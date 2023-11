Netanyahu félicite les députés pour avoir censuré la représentante Rashida Tlaib : « Je salue le Congrès »

Nouvelles





Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité jeudi les législateurs de la Chambre des représentants pour avoir censuré la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) pour ses appels à l’éradication de l’État juif.

La résolution visant à censurer le démocrate du Michigan, qui a été adoptée mardi, a dénoncé les « faux récits » de Tlaib autour de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre et sa publication vidéo du 3 novembre sur X, qui comprenait la phrase « De la rivière à la mer.”

« ‘Du fleuve à la mer’ signifie qu’il n’y a pas d’Israël », a expliqué Netanyahu lors d’un entretien avec l’animateur du « Special Report » de Fox News, Bret Baier.

Le Premier ministre israélien a dénoncé les propos de Tlaib, les qualifiant d’« absurdes ».

« Ce que réclame cette députée, c’est la police et le génocide. L’élimination de l’État juif. Le seul et unique État juif du peuple juif. C’est donc absurde », a déclaré Netanyahu.

“Et je salue le Congrès pour l’avoir censurée”, a-t-il ajouté.

« Je salue le Congrès pour l’avoir censurée », a déclaré Netanyahu jeudi. via REUTERS

Tlaib avait posté une vidéo sur X qui comprenait la phrase « Du fleuve à la mer ». AFP via Getty Images

Netanyahu a également dénoncé les manifestations de soutien au Hamas et contre Israël qui ont lieu aux États-Unis et dans d’autres parties du monde.

“Ils s’alignent avec l’EI, avec Al-Qaïda, avec ces meurtriers, avec ces meurtriers de bébés, avec ces violeurs et avec ces mutilateurs, ces coupeurs de têtes – c’est sur cela qu’ils s’alignent”, a-t-il déclaré à propos des partisans du Hamas.

Tlaib, le premier Palestinien américain élu au Congrès, s’est joint à des militants pro-palestiniens lors d’une manifestation le mois dernier au complexe du Capitole américain appelant à un cessez-le-feu dans la guerre d’Israël contre le Hamas.

« Nous devons surveiller les gens [who] je pense que c’est normal de bombarder un hôpital où des enfants [were]”, a-t-elle déclaré aux manifestants avant d’éclater en larmes, rejetant de manière douteuse la responsabilité sur Israël de l’attentat à la bombe contre un hôpital à Gaza qui, selon les responsables américains et israéliens, était le résultat d’un raté de tir d’une roquette d’un groupe terroriste de Gaza.

Tlaib est devenu le 26e membre du Congrès à être censuré. PA

« Je pense qu’il est très important que cela soit censuré », a déclaré Netanyahu.

Le Premier ministre israélien a poursuivi en affirmant que la montée des manifestations antisémites en Occident est un « acte d’accusation » contre « l’enseignement supérieur ».

« Il s’agit d’une mise en accusation, je suppose, de l’enseignement supérieur dans de nombreux endroits en Occident, alors que les gens qui sont censés être instruits ne peuvent pas distinguer le bien du mal et le bien du mal », a déclaré Netanyahu à Baier. « Le Hamas est le mal, et nous devons vaincre le mal, pas protester et manifester au nom du mal. »

Tlaib est le 26e membre du Congrès à être censuré par la Chambre dans l’histoire du corps législatif.

« Nous sommes des êtres humains comme n’importe qui d’autre », a déclaré Tlaib mardi alors qu’elle se défendait de la censure. « Ma grand-mère, comme tous les Palestiniens, veut simplement vivre sa vie avec la liberté et la dignité humaine que nous méritons tous. S’exprimer pour sauver des vies, monsieur le président, peu importe la foi ou l’origine ethnique, ne devrait pas faire l’objet de controverses dans cette Chambre.











