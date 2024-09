Netanyahu interrogé sur sa déclaration selon laquelle il « s’éloigne de la victoire » — RT World News

Le Premier ministre israélien a insisté sur le fait qu’il voulait dire que l’offensive de Rafah ouvrirait la voie à une éventuelle victoire.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a clarifié les propos qu’il avait tenus en avril avant l’offensive de Rafah, selon lesquels Israël était un « s’éloigner de la victoire » dans la guerre de Gaza.

Alors que la guerre continue plus de cinq mois après, le dirigeant israélien a été interrogé sur cette remarque intempestive lors d’une conférence de presse avec la presse étrangère mercredi. Il a tenté de clarifier les déclarations qu’il avait faites en avril, affirmant que l’offensive dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, allait « ouvrir la voie » vers la victoire plutôt que de la délivrer.

« Ce que je voulais dire [then] c’est que nous étions à un pas de l’étape cruciale qui ouvrira notre voie vers la victoire », a déclaré Netanyahu.

« Je ne pensais pas que nous pourrions avoir cette victoire si nous n’allions pas à Rafah, et j’ai résisté à de nombreuses pressions internationales et américaines pour aller à Rafah et à Philadelphie. [Corridor] » a-t-il ajouté, faisant référence à une bande de terre dans le sud de Gaza longeant la frontière de l’enclave palestinienne avec l’Égypte.















Israël est maintenant en « une position pour détruire militairement le Hamas » grâce à l’opération de Rafah, a affirmé le Premier ministre. Cependant, « capacité de gouvernance » La majorité du groupe palestinien n’a pas encore été détruite, a déclaré Netanyahu, ajoutant qu’il y avait encore du travail à faire.

« Je ne veux pas administrer Gaza, mais je veux retirer cela au Hamas », il a souligné.

Netanyahou a également réitéré son refus de retirer les troupes israéliennes du corridor de Philadelphie dans le cadre d’un éventuel accord de cessez-le-feu et de prise d’otages avec le groupe palestinien. Cette exigence serait devenue l’un des principaux obstacles à la conclusion d’un accord insaisissable.

« Ils disent : « Si vous restez, cela va tuer l’accord. » Et je dis qu’un tel accord va nous tuer. » Netanyahu a affirmé.

En juin dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2735, qui demandait « un cessez-le-feu immédiat, total et complet avec la libération des otages. » Les négociations ont depuis été rompues à plusieurs reprises, les deux parties accusant l’autre de formuler des demandes de plus en plus irréalistes.