Netanyahu : L’accord sur le nucléaire iranien est « probablement mort » ; les manifestations révèlent que le régime est “vraiment faible”

Les actions récentes du gouvernement iranien ont été très révélatrices de l’état des dirigeants du pays et pourraient avoir mis fin à la possibilité d’un nouvel accord sur le nucléaire, selon l’ancien et probablement futur Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Suite à la sortie de son nouveau mémoire, « Bibi : mon histoire, “ Netanyahu s’est entretenu avec Fox News Digital dans une interview de grande envergure. Quelques semaines après la victoire de son parti Likud aux élections israéliennes, Netanyahu était sceptique quant à l’avenir de l’accord sur le nucléaire iranien à la lumière de la poursuite de ses activités liées au nucléaire – et de la façon dont le monde voit l’Iran utiliser une force meurtrière pour réprimer les anti- protestations du gouvernement.

“Il est probablement mort parce que le monde entier a vu quel est le vrai visage de ce régime”, a déclaré Netanyahu. “C’est grâce aux femmes et aux hommes iraniens extraordinairement courageux qui sont descendus dans la rue – qui sont descendus dans la rue – contre ce régime vicieux, meurtrier et brutal. Et je pense que les gens se demandent : ‘Voulons-nous que les ayatollahs, qui chantent la mort L’Amérique, pour avoir les armes de mort massive et les missiles balistiques pour les livrer n’importe où sur Terre ? et la réponse est bien sûr que non.”

Alors que les protestations appelant à la fin du régime islamique se poursuivaient, la nouvelle est sortie que l’Iran enrichissait de l’uranium dans une installation souterraine à un niveau approchant ce qui est nécessaire pour une arme nucléaire. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la pression continue des manifestations ne rende l’Iran plus erratique, Netanyahu n’a pas rejeté l’idée mais a déclaré que les manifestations exposaient Téhéran et montraient la vulnérabilité des dirigeants.

LE GÉNÉRAL IRANIEN RECONNAÎT QUE 300 PERSONNES ONT ÉTÉ TUÉES DANS DES TROUBLES LORS DE MANIFESTATIONS À L’ÉCHELLE NATIONALE

“Je suppose que oui, mais je pense que cela met également en évidence le fait qu’ils sont vraiment faibles – qu’ils ne gouvernent qu’avec essentiellement la menace de meurtre”, a-t-il déclaré. “Et les gens font preuve d’une résilience remarquable.”

Comme exemple de la détermination du peuple iranien, Netanyahu a fait référence au fait que l’équipe iranienne de football de la Coupe du monde est restée silencieuse pendant son hymne national avant son premier match du tournoi.

REGARDEZ PLUS DE L’INTERVIEW DE FOX NEWS DIGITAL AVEC BENJAMIN NETANYAHU : SUR SON NOUVEAU LIVRE, L’ANTISÉMITISME EN HAUSSE ET LA CRITIQUE DE SES PARTENAIRES DE LA COALITION

“Le monde entier regarde, et toute l’équipe a refusé de chanter l’hymne, non pas parce qu’ils ne sont pas des patriotes iraniens, parce qu’ils le sont”, a-t-il déclaré. “Parce qu’ils savent que leur pays a été détourné par ce gang de voyous théologiques qui gouvernent simplement par la terreur. Et le fait que le monde entier voit que, je pense, a rendu possible l’arrêt du programme nucléaire de l’Iran et fait reculer la marée de cette horriblement agressive régime possible.”

Netanyahu a observé que les deux côtés du spectre politique sont plus unis contre l’Iran maintenant qu’ils ne l’étaient auparavant. Que cela aboutisse ou non à arrêter l’Iran, a-t-il dit, “dépend de la mesure dans laquelle la communauté des nations partageant les mêmes idées s’unit” pour les empêcher d’obtenir l’arme nucléaire.

Netanyahu a déclaré que pour ce faire, des « sanctions paralysantes » et une menace militaire sont nécessaires. Concernant ce dernier point, il a déclaré qu’Israël était prêt à agir indépendamment de l’approbation des États-Unis, bien qu’il pense qu’il pourrait désormais y avoir une “position américaine plus avant-gardiste sur cette question”.

LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL DISCUTENT D’UN EXERCICE MILITAIRE POUR SIMULER LE CONFLIT AVEC L’IRAN, PROXYS

Netanyahu a provoqué la colère de nombreux responsables américains en 2015 lorsqu’il a accepté une invitation à comparaître devant une session conjointe du Congrès et à s’exprimer contre l’accord sur le nucléaire iranien – contre la position du président de l’époque, Barack Obama. Netanyahu a déclaré qu’il respectait Obama mais n’était pas d’accord avec lui sur cette question. Aller à l’encontre du président à l’époque “n’était pas une décision facile”, a déclaré Netanyahu, mais c’est une décision qu’il a prise par souci de la survie d’Israël.

Il s’est avéré que ce discours a peut-être contribué à l’un des développements régionaux les plus remarquables de mémoire récente : la paix naissante entre Israël et ses voisins arabes.

“Au cours de ce discours au Congrès, notre délégation a reçu des appels de gouvernements du Golfe – des gouvernements arabes dans le Golfe – qui ont dit : ‘Nous ne croyons pas ce que nous voyons. Nous ne croyons pas que votre Premier ministre est prêt à prendre cette position contre un président américain. C’est très dur », se souvient Netanyahu. “Et c’est ce qui a conduit à des réunions en 2015, des réunions clandestines avec des dirigeants arabes du Golfe … et qui ont jeté les bases des accords d’Abraham.”

Les accords d’Abraham sont les accords de paix conclus par Israël avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Netanyahu a laissé entendre que davantage de pays pourraient se joindre à l’avenir, prédisant que “le meilleur est encore à venir”.

REGARDEZ PLUS D’INTERVIEW DE FOX NEWS DIGITAL AVEC BENJAMIN NETANYAHU : SUR LA SONDE DU DOJ SUR LA MORT DE SHIREEN ABU AKLEH ET SON PROPRE RETOUR POLITIQUE

Netanyahu a déclaré que la paix en développement avec les nations arabes a démystifié le mythe de longue date selon lequel la stabilité régionale ne viendrait qu’après qu’Israël aurait fait la paix avec les Palestiniens.

2 CITOYENS AMÉRICAINS BLESSÉS À JÉRUSALEM LORS D’UNE ATTENTAT TERRORISTE MEURTRIER, DIT UN AMBASSADEUR

“C’est à l’envers. Mon argument est exactement le contraire : c’est à l’extérieur. Complétez le cercle de la paix avec l’ensemble du monde arabe et ensuite venez aux Palestiniens”, a déclaré Netanyahu. “Et peut-être qu’alors nous pourrions leur faire abandonner leur idée qu’ils supprimeront l’État juif une fois qu’ils reconnaîtront le droit – pas seulement le fait, mais le droit – d’Israël d’exister en tant qu’État juif, alors je pense que nous ‘ Je serai également sur la bonne voie pour trouver une solution avec eux.”

Le conflit israélo-palestinien a longtemps été emblématique d’un plus grand conflit entre Israël et le monde arabe, mais cela ne semble plus être le cas car le conflit local se poursuit malgré l’amélioration des relations des pays arabes avec l’État juif. Plus récemment, Israël a été frappé par deux explosions aux arrêts de bus de Jérusalem, des attaques que le Hamas, le groupe contrôlant la bande de Gaza que les États-Unis ont sur leur liste d’organisations terroristes désignées, ont saluées, selon Reuters.

Le Hamas est soutenu par l’Iran, ce qui le distingue d’une grande partie du monde arabe. Netanyahu a noté que “la montée de la menace iranienne” était l’un des “fondements” des accords d’Abraham, avec la puissance militaire et technologique croissante d’Israël.

Un autre point de conflit récent entre Israël et les Palestiniens concerne la mort de la journaliste américano-palestinienne d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Les Palestiniens ont rapidement blâmé Israël, et Israël a déclaré plus tard qu’Abou Akleh avait probablement été accidentellement tué par des tirs des Forces de défense israéliennes.

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il allait enquêter sur l’affaire. L’actuel Premier ministre Yair Lapid s’est prononcé contre cela, et Netanyahu a fait écho à ce sentiment.

“Israël a ses propres pouvoirs d’enquête”, a déclaré Netanyahu, ajoutant que Tsahal dispose de “mécanismes internes vraiment méticuleux” pour gérer de telles situations.

« Vous ne voudriez pas que nous enquêtions sur un événement en Amérique si quelque chose se produisait, une tragédie similaire se produisant dans notre armée », a déclaré Netanyahu, ajoutant qu’Israël a enquêté et continuera d’enquêter sur la mort d’Abu Akleh.

LE MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE NOUS APPELLE UNE ENQUÊTE SUR LE MEURTRE D’UN JOURNALISTE UNE « GRAVE ERREUR »

Netanyahu lui-même a également suscité des critiques de la part de responsables américains, y compris un partisan de longue date du sénateur israélien Bob Menendez, DN.J., à propos des membres d’extrême droite de la coalition que Netanyahu cherche à former pour mettre en place un nouveau gouvernement qu’il dirigerait en tant que premier ministre. En particulier, Menendez aurait fait référence à l’inclusion d’individus comme Itamar Ben-Gvir.

Les critiques ont dépeint Ben-Gvir comme un extrémiste de droite pour ses relations et son soutien à des éléments d’extrême droite en Israël, y compris feu le rabbin Meir Kahane, dont le parti ultra-nationaliste a été interdit de se présenter aux élections suivantes pour incitation au racisme contre les Arabes. . Kahane a été assassiné par un terroriste à Manhattan en 1990. Ben-Gvir a déclaré que la critique de Menendez était “incorrecte et erronée”.

Netanyahu a déclaré que la critique n’était pas “moralement ou logiquement cohérente”, appelant Menendez et d’autres à se taire lorsque son opposition s’est alignée sur les partisans des Frères musulmans. Netanyahu a accusé ce groupe de soutenir le terrorisme alors que ses partenaires “soutiennent l’État juif”.

Le retour probable de Netanyahu au bureau du Premier ministre intervient près d’un an et demi après son élection. Pendant son absence du bureau, il a écrit un mémoire, « Bibi : mon histoire », dans lequel il parle de sa carrière militaire et politique ainsi que de sa famille, qui comprend le héros israélien Yoni Netanyahu, décédé lors d’une audacieuse mission de sauvetage d’otages en Entebbe, Ouganda, en 1976.

Netanyahu a déclaré que le fait d’avoir passé du temps loin du bureau du Premier ministre avait “renouvelé” son énergie pour réintégrer le monde “cruel” de la politique.

« La raison pour laquelle je suis revenu au pouvoir, c’est parce que je mène une vie pleine de sens. Et mon but est de protéger l’État juif et de m’assurer qu’Israël a une … existence sûre et prospère pour les décennies à venir », a-t-il déclaré.

Netanyahu a également abordé un problème auquel sont confrontés les Juifs du monde entier : la montée de l’antisémitisme. La question a particulièrement touché les Juifs aux États-Unis ces dernières semaines suite à la diffusion de commentaires et de tropes antisémites par des personnalités notables telles que Kanye “Ye” West et le joueur de la NBA Kyrie Irving.

Interrogé sur la question de savoir si des personnalités influentes telles que Ye et Irving pourraient autonomiser d’autres antisémites, Netanyahu a convenu que c’était une préoccupation.

“Oui, je pense que c’est clair”, a-t-il dit, qualifiant l’antisémitisme de “maladie chronique” qui “change de forme” au cours des 2.500 ans qu’il existe.

“Les gens cherchent un bouc émissaire”, a-t-il dit. “Vous êtes un capitaliste, vous blâmez les juifs qui sont les communistes. Vous êtes un communiste, les juifs sont les capitalistes. Vous avez un problème, blâmez les juifs.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Netanyahu a déclaré que la seule véritable défense contre l’antisémitisme est de “prendre une position ferme contre lui”. Il a également souligné que l’existence de l’État d’Israël donne aux Juifs un moyen de défense, que ce soit militairement, moralement, politiquement ou autrement.

“La renaissance d’Israël était censée donner une défense contre l’antisémitisme”, a-t-il déclaré.

Benjamin Weinthal de Fox News a contribué à ce rapport.