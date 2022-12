Netanyahu israélien se rapproche de la formation d’un cabinet d’extrême droite

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre désigné d’Israël, Benjamin Netanyahu, a conclu jeudi un accord de coalition avec un parti ultra-orthodoxe, le rapprochant de la formation de ce qui devrait être le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire du pays.

Le parti Shas est un allié de longue date du Likoud de Netanyahu. Sa base se compose de juifs religieux de la classe ouvrière d’origine moyen-orientale et il promeut un programme religieux et social. Le parti n’a pas de représentantes féminines.

Netanyahu a déjà conclu des accords de coalition avec trois factions d’extrême droite dont les programmes incluent l’expansion des colonies de Cisjordanie, des sanctions plus sévères pour les attaquants palestiniens et des propositions anti-LGBTQ.

Selon le dernier accord, le parti Shas contrôlera ou occupera des postes de direction dans les ministères des services religieux, des affaires sociales, de l’éducation et des affaires intérieures.

Le chef du parti, Aryeh Deri, servira un demi-mandat en tant que ministre de la Santé et des Affaires intérieures, avant de devenir ministre des Finances. Il occupera également le poste de vice-Premier ministre.

L’année dernière, Deri a été reconnu coupable d’infractions fiscales dans le cadre d’un accord de plaidoyer et placé en probation. Pour lui permettre de servir en tant que ministre du Cabinet, le nouveau gouvernement devra approuver une nouvelle législation annulant les lois actuelles qui interdisent à un condamné en probation d’occuper le poste.

La manœuvre légale a suscité des critiques selon lesquelles elle sape les institutions démocratiques d’Israël. Cela « tourne en dérision cette procédure pénale », a déclaré Amir Fuchs, chercheur principal à l’Israeli Democracy Institute, un groupe de réflexion de Jérusalem.

Le Likud et ses partenaires ultra-orthodoxes et d’extrême droite ont remporté la majorité des sièges à la Knesset, ou parlement, lors des élections du 1er novembre, les mettant en position de former un nouveau gouvernement.

Netanyahu avait un délai lundi à minuit pour former une coalition, bien que le Likud ait annoncé jeudi soir qu’il avait demandé au président emblématique du pays une prolongation de deux semaines, comme le permet la loi israélienne.

Si elle prend le pouvoir, la coalition devrait promouvoir des réformes juridiques qui affaibliront le système judiciaire israélien et ouvriront la voie au gel ou à l’abandon du procès pénal de Netanyahu.

Eleanor H.Reich, Associated Press