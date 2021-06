Netanyahu jure avec colère aux législateurs qu’il dirigera l’opposition.

Il a noté ses efforts pour empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire et a salué quatre accords diplomatiques avec des pays arabes, conclus au cours de son mandat, qui ont renversé les hypothèses selon lesquelles Israël ne consoliderait ses relations avec le monde arabe qu’après avoir scellé la paix avec les Palestiniens. Il a également souligné plusieurs mesures favorables de l’administration Trump qu’il a défendues, notamment la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d’Israël et l’installation d’une ambassade américaine dans la ville.

Benjamin Netanyahu, le plus ancien dirigeant d’Israël, a passé ce qui pourrait être ses dernières minutes au pouvoir, du moins pour l’instant, en défendant son bilan, en promettant de rester en politique en tant que chef de l’opposition et en dénonçant son successeur désigné, Naftali Bennett.

« Si nous devons être dans l’opposition, nous le ferons debout – jusqu’à ce que nous renversions ce gouvernement dangereux et que nous revenions à la tête de l’État », a déclaré M. Netanyahu.

M. Bennett est un ancien collaborateur de M. Netanyahu qui est considéré encore plus à sa droite. Ancien entrepreneur en logiciels et leader des colons, M. Bennett est un opposant de longue date à la souveraineté palestinienne.

Après des mois d’hésitation, M. Bennett a rompu avec M. Netanyahu à la fin du mois dernier, s’alliant avec une alliance improbable de législateurs d’extrême droite, centristes, d’extrême gauche et arabes qui ne sont unis que par une aversion commune pour M. Netanyahu. M. Bennett a déclaré qu’il était nécessaire de former un gouvernement d’unité nationale afin de mettre fin à une impasse politique qui a laissé le pays sans budget et contraint le pays à subir quatre élections non concluantes en seulement deux ans.

M. Netanyahu et ses alliés ont qualifié cette décision d’acte de trahison, amenant plusieurs d’entre eux à chahuter et à perturber M. Bennett lors de son propre discours plus tôt dans l’après-midi.

« La droite n’oubliera pas la tromperie de Bennett », a déclaré M. Netanyahu lors de son discours. « Vous vous appelez les gardiens de la démocratie, mais vous avez tellement peur de la démocratie que vous êtes prêt à légiférer sur des lois fascistes pour que je ne puisse pas me présenter. »