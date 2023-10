Netanyahu forme un cabinet de guerre et coupure d’électricité à Gaza

(Bloomberg) – Israël a formé un gouvernement d’urgence rare avec certains membres de l’opposition pour aider le pays à surmonter sa guerre contre le groupe militant Hamas.

L’électricité a été coupée dans la bande de Gaza après l’arrêt de sa seule centrale électrique. Israël a coupé l’approvisionnement en carburant du territoire suite à l’attaque de samedi qui a tué au moins 1 200 Israéliens. Les frappes de représailles contre Gaza ont fait plus de 1 000 morts Palestiniens. Le Hamas, désigné groupe terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, détient en otage un nombre indéterminé d’Israéliens.

Des avions israéliens ont frappé des cibles du Hezbollah au Liban après que la milice a lancé des missiles guidés sur un poste militaire dans le nord d’Israël, signe supplémentaire que le conflit Israël-Hamas s’étend.

Israël déplore « un autre niveau de cruauté » alors que les habitants de Gaza attendent une attaque

Tous les horodatages sont à l’heure israélienne.

L’ouverture du marché américain aggrave les pertes d’actifs israéliens (16h53)

Les marchés israéliens ont chuté à l’ouverture des marchés américains mercredi. Le shekel a enregistré mercredi la pire performance parmi ses pairs des marchés émergents, malgré le programme de 45 milliards de dollars de la banque centrale pour défendre la monnaie. Il est désormais en route vers les pires pertes sur trois jours depuis juin 2022.

Les investisseurs dans les fonds négociés en bourse américains ont continué à retirer de l’argent des ETF qui investissent dans les actions israéliennes. L’ETF iShares MSCI Israel de BlackRock Inc. s’est dirigé vers son niveau le plus bas depuis mai 2020, après avoir été témoin des plus grandes sorties de capitaux en un mois mardi.

Les swaps sur défaut de crédit ont montré une détérioration de la perception du risque des investisseurs. Le coût de la couverture contre un défaut souverain au cours des cinq prochaines années a bondi pour la deuxième journée à 97 points de base, le plus élevé depuis janvier 2014.

Poutine déclare que le conflit représente un risque important pour les marchés de l’énergie (16h36)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’escalade du conflit entre Israël et le Hamas risquait de déclencher de « graves conséquences », notamment sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Le dirigeant russe a appelé le gouvernement israélien et le Hamas à minimiser les pertes civiles, lors d’une conférence sur l’énergie à Moscou.

L’offre gazière historique de BP-Adnoc en Israël en flux (16h32)

BP Plc et Abu Dhabi National Oil Co. sont confrontées à une incertitude croissante dans leur quête de 2 milliards de dollars pour privatiser NewMed Energy. Les entreprises s’attendent à de nouveaux retards jusqu’à ce que la situation politique s’améliore, selon des sources proches du dossier.

BP et Adnoc restent attachés à un accord pour le moment, même si une augmentation du nombre de victimes civiles pourrait rendre politiquement désagréable la décision des Émirats arabes unis d’aller de l’avant, ont déclaré certaines personnes.

L’Égypte pèse la sécurité et l’aide (16h16)

Ouvrir une voie d’évacuation pour des milliers de Palestiniens qui tentent de fuir les frappes sur Gaza n’est pas une proposition facile pour l’Égypte voisine, qui peine à trouver un équilibre entre l’aide humanitaire et les préoccupations de sécurité nationale.

La position de la nation nord-africaine est de plus en plus au centre de l’attention alors que les États-Unis et d’autres discutent avec l’Égypte de la possibilité d’un passage sûr pour les civils, ainsi que de la fourniture d’une aide aux 2 millions d’habitants de Gaza.

Gaza manque d’électricité après des pannes d’usine (16h02)

L’électricité a été coupée à Gaza après que sa seule centrale électrique a cessé de fonctionner. La station n’est pas en mesure de recevoir du carburant supplémentaire après qu’Israël a interrompu ses approvisionnements à la suite de l’attaque du Hamas. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les hôpitaux de Gaza seraient bientôt privés d’électricité. Les hôpitaux utilisent des générateurs de secours pour fournir des services d’urgence « réduits », indique-t-il.

UBS interdit les déplacements professionnels du personnel du Moyen-Orient (14h40)

UBS Group AG a imposé à son personnel une interdiction de voyager pour des raisons professionnelles au Moyen-Orient et a reporté un événement de gestion de patrimoine qui devait avoir lieu ce mois-ci au Qatar, alors que le conflit entre Israël et les militants du Hamas s’intensifie.

La banque suisse, qui compte des centaines de collaborateurs dans la région dans les domaines de la gestion de fortune et de la banque d’investissement, a demandé à ses employés d’arrêter leurs voyages d’affaires dans la région, selon une note interne consultée par Bloomberg et confirmée par un porte-parole de l’UBS.

Les ports israéliens près de Gaza perturbés, selon un assureur (14h12)

Le port pétrolier d’Ashkelon, très proche de la frontière avec Gaza, est constamment attaqué par des missiles et la marine a restreint l’entrée des navires, selon l’assureur UK P&I Club, citant son correspondant local. Certains ont réussi à décharger alors qu’ils étaient amarrés aux bouées marines.

Des travailleurs de l’ONU tués lors de frappes aériennes à Gaza (13h58)

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l’UNRWA, a déclaré que neuf de ses employés avaient été tués samedi dans des frappes aériennes sur Gaza depuis le 7 octobre.

