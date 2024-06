Netanyahu invité au Congrès américain — RT World News

La proposition de donner la parole au Premier ministre israélien a suscité la controverse lors de sa première introduction en mai.

Les dirigeants du Congrès américain ont invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à s’adresser à une session conjointe du Congrès pour montrer leur soutien à Jérusalem-Ouest, dans un contexte de division politique autour de l’opération militaire israélienne à Gaza.

Une lettre publiée vendredi par le président de la Chambre, Mike Johnson, indique que l’invitation a été étendue à « souligner la solidarité de l’Amérique avec Israël. » La date du discours n’a pas été précisée.

L’invitation – qui a également été signée par le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, un démocrate, ainsi que par le leader républicain au Sénat Mitch McConnell et le leader démocrate à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries – est en préparation depuis un certain temps.

La visite prévue de Netanyahu a révélé les divisions entre les législateurs, en particulier au sein du caucus démocrate, lorsque l’idée a été avancée en mai. Certains plaident en faveur du maintien d’un État juif fort dans la région, tandis que d’autres critiquent le bilan d’Israël en matière de droits humains.

Schumer a ajouté sa signature après des semaines de retard, bien qu’il ait vivement critiqué Netanyahu en mars pour sa gestion de la guerre entre Israël et le Hamas. Il a appelé Netanyahu à organiser de nouvelles élections, comme le gouvernement actuel l’a fait. « trop disposé à tolérer le bilan des civils à Gaza, qui pousse le soutien à Israël dans le monde entier à des niveaux historiquement bas ».

La guerre entre Israël et le Hamas, qui en est à son septième mois après l’attaque surprise du 7 octobre par le groupe militant palestinien, a suscité des inquiétudes aux États-Unis et à l’étranger quant à la stratégie militaire de Netanyahu. Les autorités sanitaires de Gaza affirment que l’opération a fait plus de 36 000 morts dans l’enclave palestinienne. En mai, la Cour pénale internationale a accusé Netanyahu et son ministre de la Défense, ainsi que trois dirigeants du Hamas, de crimes de guerre.















En mai, un certain nombre de collègues démocrates de Schumer l’auraient poussé à ne pas signer la lettre lorsque l’idée avait été suggérée. Jim Himes, membre éminent de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré Netanyahu « devrait se concentrer sur la libération des otages, et non sur le charme des législateurs. »

Le membre du Congrès Dan Kildee a déclaré à Axios qu’un discours du Premier ministre israélien «compliquer une situation déjà compliquée» tandis que l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a simplement dit non à l’idée.

La députée démocrate Jan Schakowsky a qualifié Netanyahu de « menace, » disant à The Hill que « S’il venait pour quelque raison que ce soit, dans n’importe quel lieu, je ne serai pas là. »

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il soutenait le droit d’Israël à se défendre contre le Hamas, mais il est devenu critique à l’égard de la conduite de guerre du pays. Vendredi, Biden a présenté un nouveau plan de cessez-le-feu qui, selon lui, conduirait à la libération des otages restants à Gaza et pourrait mettre fin aux hostilités.