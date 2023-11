Netanyahu fustige les journalistes liés au Hamas alors que CNN coupe ses liens

Nouvelles

Guerre d’Israël 2023





Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a critiqué jeudi les grands médias occidentaux pour avoir travaillé avec des photojournalistes liés au Hamas – les qualifiant de « complices de crimes contre l’humanité » – alors que CNN a officiellement rompu ses liens avec un journaliste indépendant photographié en train d’être en train d’embrasser le chef du groupe terroriste.

Netanhayu bureau a tweeté Jeudi, il « considère avec la plus grande gravité que des photojournalistes travaillant avec des médias internationaux se sont joints à la couverture des actes de meurtre brutaux perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

« Ces journalistes étaient complices de crimes contre l’humanité ; leurs actions étaient contraires à l’éthique professionnelle », a déclaré le leader – exigeant que « des mesures immédiates soient prises » par les médias qui les aident à les employer.

Cette colère fait suite à une enquête explosive menée par l’organisme de surveillance des médias Honest Reporting sur des journalistes qui étaient là pour documenter l’attaque surprise du 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes et plus de 240 autres prises en otage.

Du jour au lendemain, le ministre israélien des Communications, Dr Shlomo Karhi a publié une lettre cinglante aux médias cités dans l’enquête – Reuters, Associated Press, CNN et The New York Times.

Hassan Eslaiah a publié le 7 octobre une vidéo montrant le saccage d’un char israélien. Hassan Eslaiah

Hassan Eslaiah, photographe d’AP/CNN, avec le chef du Hamas Yahya Sinwar sur une photo non datée. Hassan Eslaiah

« La gravité de la situation exige une réponse rapide et approfondie. Il est désormais temps pour les individus, les journalistes, les institutions, les syndicats et les organisations du monde entier de faire un choix clair », a-t-il écrit dans la missive qu’il a partagée sur X.

« Nous devons décider si nous sommes du côté de la vie et du bien ou du côté du terrorisme dépravé, de l’inhumanité et du mal. »

Suivez la couverture du Post sur la guerre entre Israël et le Hamas

Le allégations publiées mercredi soir a accusé une poignée de photojournalistes d’être trop proches du groupe terroriste, suggérant que c’était la raison pour laquelle ils étaient là lors de l’attaque du 7 octobre qui a pris Israël par surprise. Beaucoup ont été vus sans pièce d’identité à l’époque.

Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, dit que « Les journalistes qui étaient au courant du massacre, qui gardaient le silence et prenaient des photos » n’étaient « pas différents des terroristes ».

CNN a été le premier à rompre les liens avec l’une des personnes identifiées – tout en restant fidèle à son travail en leur faveur.

Le pigiste Hassan Eslaiah a même été photographié un jour souriant alors qu’il recevait un baiser sur la joue du chef du Hamas Yahya Sinwar, désormais connu sous le nom de « boucher de Khan Younis ».

Des Palestiniens ont transporté un civil israélien capturé (C) du kibboutz Kfar Azza vers la bande de Gaza, le samedi 7 octobre 2023. PA

Les Palestiniens ont célébré la fête avec un char israélien détruit à la barrière de la bande de Gaza, à l’est de Khan Younis. PA

“Nous sommes au courant de l’article et de la photo concernant Hassan Eslaiah, un photojournaliste indépendant qui a travaillé avec un certain nombre de médias internationaux et israéliens”, a déclaré CNN. a déclaré à YnetNews jeudi matin.

Suivez le live de The Post blog pour les dernières nouvelles sur l’attaque du Hamas contre Israël

“Bien que nous n’ayons pas encore trouvé de raison de douter de l’exactitude journalistique du travail qu’il a accompli pour nous, nous avons décidé de suspendre tout lien avec lui.”

Eslaiah – un pigiste qui a également travaillé pour l’AP – a partagé des tweets supprimés depuis sur l’attaque qui l’a placé sur les lieux de l’incursion du Hamas dans le kibboutz Kfar Azza, et ne semblait pas porter de gilet de presse ni de casque, selon le rapport. .

Les captures d’écran de Honest Reporting des tweets d’Eslaiah incluent une photo du photographe devant un char en feu avec la légende « En direct de l’intérieur des colonies de la bande de Gaza ».

Une autre photo du char sur une route poussiéreuse à l’extérieur de Khan Younis est apparue plus tard sur le site Internet d’AP avec le crédit d’Eslaiah, selon Honest Reporting.

L’organisme de surveillance a ensuite mis à jour son rapport initial avec des images qui auraient refait surface d’Eslaiah avec le char en feu.

“Dans la vidéo ci-dessus, Eslaiah dit en arabe : ‘Tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur de ce char ont été kidnappés, tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur du char ont été kidnappés il y a peu de temps par les Brigades al-Qassam.’ [Hamas’ armed wing]comme nous l’avons vu de nos propres yeux », a affirmé Honest Reporting.

Outre Eslaiah, Honest Reporting a accusé Yousef Masoud, Ali Mahmud et Hatem Ali d’être impliqués dans l’attaque du Hamas au moment où leur travail a été partagé dans les crédits photo d’AP.

Le travail de Masoud a également été lié au New York Times, a déclaré Honest Reporting.

Le média a également nommé les photojournalistes Mohammed Fayq Abu Mostafa et Yasser Qudih, dont le travail a été publié par Reuters « à la frontière juste à temps pour l’infiltration du Hamas ».

L’image macabre d’Abu Mustafa, montrant le corps d’un soldat israélien lynché, a ensuite été nommée l’une des dépêches « Images du jour ».

Hassan Eslaiah a partagé une photo du Hamas entrant dans le kibboutz Kfar Azza le 7 octobre. PA

AP s’est distancié des allégations de un communiqué publié jeudi.

« L’Associated Press n’avait aucune connaissance des attentats du 7 octobre avant qu’ils ne surviennent. Les premières photos reçues par AP d’un indépendant montrent qu’elles ont été prises plus d’une heure après le début des attaques », indique le communiqué.

« Aucun membre du personnel de l’AP n’était à la frontière au moment des attaques, et aucun membre du personnel de l’AP n’a traversé la frontière à aucun moment. Nous ne travaillons plus avec Hassan Eslaiah, qui était occasionnellement pigiste pour AP et d’autres agences de presse internationales à Gaza.

« AP utilise des images prises par des indépendants du monde entier. Lorsque nous acceptons des photos indépendantes, nous prenons de grandes mesures pour vérifier l’authenticité des images et qu’elles montrent ce qui est prétendu.

Reuters a également nié avoir eu connaissance de l’attaque.

“Nous avons connaissance d’un rapport de HonestReporting et d’accusations portées contre deux photographes indépendants qui ont contribué à la couverture par Reuters de l’attaque du 7 octobre”, indique le communiqué.

« Reuters nie catégoriquement avoir eu connaissance de l’attaque ou avoir intégré des journalistes au Hamas le 7 octobre. Reuters a acquis des photographies de deux photographes indépendants basés à Gaza qui se trouvaient à la frontière le matin du 7 octobre, avec lesquels elle a collaboré. ne pas avoir de relation antérieure.

“Les journalistes de Reuters n’étaient pas sur le terrain aux endroits mentionnés dans l’article de HonestReporting.”

Jeudi matin, le New York Times n’avait pas répondu à la demande de commentaires du Post.

Avec fils de poste











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo