Netanyahu fustige le Royaume-Uni pour avoir suspendu ses ventes d’armes — RT World News

Le gouvernement britannique avait déjà gelé certaines licences d’exportation, invoquant le risque de violations des droits de l’homme à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fustigé le Royaume-Uni pour sa décision de suspendre les ventes de certains composants d’armes utilisés par les forces israéliennes à Gaza.

Le gouvernement britannique a annoncé lundi la suspension de 30 des 350 licences d’exportation d’armes vers l’État juif, invoquant une « risque évident » que cet équipement pourrait être utilisé pour commettre de graves violations du droit international.

Dans une série de messages publiés sur X mardi, Netanyahu a condamné la décision comme « honteux, » La suspension a également été critiquée pour le timing de cette décision. Elle intervient deux jours après la découverte des corps de six otages, vraisemblablement tués par le Hamas, dans un tunnel souterrain de Gaza.

Israël poursuit « une guerre juste avec des moyens justes » et est « pleinement conforme au droit international », Netanyahu a affirmé.

Le Premier ministre israélien a souligné que le mouvement armé palestinien détient toujours plus de 100 otages, dont cinq citoyens britanniques.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson s’est également adressé à X mardi pour accuser le nouveau gouvernement britannique de « abandonner » Israël et de vouloir la victoire du Hamas.















Le secrétaire à la Défense John Healey a défendu la décision, insistant sur le fait que le Royaume-Uni reste un « allié fidèle » de Jérusalem-Ouest, et que la sécurité d’Israël ne s’en trouverait pas affaiblie.

La suspension « ne couvre que les articles qui pourraient être utilisés dans le conflit actuel, tels que les pièces pour avions de combat, hélicoptères et drones, ainsi que les articles qui facilitent le ciblage au sol », indique le communiqué du gouvernement.

Le « immense » perte de vies civiles et « destruction généralisée » Les dommages causés aux infrastructures résultant des actions continues d’Israël à Gaza ont été cités dans le document comme les principales raisons de la suspension.

Israël et le Hamas ont été accusés par l’ONU et un certain nombre d’organisations de défense des droits de l’homme d’avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des violations des lois internationales relatives aux droits de l’homme pendant le conflit à Gaza.

EN SAVOIR PLUS:

Netanyahou a « torpillé » les négociations de paix palestiniennes – CNN

Les hostilités entre Israël et le Hamas ont éclaté lorsque le groupe militant palestinien a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant environ 1 100 personnes et prenant plus de 200 autres en otage. Les représailles militaires d’Israël ont fait près de 41 000 morts, principalement des femmes et des enfants dans l’enclave, selon les autorités sanitaires palestiniennes.