres sur les participants au rassemblement.

Un grand nombre de forces de police munies de boucliers et de visières se sont déployées dans les rues et certaines parties du centre-ville de Bergen ont été bouclées en raison des violences. Plus de 100 personnes ont été impliquées dans les affrontements et au moins trois personnes ont été arrêtées, tandis qu’une personne a été blessée, ont indiqué les autorités norvégiennes.

Début août, les médias suédois ont rapporté qu’environ 1 000 manifestants avaient pris d’assaut un festival érythréen à Stockholm, la capitale, incendiant des stands et des voitures et utilisant des pierres et des bâtons comme armes, faisant au moins 52 blessés et plus de 100 personnes arrêtées.

Le président érythréen Isaias Afwerki, 77 ans, est au pouvoir depuis 1993 après que le pays a obtenu son indépendance de l’Éthiopie à la suite d’une longue guérilla. Il n’y a pas eu d’élections et pas de médias libres, et des visas de sortie sont requis pour que les Érythréens puissent quitter le pays. De nombreux jeunes sont contraints au service militaire sans date de fin, affirment des groupes de défense des droits humains et des experts des Nations Unies.

——



L’écrivain d’Associated Press, Jari Tanner, a contribué à ce rapport depuis Helsinki.