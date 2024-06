Netanyahu invité à s’adresser au Congrès dans un contexte de division sur la guerre entre Israël et le Hamas

Le sénateur Chuck Schumer de New York, démocrate de New York et leader de la majorité, a appelé plus tôt cette année à la démission de M. Netanyahu et à de nouvelles élections. En réponse, M. Netanyahu a attaqué M. Schumer dans un discours virtuel à huis clos devant les Républicains du Sénat. M. Schumer avait alors refusé de permettre à M. Netanyahu de prononcer un discours similaire devant les démocrates du Sénat, arguant qu’il n’était pas utile pour Israël que le Premier ministre s’adresse aux législateurs américains de manière partisane.

Avant même que l’invitation ne soit envoyée vendredi après-midi, la perspective d’une visite de M. Netanyahu au Capitole avait divisé les démocrates. Le sénateur Bernie Sanders du Vermont a déclaré qu’il boycotterait un discours du Premier ministre, et les progressistes de la Chambre ont déclaré qu’ils envisageaient une sorte de geste pour exprimer leur opposition au gouvernement de M. Netanyahu et à sa présence au Capitole.

L’ancienne présidente Nancy Pelosi avait déclaré que M. Schumer ne devrait pas ajouter son nom à l’invitation.

Mais vendredi, M. Schumer, ainsi que le représentant Hakeem Jeffries de New York, leader démocrate à la Chambre des représentants, et le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, chef de la minorité, et M. Johnson, ont lancé une invitation bipartite à M. Netanyahu pour s’adresser à tous. Congrès immédiatement dans une réunion formelle conjointe des deux chambres.

« Les défis existentiels auxquels nous sommes confrontés, y compris le partenariat croissant entre l’Iran, la Russie et la Chine, menacent la sécurité, la paix et la prospérité de nos pays et des peuples libres du monde entier », ont écrit les quatre dirigeants dans la lettre. « Pour bâtir sur notre relation durable et souligner la solidarité de l’Amérique avec Israël, nous vous invitons à partager la vision du gouvernement israélien pour défendre la démocratie, combattre le terrorisme et établir une paix juste et durable dans la région. »

L’absence de date était quelque peu inhabituelle pour une invitation adressée à un dirigeant étranger.

M. Netanyahu s’est adressé au Congrès pour la dernière fois en 2015, lors d’une réunion conjointe plus formelle au cours de laquelle il est monté sur le podium devant les membres de la Chambre et du Sénat pour argumenter vigoureusement contre la politique du président Barack Obama liée à un accord nucléaire avec l’Iran. À l’époque, 58 membres du Congrès ont boycotté le discours.