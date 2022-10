Netanyahu israélien hospitalisé quelques semaines avant les élections

JÉRUSALEM (AP) – L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été hospitalisé mercredi après s’être senti mal pendant le jour de jeûne juif de Yom Kippour.

Le radiodiffuseur public israélien Kan a déclaré que Netanyahu, 72 ans, avait été emmené à l’hôpital Shaarei Tzedek de Jérusalem après avoir ressenti des douleurs à la poitrine alors qu’il assistait à des offices à la synagogue. Les médias locaux ont cité l’hôpital disant qu’il avait subi une série de tests qui se sont révélés normaux, mais qu’il avait été gardé en observation pendant la nuit.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Netanyahu a déclaré : « Je me sens mieux et je remercie tout le monde pour le soutien et l’amour.

L’hospitalisation intervient moins d’un mois avant qu’Israël ne tienne sa cinquième élection nationale en moins de quatre ans.

L’élection du 1er novembre, comme les quatre précédentes, se concentre en grande partie sur la question de savoir si les électeurs pensent que Netanyahu, qui est jugé pour corruption, est apte à diriger le pays.

Les sondages d’opinion indiquent que son parti, le Likud, termine premier, mais on ne sait toujours pas si les partis alliés obtiendraient suffisamment de sièges pour lui permettre de former un gouvernement de coalition majoritaire au parlement.

Yom Kippour, le jour annuel des expiations du calendrier juif, est marqué par une prière intense et un jeûne de 25 heures.

