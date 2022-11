Netanyahu israélien a la possibilité de former un gouvernement d’extrême droite

JERUSALEM (AP) – Le président israélien a demandé vendredi à l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu de former un nouveau gouvernement, offrant au dirigeant de longue date actuellement jugé pour corruption la possibilité de mettre fin à des années d’instabilité politique en Israël avec ses partenaires d’extrême droite.

La décision du président Isaac Herzog a été annoncée par son bureau après avoir consulté les dirigeants de tous les partis élus au parlement israélien lors des élections nationales de la semaine dernière. Il présentera officiellement cette tâche à Netanyahu dimanche et lui donnera un mois pour bricoler une coalition gouvernementale avec une majorité à la Knesset de 120 sièges.

Netanyahu avait gouverné Israël pendant 12 années consécutives avant d’être évincé par une coalition large mais fragile en 2021. Son retour lors des élections de la semaine dernière, le cinquième vote du pays en quatre ans, semblait garantir à Israël un gouvernement cohésif avec une majorité confortable pour la première fois depuis 2019.

Mais ce sera le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël, après que Netanyahu s’est allié à un parti ultranationaliste qui a fait la une des journaux pour son sentiment anti-arabe et ses menaces de refonte du système judiciaire.

L’un de ses partenaires de coalition, le législateur d’extrême droite Itamar Ben Gvir, s’est engagé à expulser les législateurs rivaux, à donner aux soldats plus de liberté pour tirer sur les Palestiniens et à mettre fin à l’autonomie palestinienne dans certaines parties de la Cisjordanie occupée.

Jeudi, il a rendu un vibrant hommage au regretté rabbin raciste Meir Kahane, dont le parti Kach a été interdit en Israël et interdit en tant qu’organisation terroriste aux États-Unis. Son éventuelle nomination à un ministère clé, comme la sécurité publique, pourrait attiser les tensions avec la minorité arabe d’Israël et intensifier les hostilités dans la ville instable de Jérusalem.

Herzog a déclaré vendredi que 64 membres de la Knesset avaient recommandé à Netanyahu d’être Premier ministre, lui donnant une nette majorité au parlement. Parmi ceux qui recommandaient Netanyahu figuraient le parti du pouvoir juif de Ben Gvir, le parti sioniste religieux ultranationaliste, la faction ouvertement homophobe de Noam et d’autres partis ultra-orthodoxes.

Comme ses précédentes élections répétées, le vote israélien du 1er novembre était largement centré sur l’aptitude de Netanyahu à gouverner. Il a été inculpé il y a trois ans pour corruption, escroquerie et abus de confiance dans trois affaires de longue date.

Ses partisans le considèrent comme un champion de la droite nationaliste israélienne et un maître d’État victime d’une chasse aux sorcières par des opposants politiques dans le système judiciaire, les forces de l’ordre et les médias israéliens. Les critiques le voient comme un escroc qui menace les institutions démocratiques d’Israël en plaçant ses problèmes juridiques au-dessus de l’intérêt national.

Netanyahu a promis de ne pas utiliser son autorité pour renverser le processus judiciaire. Mais certains de ses alliés politiques veulent promulguer des changements à la loi israélienne qui pourraient mettre fin à son procès pour corruption et faire disparaître les accusations.

Isabel Debré, Associated Press